Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség

Évtizedek óta beszélünk a nemek közötti egyenlőségről, a világ számos országában mégsem garantált az egyenlő bér ugyanazért a munkáért. Úgy tűnik, sok helyen a nők politikai képviselete jóval elmarad a férfiakétól. Bár több területen látható előrelépés, a változás lassabb, mint azt sokan remélték. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt nézzük meg, hogyan alakul a nők helyzete a politikában és a jogi egyenlőség terén.

A nemek közötti egyenlőség társadalmi-, gazdasági- és politikai szempontból is meghatározó tényezővé vált a világban. Nemzetközi szervezetek régóta hangsúlyozzák, hogy a kiegyensúlyozottabb képviselet és az egyenlő jogok ugyanis a gazdaság és a közintézmények működésére is pozitív hatással lehetnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének statisztikái ugyanakkor azt mutatják, hogy a fejlődés sok országban inkább fokozatos, mint állandó. A parlamentekben a női képviselők aránya 2020 óta nagyjából 25 százalékról 27 százalékra emelkedett. Eközben a kormányokban hasonló tendencia figyelhető meg, ahol a női miniszterek aránya 21 százalékról körülbelül 22 százalékra nőtt. Érdekes képet mutat az állam- és kormányfők száma is, ahol míg 2020 elején 20 ország élén állt női vezető, 2023-ra ez a szám 31-re emelkedett, majd visszaesett 25-re. 2026-ra ismét 28 országot mutatnak az adatok. A legmagasabb politikai tisztségekben elért eredmények tehát sokszor nehezen tarthatók fenn hosszabb távon.

Magyarországon előrelépést könyvelhetünk el. A legutóbbi parlamenti választások után történelmi csúcsra emelkedett a női országgyűlési képviselők aránya, amely megközelítette a 25 százalékot. Ez ugyan jelentős változás a korábbi évekhez képest, de továbbra is elmarad az Európai Unió hozzávetőleg 34 százalékos átlagától. A CHART by Pénzcentrum friss adásában a jogi egyenlőség helyzetét is vizsgáljuk, ahol a legnagyobb lemaradás a gyermekházasság teljes tiltásában figyelhető meg.

A vizsgált országok mintegy 72 százalékában még mindig nincs teljes körű jogi tilalom, ami azt jelenti, hogy a világ jelentős részén továbbra is léteznek olyan kivételek vagy szabályozások, amelyek lehetővé teszik a gyermekházasságot. Bár sokan úgy gondolják, hogy az öröklési vagy állampolgársági jogok területén már mindenhol megvalósult az egyenlőség. A bemutatott kutatás alapján a világ közel egynegyedében ezeken a területeken is maradtak jogi különbségek a férfiak és a nők között.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt