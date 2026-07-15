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Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Utazás

Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?

Gosztola Judit
2026. július 15. 05:33

Évente milliók mennek fel a Budai Várba, de a sok tízmilliárdból újjáépített paloták és reprezentatív épületek jelentős része ma inkább fotótéma, mint valódi turisztikai attrakció. A Nemzeti Hauszmann Program lezáratlan vagy „billegő” épületeinél most az a nagy kérdés: kormányzati irodák, zárt reprezentációs terek vagy végre látogatható kulturális-turisztikai helyszínek legyenek belőlük? Karsai Árpád turisztikai szakember szerint a válasz egyértelmű: kultúra és turizmus — mert a kettő ebben az esetben nem egymás alternatívája, hanem ugyanannak a városi értéknek a két oldala.

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A Budai Várnegyed Budapest egyik legerősebb turisztikai mágnesének számít: a külföldi látogatók útvonalából szinte kihagyhatatlan, a város imázsának egyik legfontosabb eleme, ráadásul a Duna-parttal, az Országházzal, az Andrássy úttal együtt az UNESCO világörökségi helyszín része. Az UNESCO leírása szerint a budai Várnegyed a Duna-parttal és az Andrássy úttal együtt olyan történeti városszövetet alkot, amely Budapest kiemelkedő egyetemes értékének egyik alapja.

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A helyzet mégis ellentmondásos. Miközben a Várban főszezonban naponta turisták ezrei mozognak, a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépített vagy rekonstruált épületek jelentős része nem úgy működik, mint egy klasszikus turisztikai termék. Kívülről látványosak, fényképezhetők, de a látogatók többsége számára nem kínálnak belépőjegyes, tartalmas, önállóan fogyasztható élményt.

A mostani vita azonban már nem pusztán építészeti kérdés, hanem nagyon is gyakorlati: mire lesznek használhatók ezek az épületek? Ki fogja őket működtetni? Lesz-e bennük valódi látogatói tartalom? És hogyan lehet úgy kezelni a Budai Vár turizmusát, hogy az egyszerre legyen jó a városnak, a turistáknak, a szolgáltatóknak és az ott élőknek?

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A kérdés aktualitását erősíti, hogy 2026 júliusában a Várkapitányság irányításában is változás történt: a sajtóbeszámolók szerint a Várkapitányság és a Steindl Imre Programiroda vezetése közös irányítás alá került, élére Ambrus György építőmérnök került. A bejelentés szerint a következő időszak kiemelt feladatai között szerepel a budai Vár fejlesztéseinek folytatása, valamint kulturális beruházások és múzeumfejlesztések előkészítése is.

Nem biztos, hogy „az első számú termék”

Karsai Árpád turisztikai szakember szerint a Budai Vár Budapest egyik kulcsterméke, de nem érdemes mesterségesen versenyeztetni a főváros más nagy attrakcióival.

A Budai Vár kulcsfontosságú turisztikai terméke Budapestnek. A látogatószámok is ezt mutatják: a Mátyás-templom és a Halászbástya forgalma vetekszik a pesti oldal nagy attrakcióiéval, például az Országházéval, a Bazilikáéval vagy a Dohány utcai zsinagógáéval. Ugyanakkor nem állítanám, hogy ez Budapest első számú turisztikai terméke, mert ez felesleges rangsorolás lenne.

Karsai szerint a Vár értelmezhetetlen a Duna nélkül, a külföldi turisták fejében Budapest legerősebb képe nem egyetlen épülethez kötődik, hanem a folyó, a két part, az Országház, a hidak és a budai hegyoldal együttese adja azt a vizuális élményt, amely miatt a város nemzetközileg felismerhető.

Budapest egyik legfontosabb promóciós magja a Duna. A Duna-parton fekvő Budai Vár, az Országház, a hidak és a város panorámája együtt alkotják azt a képet, amely a turistákban Budapestként él. Nem lenne szerencsés a Várat elszakítani a város többi részétől, vagy szembeállítani az Andrássy úttal, a belvárosi attrakciókkal.

