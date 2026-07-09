Kényszerleszállást hajtott végre, majd kigyulladt a görög légierő egyik F–16-os vadászgépe a zakinthoszi nemzetközi repülőtéren csütörtökön.
Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!
London egyszerre királyi, történelmi, modern és sokszínű nagyváros, amelyről akkor is sok mindent tudunk, ha még sosem jártunk ott. De egészen más dolog felismerni egy ikonikus látványosságot, és gyorsan előhívni, mihez is kapcsolódik pontosan. London nevei és jelképei valószínűleg ismerősnek tűnnek, de tíz kérdés alatt könnyen kiderül, valódi-e a tudásod a brit fővárosról. Tedd próbára magad!
Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból!
A mai kvíz olyan alapvető jogi fogalmak közül válogat, amelyekkel hétköznapi élethelyzetekben is találkozhatunk.
A magyar popzene története tele van felejthetetlen nyári slágerekkel. Most kiderül, vajon a részleteik is felejthetetlenek-e.
Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.
Szlovákia sok magyar utazónak ismerős terep, de ez a kvíz még őket is meglepheti. Nézd meg, mennyire vagy képben északi szomszédunkkal!
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból.
Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.
Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!
Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
A budapesti metró tele van izgalmas történetekkel, különleges látnivalókkal és persze felfedezésre váró utakkal. Te mennyire ismered a főváros metrómegállóinak múltját és jelenét?
TOP 10 júniusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi és helyesírási kvízeink, mennyire ismered a Velencei-tavat!
A TOP10 júniusi kvízeink listájár 2026-ban a történelmi, irodalmi és nyelvi kvízek kerültek, de akadt köztük zenéről, sztárokról és magyar feltalálókról szóló kvíz is. Tölts...
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet...
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Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!
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2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.
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