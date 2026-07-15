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Kislány hűsít a ventilátorral a nyári hőségben.
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Sokkoló számok: három nyár alatt több mint 181 ezer ember halt meg Európában a hőség miat

Pénzcentrum
2026. július 15. 20:29

Az elmúlt három nyár során összesen több mint 181 ezer hőséghez köthető haláleset történhetett Európában egy friss kutatás szerint. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartósan magas hőmérséklet egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelent, különösen a városi területeken. A klímaváltozás nemcsak az emberek egészségét, hanem az infrastruktúrát, a vízkészleteket és az ökoszisztémákat is egyre súlyosabban érinti. Az Európai Éghajlati Paktum magyarországi közössége a klímaválság áldozatainak emléknapján faöntözési kampánnyal hívja fel a figyelmet a zöldfelületek szerepére.

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A Barcelona Institute for Global Health, az ISGlobal által koordinált kutatás becslése szerint 2022, 2023 és 2024 nyarán összesen 181 446 hőséghez kapcsolódó haláleset történt Európában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján az elmúlt negyven évben az időjárási és éghajlati szélsőségekkel összefüggő európai halálesetek 95 százaléka hőhullámokhoz volt köthető. Július 15-én, a globális klímaválság áldozatainak európai emléknapján az Európai Éghajlati Paktum magyarországi közössége faöntözési kampánnyal és helyi civil akciókkal hívja fel a figyelmet a klímaválság emberi következményeire és a települési zöldfelületek védelmére.

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A hőséghez köthető halálozás az elmúlt években tartósan magas volt Európában. Az ISGlobal által koordinált, egységes módszertannal készült vizsgálat 2022 nyarára 67 873, 2023 nyarára 50 798, 2024 nyarára pedig 62 775 hőséghez köthető halálesetet becsült. A három év adatai azt mutatják, hogy a tartósan magas és szélsőséges hőmérséklet jelentős egészségügyi kockázatot jelent a kontinensen. (A 2025-ös évre vonatkozó, ezzel összehasonlítható halálozási becslés még nem áll rendelkezésre.) A városi hőszigethatás tovább fokozza a veszélyt: a településeken akár 10–15 Celsius-fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet, mint a városon kívüli, kevésbé beépített területeken. A szélsőséges hőség különösen az időseket, a krónikus betegséggel élőket, a kisgyermekeket, a szabadtéren dolgozókat és a nehezen hűthető otthonokban élőket veszélyezteti.

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Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense. Az éghajlati kockázatok az emberek egészsége mellett az élelmiszer- és energiabiztonságot, a vízkészleteket, az ökoszisztémákat és az infrastruktúrát is érintik. Az éghajlatváltozással összefüggő hőségen túl más szélsőséges időjárási események, köztük az árvizek és a viharok is emberéleteket követelnek, otthonokat és infrastruktúrát rongálnak meg, valamint emberek százezreinek mindennapi életét és megélhetését veszélyeztetik. 2024-ben Európában legalább 413 000 embert érintettek árvizek és viharok, amelyek legalább 335 ember életét követelték. Július 15. mindazokra irányítja a figyelmet, akik életüket, egészségüket, otthonukat vagy megélhetésüket veszítették el az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó események következtében.

Az Európai Éghajlati Paktum magyarországi közössége faöntözési kampánnyal és helyi civil programokkal hívja fel a figyelmet arra, hogy a klímaválság hatásai a települések zöldfelületein is egyre látványosabban jelentkeznek. Ezek megőrzése és gondozása a hőséghez való alkalmazkodás, valamint az emberi egészség védelmének is fontos része.

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Az egyik kezdeményezés Rákosmentén valósul meg, ahol Rózsahegyi Péter, Rákosliget önkormányzati képviselője és az Európai Éghajlati Paktum nagykövete a helyi közösséggel és más nagykövetekkel közös faöntözési és szemléletformáló programokkal segíti a települési zöldfelületek védelmét. A résztvevők a környék fáinak gondozása mellett a szakszerű öntözés és a mulcsolás legfontosabb szempontjait is megismerhetik.
Címlapkép: Getty Images
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