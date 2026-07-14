A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2142,31 pontos, 1,52 százalékos emelkedéssel 143 348,41 ponton zárt kedden.
Így alakult a közel-keleti konfliktus után a magyar fizetőeszköz: fordulatos napja volt a forintnak
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon kedden.
Az eurót délután hat órakor 358,81 forinton jegyezték a reggel hét órai 359,46 forint után, a dollár jegyzése 313,58 forintra csökkent 315,52 forintról, a svájci franké pedig 388,10 forintra ment fel 387,76-ról.
A júliusi kezdéshez képest a forint gyengébben áll mindhárom devizával szemben: 0,7 százalékkal az euró, 0,4 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,7 százalék, a dollár ellenében 4,2 százalék, a svájci frank ellenében pedig 6 százalék nyereséget halmozott fel.
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