Ez azért fontos, mert a Vár turizmusát ma több szereplő, több logika és többféle érdek szabdalja: van egy királyi palota - negyed, amelyhez a Hauszmann Program fejlesztései kötődnek, van a polgári városrész a Dísz tértől a Bécsi kapuig, ahol vannak állami, önkormányzati, egyházi, múzeumi és magántulajdonú elemek, és van egy nagyon érzékeny lakóterület, ahol a turizmus a mindennapi életminőséget is befolyásolja.

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A Vár egyik fele látható, a másik fele nincs elmesélve

Karsai szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb problémája az volt, hogy a Budai Vár nem egységes turisztikai desztinációként működött. A Várkapitányság értelemszerűen a Hauszmann Programhoz kapcsolódó fejlesztéseket kommunikálta és menedzselte, de ezzel szerinte szinte „láthatatlan fal” jött létre a királyi palotanegyed és a polgári város között.

A Várkapitányság nagyon ügyesen dolgozott azzal, ami a feladata volt: a Hauszmann Program elemeit kellett piacra vinnie. Profi idegenvezetőik vannak, jól szervezett sétákat kínálnak. A gond az, hogy ezeknél az épületeknél sok esetben nincs igazi turisztikai termék: kívülről le lehet őket fényképezni, de nem lehet bemenni. Így nincs belépőjegy, nincs látogatói útvonal, alig van vendéglátás és ajándékbolt, nincs komplex élmény.

Szerinte a Szent István-terem az egyik kevés kivétel: ott valódi belépőjegyes látogatói forgalom jelent meg. A Hauszmann Program több más eleme azonban jelenleg inkább, nemzeti identitás szimbólum,  kormányzati negyed, mint kulturális és turisztikai attrakció.

Közben a Vár északi, polgári része tele van kisebb-nagyobb látnivalóval, csak ezek nem állnak össze egységes kínálattá. A Mátyás-templom és a Halászbástya természetesen a legfontosabb húzóelemek közé tartoznak, de Karsai szerint mellettük számos olyan helyszín van, amelyeket sokkal jobban be lehetne kapcsolni a Vár turisztikai vérkeringésébe.

Ott van például a Tárnok utcában a Patikamúzeum, a De la Motte–Beer-palota, a Zenetörténeti Múzeum, a Mária Magdolna-torony, a Telefónia Múzeum, és idővel a Táncsics Mihályhoz kötődő épület is jobban hasznosítható lehetne. A turistákat nem csak egy-egy látványos attrakció érdekli, hanem az egész városnegyed hangulata, a középkori miliő, a kis utcák, a boltok, a gasztronómia, az atmoszféra.

A szakember szerint szerint a probléma lényege, hogy ami értékes, az sokszor halk, ami pedig hangos, az nem feltétlenül képvisel valódi kulturális értéket.

Ha nincs egységes menedzsment és promóció, akkor a piac magától tölti be az űrt. Ilyenkor előfordul, hogy kevésbé hiteles, de keresőoptimalizálásban erősebb attrakciók jelennek meg a turisták előtt Drakuláról , Houdiniről , miközben a valóban értékes, de kisebb múzeumok vagy helyszínek láthatatlanok maradnak.

Kormányzati negyed vagy látogatható kulturális városrész?

A Budai Vár sajátossága, hogy egyszerre lakónegyed, világörökségi terület, nemzeti szimbólum, turisztikai célpont és az elmúlt évek döntései nyomán részben kormányzati negyed is. Ez a sokféle funkció önmagában is konfliktusokat szül.

Karsai szerint a következő időszak egyik legnagyobb kérdése az lesz, hogy a Hauszmann Program „billegő” épületei milyen funkciót kapnak. Ide sorolja például a József főhercegi palotát, a Karmelita kolostort és a Honvéd Főparancsnokság épületét.

A rövid válaszom az, hogy ezeknek kultúrát és turizmust kellene szolgálniuk. A kettő nem alternatíva: a kulturális vonzerők egyben turisztikai vonzerők is. Ha egy épületben múzeum, gyűjtemény vagy kiállítás működik, és az látogatható, akkor az turisztikai célpont is.

Ami pedig a Magyar Nemzeti Galériát és a Budapest Történeti Múzeumot illeti Karsai szerint nem az lenne a feladat, hogy ezeket az intézményeket elmozdítsák, hanem hogy a palota meglévő problémáit kezeljék: rendbe tegyék az épületet, korszerűsítsék a gépészetet, javítsák a látogatói szolgáltatásokat, megoldják a tető, az ablakok, a belső infrastruktúra kérdéseit.

Addig is szerinte az újonnan elkészült vagy készülő Hauszmann-épületek átmeneti vagy félállandó kulturális funkciókat kaphatnának.

„A József főhercegi palota vagy a Karmelita időszakosan befogadhatna festményeket, szobrokat, a Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításai is terjeszkedhetnének ezekbe az épületekbe. Felmerülhetne az Esterházy-kincstár félállandó bemutatása is, amíg az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem valósul meg.”

@hazank.epuletei

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A szakember szerint a Liget Projektből kimaradt vagy lekerült múzeumi ötletek közül is több illeszkedhetne a Várba.

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A Nemzeti Fotóművészeti Múzeum vagy az Építészeti Múzeum is helyet kaphatna itt. Emellett szükség lenne minőségi gasztronómiára, hungarikumokra építő ajándékboltokra, látogatói szolgáltatásokra is. Nem önmagában az épület a turisztikai termék, hanem az, hogy mit lehet benne csinálni.

Szerinte nem arról van szó, hogy minden épületből hagyományos múzeumot kell csinálni. A lényeg az, hogy legyen benne közönségforgalom, kulturális tartalom és gazdaságilag is értelmezhető működés.

Nem külön Vár-DMO kell, hanem működő budapesti turizmusmenedzsment

A Budai Vár turisztikai menedzselésénél Karsai Árpád szerint nem az lenne az ideális, ha a Vár önálló, a várostól elszakított desztinációként kezdené el építeni magát. Budapestnek kellene újra erős, egységes turisztikai menedzsmenttel rendelkeznie, amelyen belül a Budai Vár kiemelt termékként jelenik meg.

„A turizmus szakmában nem azt tartjuk jó iránynak, ha minden kerület külön erős desztinációmenedzsmentet épít, mert az egymással szembeállítaná a városrészeket. Budapest egyetlen nagy desztináció. Ennek részeként kellene a Budai Várat kezelni, nem külön birodalomként. Mindazonáltal a „Budapest Kártya” kiterjesztésére javasolható (külön feláron) egy Buda Castle Card, ami a Várkerület turisztikai szolgáltatásait fűzhetné fel, nemcsak a Királyi Palota, hanem az egész várkerület területéről, azaz a polgári negyedből is."

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A turistabuszok ügye: egyelőre nincs valódi alternatíva

A Budai Vár turizmusának leglátványosabb és legkonfliktusosabb problémája a turistabuszok ügye. A kerület régóta próbálja korlátozni a nagy turistabuszok behajtását, miközben a szakma szerint a Vár megközelíthetősége jelenleg nem oldható meg pusztán gyalogosan, közösségi közlekedéssel vagy liftekkel.

A Portfolio februári beszámolója szerint az I. kerület elektromos buszos körjárattal próbálná kezelni a nagy turistabuszok behajtása miatti feszültséget, miközben a cél az is, hogy a kerület közvetlenebbül részesüljön az idegenforgalomból származó bevételekből. (portfolio.hu)

Karsai szerint önmagában a buszok kiszorítása nem megoldás, ha nincs helyette működő, nagy kapacitású, kiszámítható alternatíva.

Budapest éves turistaszámából legalább 4,5 millió ember felmegy a Várba. Ennek jelentős része szervezett csoporttal érkezik, sokan szállodahajókról, idősebb vendégek. Ők nem feltétlenül tudnak hosszú emelkedőket és lépcsőket megtenni. Ha a Dózsa György tér felől feljutnak a liftekkel a Csikós udvarig, onnan még mindig komoly út a Mátyás-templom vagy a Halászbástya. Egy idős turistacsoportnál ez akár egészségügyi kockázat is lehet.

A szakember szerint a turistabuszok problémája valós: a korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású buszok korlátozott, időablakos, szabályozott beengedése működhetne, ha a rendszer rugalmas és érthető lenne.

