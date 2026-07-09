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London, Anglia, Egyesült Királyság, Európa. A Parlament épületei, a Temze folyó és a Westminster-híd
Kvíz

Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!

Pénzcentrum
2026. július 9. 17:57

London egyszerre királyi, történelmi, modern és sokszínű nagyváros, amelyről akkor is sok mindent tudunk, ha még sosem jártunk ott. De egészen más dolog felismerni egy ikonikus látványosságot, és gyorsan előhívni, mihez is kapcsolódik pontosan. London nevei és jelképei valószínűleg ismerősnek tűnnek, de tíz kérdés alatt könnyen kiderül, valódi-e a tudásod a brit fővárosról. Tedd próbára magad!

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Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!

1/10 kérdés
Melyik folyó szeli ketté Londont?
Szajna
Elba
Rajna
Temze
2/10 kérdés
Melyik épület előtt látható a királyi testőrség híres őrségváltása?
Tower of London
Westminster-apátság
Kensington-palota
Buckingham-palota
3/10 kérdés
Az alábbi állítások közül melyik igaz a londoni metróra?
Csakis automata, vezető nélküli szerelvények közlekednek rajta.
Ez a világ legrégebben működő metróhálózata.
Nincsenek köztes megállói, csak a végpontokon lehet fel- és leszállni.
Kizárólag londoni lakosok használhatják
4/10 kérdés
Melyik történelmi erőd őrzi a brit koronaékszereket?
Windsor-kastély
Kensington-palota
Hampton Court Palace
Tower of London
5/10 kérdés
Melyik londoni stadion ad otthont az angol labdarúgó-válogatott hazai mérkőzéseinek?
Emirates
Stamford Bridge
Wembley
Tottenham Hotspur
6/10 kérdés
Melyik az a londoni városrész, amin áthalad a kezdő hosszúsági kör, azaz a 0. hosszúsági fok, és amihez a világ időzónáit is viszonyítják?
Kensington
Greenwich
Westminster
Notting Hill
7/10 kérdés
Melyik híres utcában található a brit miniszterelnök hivatalos rezidenciája?
Downing Street
Fleet Street
Baker Street
Abbey Road
8/10 kérdés
Melyik londoni híd középső része emelhető fel a hajóforgalom miatt?
Blackfriars Bridge
Westminster Bridge
London Bridge
Tower Bridge
9/10 kérdés
Melyik negyed híres színházairól és musicaljeiről?
Camden
Broadway
Soho
West End
10/10 kérdés
Hogyan hívják London híres óriás óriáskerekét?
London Eye
Sky Wheel
Royal Wheel
Millennium Wheel London
Címlapkép: Getty Images
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