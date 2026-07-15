Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban

Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután egy nemzetközi vezetői pozíciót ajánlottak fel neki. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD autóipari vállalatcsoportnál fog dolgozni, ahol a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd.

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta parlamenti mandátumáról történő lemondását. „Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta bejegyzésében.

A politikus azt is leírta, hogy a BYD vállalatcsoportnál folytatja munkáját, ahol a jövőben a vállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.

Címlapi kép: MTI/Krizsán Csaba