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.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j), mellette Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án. MTI/
Gazdaság

Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban

Pénzcentrum
2026. július 15. 13:37

Szijjártó Péter bejelentette, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután egy nemzetközi vezetői pozíciót ajánlottak fel neki. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a BYD autóipari vállalatcsoportnál fog dolgozni, ahol a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd.

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Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta parlamenti mandátumáról történő lemondását. „Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta bejegyzésében.

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A politikus azt is leírta, hogy a BYD vállalatcsoportnál folytatja munkáját, ahol a jövőben a vállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.

Címlapi kép: MTI/Krizsán Csaba
#karrier #elektromos autó #gazdaság #parlament #politikus #lemondás #bejelentés #autóipar #szijjártó #BYD

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