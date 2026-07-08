Újra napirendre került a fizetős parkolás Balatonalmádiban. Kérdőívben méri fel a helyiek és a turisták véleményét arról, támogatnák-e a díjköteles parkolás bevezetését.
Hová tűnt a méteres víz a borsodi patakból? Megszólalt a vízügy a rejtélyes kiszáradásról
Szinte teljesen kiszáradt a Ronyva-patak Sátoraljaújhely közelében, a látvány pedig komoly aggodalmat keltett a helyiek körében. A vízügy szerint azonban nem egyedi esetről van szó: a tartós csapadékhiány és a patakmedrek adottságai miatt több borsodi vízfolyás is víz nélkül maradt.
Látványos és aggasztó jelenségre figyeltek fel a helyiek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: a Sátoraljaújhely mellett húzódó Ronyva-patak egyes szakaszai szinte teljesen kiszáradtak. Egy, a közösségi médiában terjedő videó alapján sokan attól tartottak, hogy rendkívüli esemény vagy emberi beavatkozás állhat a háttérben. A felvételeken jól látható a szinte teljesen üres meder, miközben a helyiek szerint néhány héttel korábban még jelentős mennyiségű víz folyt a patakban.
A kiszáradt meder miatt többen az élővilág veszélyeztetésére hívták fel a figyelmet. A közösségi médiában olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint halak és más vízi élőlények pusztulhattak el a hirtelen kialakult vízhiány miatt. Többen azt is felvetették, hogy vajon természetes folyamat okozta-e a változást, vagy esetleg emberi beavatkozás, például vízkivétel állhat a háttérben.
A vízügy szerint az aszály a fő ok
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatása szerint azonban nincs szó rendkívüli beavatkozásról. A szakemberek szerint a jelenség hátterében elsősorban a hosszú ideje tartó csapadékhiány és a rendkívül alacsony vízhozam áll - írta a Boon.hu. A Ronyva Sátoraljaújhely környéki mederszakasza ugyanis kavicsos, sóderes szerkezetű, ezért a víz egy része természetes módon elszivárog a mederből.
Bár a patak felsőbb részein még található víz, illetve a Ronyvába torkolló Bózsva-patak is biztosít némi utánpótlást, a jelenlegi száraz időszakban ez már nem elegendő ahhoz, hogy a víz eljusson az alsóbb szakaszokra.
Nem csak a Ronyva érintett
A vízügy szerint a probléma nem egyetlen patakra korlátozódik. A térségben több kisebb vízfolyásnál is hasonló helyzet alakult ki. Kiszáradt például a Tolcsva-patak és a Hercegkúti-patak is, valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén több kisebb patakszakasznál is megfigyelhető a vízhiány.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szakemberek szerint a tartós aszály miatt már olyan vízfolyások is időszakosan kiszáradnak, amelyeket korábban állandó vízhozamú patakokként tartottak számon. A szélsőséges időjárás, a hosszabb csapadékmentes időszakok és a gyors vízelvezetés együttesen változtatják meg a kisebb vízfolyások vízháztartását.
Címlapkép: Facebook
A VIII. Palóc Világtalálkozót rendezik meg július 18-án a Nógrád vármegyei Somoskőújfaluban, az esemény fővédnöke Pindroch Csaba salgótarjáni születésű Jászay Mari-díjas színművész lesz.
Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja.
Jelentős segítséget kaphatnak idén nyáron a családok a strandoláshoz. Egyes népszerű fürdőkben 20–25 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt váltani.
Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal
Csúszdaparkok, élményfürdők versengenek a nyaralók kegyeiért, de az árak között óriási a különbség. Megnéztük, melyik a 10+1 legjobb értékelést kapott fürdő ma vidéken...
Hónapokig tartó restaurálás után ismét a helyére került Dunaújváros egyik legfontosabb történelmi jelképe. A több száz éves Szentháromság-szobor felállításával régi főtér is visszanyerheti eredeti arculatát.
Sokan tartanak most attól, hogy a hosszan tartó hőség után elszaporodhatnak a kellemetlen vagy akár veszélyes algák a Balatonban. Most megérkeztek a legfrissebb mérések.
Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeren. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ...
Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz
A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen a medence vízébe eshetnek.
Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók
Vízvisszatartás a Hortobágy–Berettyón: 45 centiméterrel emelik a vízszintet, megszűnik az áthajózás az Árvízkapunál.
Ismét lehet fürdőzni a Szelidi-tóban: a strandot a legfrissebb vízminőségi vizsgálatok eredményei alapján újra megnyitották a látogatók előtt.
Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet.
Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi...
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
A magyar–szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között különleges vásár várja a látogatókat: a Barátság Parkban magyar és szlovén termelők együtt kínálják portékáikat.
A Mura egykori állapotát a magyarországi folyószakaszon is számos korábbi beavatkozás alakította át. Most olyan határon átnyúló tervek készültek, amelyek segítenének visszaadni a folyó természetesebb...
Végzetes hiba lehet: zsenális tipp a hazai kertésztől - így kerülheted el a gyümölcsfák kiszáradását
A minap jött szembe velünk az élő mulcskör ötlete. Nem varázslat, inkább egy próbálkozás arra, hogyan lehet a fák köré gyógynövényekből egyfajta zöld takarást kialakítani.
Ti lehúzzátok a héját, és meddig főzitek? Gasztromesénkben most azt is eláruljuk, mitől maradt aranysárga a nagyi baracklekvárja, de hozunk egy kis lekvártörténelmet is...
A Dél-Alföld Meteorológia Facebook-oldalán közzétett videó szerint a körtevélyesi Holt-Tiszán több helyen is haltetemek és elpusztult kagylók láthatók a part mentén.
Július 3. és augusztus 28. között újra megnyitja kapuit a balatoni Kultkikötő: három helyszínen színházi előadássokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják a látogatókat.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.