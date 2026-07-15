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Brutális összeomlás a tőzsdén: egyetlen pletyka elég volt, hogy padlóra kerüljön ez a részvényt
Több mint 50 százalékot zuhant kedden a Lucid amerikai elektromosautó-gyártó részvényeinek árfolyama, miután felmerült, hogy a vállalat csődvédelmet kérhet vagy elhagyhatja a tőzsdét. A hír akkora piaci reakciót váltott ki, hogy a kereskedést többször is fel kellett függeszteni. A Lucid közleményben cáfolta az értesüléseket, és azt közölte, hogy elegendő forrással rendelkezik a működéséhez, írja a Reuters.
Jelentős árfolyamzuhanást szenvedett el kedden a Lucid amerikai elektromosautó-gyártó: részvényei több mint 50 százalékot veszítettek értékükből, miután egy iparági szaklap arról írt, hogy a vállalat a tőzsdei kivezetés vagy a csődvédelem lehetőségét is mérlegeli.
A hír nyomán a rendkívüli árfolyam-ingadozás miatt többször is felfüggesztették a részvények kereskedését.
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A Lucid ezt követően közleményben cáfolta az értesüléseket. A vállalat szerint elegendő likviditással rendelkezik működésének finanszírozására, és sem a csődeljárás, sem a tőzsdei kivezetés lehetőségét nem vizsgálja.
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A cég ugyanakkor elismerte, hogy az AlixPartners tanácsadó vállalattal dolgozik együtt a működés hatékonyságának javításán és a költségek csökkentésén. Az Electric-Vehicles blog szerint a tanácsadó cég egy átvilágítást készít a vállalatról, és az elemzett forgatókönyvek között szerepeltek azok a lehetőségek is, amelyeket a Lucid most cáfolt.
Az elektromosautó-gyártó az elmúlt hónapokban több átszervezést hajtott végre: jelentős létszámleépítést hajtott végre, felfüggesztette idei gyártási előrejelzését, és új vezérigazgató irányításával kezdte meg működésének átalakítását.
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