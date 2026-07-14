Vége az internetbank egyeduralmának? Egyre többen intézik pénzügyeiket telefonról

A magyarországi digitális banki szolgáltatások piacát egyre inkább a mobilalkalmazások dominálják, fokozatosan háttérbe szorítva a hagyományos internetbankokat. Egy friss, 1500 fős reprezentatív kutatás rávilágít arra, hogy a lakosság körében folyamatosan nő az okoseszközös fizetések, valamint az online ügyintézési megoldások népszerűsége és elfogadottsága.

A 18 és 69 év közöttiek pénzügyi szokásait vizsgáló, nyolc hazai bank ügyfeleire kiterjedő felmérés szerint a digitális banki megoldások használatát mérő mutató egy év alatt 4 százalékkal emelkedett a teljes szektorban – derült ki a Gránit Bank közleményéből.

A felmérés szerint az okostelefonos alkalmazások használati aránya ugyanezen időszak alatt 68-ról 74 százalékra nőtt az ügyfelek körében, a kutatást megrendelő Gránit Bank saját ügyfélkörében pedig ez az arány még magasabb, eléri a 85 százalékot, a bank ügyfeleinek digitális termékhasználati indexe pedig 12 százalékos növekedést mutatott.

Az adatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a mobilbank mára megelőzte az asztali böngészőből elérhető internetbankot: a felhasználók nemcsak többen, hanem gyakrabban is használják a telefonos felületeket, ráadásul az elégedettségi mutatóik is kedvezőbbek.

A legaktívabb ügyfelek döntő többsége legalább hetente, de sokan akár napi szinten is megnyitják bankjuk alkalmazását.

Hódít a videóbank

A klasszikus alkalmazásfunkciók mellett egyre nagyobb teret nyernek az alternatív, digitális ügyfélszolgálati csatornák is. A hazai piacon a válaszadók 30 százaléka vett már igénybe valamilyen chatbotszolgáltatást, míg a videós azonosításon alapuló ügyintézést, vagyis a videóbankot a megkérdezettek 18 százaléka használta. A digitális megoldásokra eleve nyitottabb ügyfélkörrel rendelkező pénzintézeteknél, mint amilyen a felmérésben szereplő Gránit Bank, ezek az arányok jóval magasabbak, ugyanis a digitális asszisztenst 57, a videóbankot pedig 61 százalékuk vette már igénybe.

A pénzügyi szokások átalakulása a fizetési módokon is meglátszik.

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A mobiltelefonba, okosórába vagy egyéb okoseszközbe integrált, digitalizált bankkártyával fizetők aránya a teljes mintában 25 százalékról 32 százalékra nőtt egyetlen év alatt, míg a Gránit Bank ügyfeleinél ez az arány 39-ről 63 százalékra ugrott.

Az online vásárlások során az ügyfelek csaknem fele, 49 százaléka fizet bank- vagy hitelkártyával. A biztonságot növelő, egyszer használatos virtuális kártyák elterjedtsége a teljes piacon egyelőre alacsonyabb, 12 százalékos, bár az innovatívabb megoldásokat kereső felhasználók körében ennek használata is eléri a 36 százalékot.

A hazai folyamatok jól illeszkednek a világszintű tendenciákhoz, ahol a bankolás súlypontja egyre inkább a mobilalkalmazásokra, a digitális fizetési megoldásokra és az azonnali, online ügyintézési csatornákra helyeződik át.

