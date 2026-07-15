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Gazdaság

Itt a fordulat az augusztus 20-i tűzijáték körül: egyetlen cég maradt versenyben a milliárdos állami ünnepségért

Pénzcentrum
2026. július 15. 12:04

Mindössze egy ajánlat érkezett az augusztus 20-i állami ünnepség megszervezésére kiírt közbeszerzésre. A nettó 3,085 milliárd forintos vállalást a Hardrock Szolgáltató Kft. tette, miután a korábbi szerződést felbontották a Lounge Event Kft.-vel. A Belügyminisztérium szerint az ünnepség megrendezése nincs veszélyben, ugyanakkor az idei program a korábbi éveknél szerényebb és költséghatékonyabb lesz. A fő attrakció egy nagyszabású látványshow, drónbemutató és tűzijáték lesz, írja a HVG.

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A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban kereste az augusztus 20-i állami ünnepség kivitelezőjét. A három meghívott vállalkozás közül végül csak a Hardrock Szolgáltató Kft. nyújtott be ajánlatot, amely nettó 3,085 milliárd, bruttó mintegy 3,91 milliárd forintért vállalná a rendezvénysorozat lebonyolítását.

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Az új közbeszerzésre azért volt szükség, mert az NRÜ felbontotta a korábbi szerződést a Balásy Gyulához köthető Lounge Event Kft.-vel a cégcsoportot érintő büntetőügy nyomán. A korábbi megállapodások alapján már 8,7 milliárd forintos előleget is kifizette az előző kormány, és a tűzijáték megrendelése is megtörtént.

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A Belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az ünnepség megrendezése továbbra sincs veszélyben. Az idei esemény központi eleme egy, Magyarország történelmét bemutató, mintegy félórás látványshow lesz, amely épületvetítéssel, lézershow-val, drónbemutatóval és tűzijátékkal egészül ki. A programok a Duna Margit híd és Szabadság híd közötti szakaszára koncentrálódnak, kisebb területen, mint a korábbi években.

A Hardrock Szolgáltató Kft. több mint két évtizede működik a rendezvénytechnikai piacon, főként fényinstallációs projektekben szerzett tapasztalatot. A cég vezetője szerint az idei koncepció tudatosan visszafogottabb és költséghatékonyabb, miközben a hangsúlyt a közönségélményt meghatározó látványelemekre helyezik. A szervezőknek alig egy hónapjuk maradt arra, hogy véglegesítsék a teljes programsorozatot.
Címlapkép: Getty Images
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