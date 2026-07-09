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London egyszerre királyi, történelmi, modern és sokszínű nagyváros, amelyről akkor is sok mindent tudunk, ha még sosem jártunk ott. De egészen más dolog felismerni egy ikonikus látványosságot, és gyorsan előhívni, mihez is kapcsolódik pontosan. London nevei és jelképei valószínűleg ismerősnek tűnnek, de tíz kérdés alatt könnyen kiderül, valódi-e a tudásod a brit fővárosról. Tedd próbára magad!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Londonban? Mutasd, mennyit tudsz felidézni a brit fővárosból! 1/10 kérdés Melyik folyó szeli ketté Londont? Szajna Elba Rajna Temze Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik épület előtt látható a királyi testőrség híres őrségváltása? Tower of London Westminster-apátság Kensington-palota Buckingham-palota Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbi állítások közül melyik igaz a londoni metróra? Csakis automata, vezető nélküli szerelvények közlekednek rajta. Ez a világ legrégebben működő metróhálózata. Nincsenek köztes megállói, csak a végpontokon lehet fel- és leszállni. Kizárólag londoni lakosok használhatják Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik történelmi erőd őrzi a brit koronaékszereket? Windsor-kastély Kensington-palota Hampton Court Palace Tower of London Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik londoni stadion ad otthont az angol labdarúgó-válogatott hazai mérkőzéseinek? Emirates Stamford Bridge Wembley Tottenham Hotspur Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik az a londoni városrész, amin áthalad a kezdő hosszúsági kör, azaz a 0. hosszúsági fok, és amihez a világ időzónáit is viszonyítják? Kensington Greenwich Westminster Notting Hill Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres utcában található a brit miniszterelnök hivatalos rezidenciája? Downing Street Fleet Street Baker Street Abbey Road Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik londoni híd középső része emelhető fel a hajóforgalom miatt? Blackfriars Bridge Westminster Bridge London Bridge Tower Bridge Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik negyed híres színházairól és musicaljeiről? Camden Broadway Soho West End Következő kérdés 10/10 kérdés Hogyan hívják London híres óriás óriáskerekét? London Eye Sky Wheel Royal Wheel Millennium Wheel London Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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