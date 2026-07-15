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Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
Törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, amely megszüntetné Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jogkörét az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésében. A cél, hogy az engedélyezés a jövőben átláthatóbb és objektív, hatósági eljárások alapján történjen. A módosítás indoklása szerint ezzel erősödhetnek a környezetvédelmi és közegészségügyi garanciák is. A javaslat a veszélyhelyzeti szabályozás egyik elemét vezetné ki.
Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.
A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott, a parlamenti honlapon olvasható előterjesztés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt módosítja. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére.
A 2024 októberében elfogadott rendelkezések szerint a kijelölés feltétele, hogy elvégezzék az üzem elhelyezésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező előzetes vizsgálatokat, és azok eredménye ne azonosítson kizáró okot. További feltétel, hogy a helyszínen legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás valósuljon meg.
Eddig három, a helyszín kijelölésére vonatkozó kérelem érkezett a szaktárcához, de azokra - a végrehajtási szabályok megalkotásának és a kötelező előzetes vizsgálatnak a hiányában - érdemi válasz nem született - olvasható a törvényjavaslat indoklásában, amely azt is tartalmazza, hogy a helyszín kijelölésére vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkör megszüntetése az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenységek átláthatósága, versenysemlegessége, környezetvédelmi biztonsága érdekében szükséges.
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Az előterjesztés szerint a törvény elfogadása után az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, így kellően érvényesülnek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Az akkumulátoripari létesítmények működése átlátható és szakmailag objektív szabályozás mellett biztosítható - áll az indoklásban.
Magyar Éva kormányszóvivő július 2-án jelentette be, hogy törvényjavaslatot nyújt be a kormány az Országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, mert az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség.
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