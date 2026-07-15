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Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban
Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután egy nemzetközi vezetői pozíciót ajánlottak fel neki. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD autóipari vállalatcsoportnál fog dolgozni, ahol a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd.
Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta parlamenti mandátumáról történő lemondását. „Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta bejegyzésében.
A politikus azt is leírta, hogy a BYD vállalatcsoportnál folytatja munkáját, ahol a jövőben a vállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.
Címlapi kép: MTI/Krizsán Csaba
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