Nem arról van szó, hogy a buszoknak ott kellene állniuk a Várban. A turistabusz felmegy, kiteszi az utasokat, majd elmegy. Később visszajön értük. Ezt lehet szigorúan szabályozni, lehet környezetvédelmi feltételekhez kötni, lehet időablakokhoz kötni. De a jelenlegi rendszer túl bürokratikus és rugalmatlan.

Több lift, mozgójárda, mikromobilitás

A hosszú távú megoldást a Vár megközelítésének teljes újragondolása jelentené. Ebbe beletartozhatnak új liftek, mozgójárdák, mikromobilitási megoldások, gyalogosbarát útvonalak és jobb közösségi közlekedési kapcsolatok is.

Nem fatális adottság, hogy a Vár nehezen megközelíthető. Európában rengeteg példát látni arra, hogy történeti városrészekhez korszerű, környezetkímélő feljutási rendszereket építenek. Liftek, mozgójárdák, kis kapacitású elektromos járművek, ezek műszakilag megoldható dolgok. Természetesen figyelni kell a műemléki környezetre, de nem lehetetlen feladat.

A lakók nélkül nem megy

A Budai Vár nem skanzen, hanem élő városrész, laknak benne emberek, akiknek a mindennapjait közvetlenül érinti a turistaforgalom, a buszok, a zaj, a tömeg, a vendéglátás és a közlekedés. Karsai szerint ezért a turizmusfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha a lakosságot nem ellenfélként, hanem partnerként kezelik.

Nem lehet a lakosság megkérdezése nélkül ezerrel fejleszteni az attrakciókat. A Várban élők érdekeire figyelemmel kell lenni, be kell vonni a civil szervezeteket, fórumokat kell tartani, valódi beszélgetéseket kell folytatni. De az sem jó irány, ha a politikai üzenet csak az, hogy majd elkergetjük a turistákat.

Szerinte a kulcs az „élhető turizmus”: olyan rendszer, amelyben a látogatói útvonalak, a közlekedés, a buszok, a rendezvények, a nyitvatartások és a szolgáltatások nem terhelik aránytalanul a helyieket, de nem is bénítják meg a turizmust.

Példaként Bécs MuseumsQuartier-jét említi, ahol a múzeumi, kulturális, vendéglátó és közösségi funkciókat egy olyan menedzsmentszemlélet fogja össze, amely nem csak a turistákra, hanem a helyiekre is épít.

A bécsi múzeumnegyed nem steril múzeumépületek sora, hanem élő városi tér. Programokat, rendezvényeket, gasztronómiát, közösségi funkciókat kínál, és egyszerre érdekes a helyieknek és a turistáknak. A Budai Vár adottságai mások, mert ott laknak emberek, de a szemléletből sokat lehetne tanulni.

Magyar példaként a Városliget Zrt.-t is pozitívnak tartja ebből a szempontból.

A Ligetnél azt látni, hogy márkát építenek: játszóterekkel, sporttal, múzeumokkal, gasztronómiával, programokkal. Ez az élménygazdaság logikája. A Budai Várban természetesen mások az adottságok, de ott is szükség lenne arra, hogy ne különálló épületekben, hanem egész városrészben gondolkodjunk.

A nagy kérdés: tisztítótűz vagy újratervezés?

A Budai Vár következő éveinek egyik kulcskérdése tehát az lesz, hogy a korábbi fejlesztésekből mi lesz a gyakorlatban. A már elkészült épületek zárt reprezentációs terek maradnak? Hivatalok költöznek beléjük? Vagy sikerül olyan kulturális-turisztikai funkciókat találni, amelyek a látogatóknak, a budapestieknek és az ott élőknek is értéket adnak?

A Budai Várban a turisták már most is ott vannak. Naponta ezrek járják végig a teraszokat, a Dísz teret, a Sándor-palota környékét, a Halászbástyát, a Mátyás-templomot, a Tárnok utcát. A kérdés nem az, hogy lesz-e turizmus a Várban, hanem az, hogy ezt sikerül-e értelmesen megszervezni.
Címlapkép: Getty Images
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