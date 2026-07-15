Újabb megtévesztő SMS‑hullám érte el a magyar felhasználókat: ezúttal a „Rendőrség” nevében küldenek üzenetet
Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is
A parkolás telefonnal ma már alapvető tudnivaló minden autósnak. SMS-ben, telefonhívással és mobilalkalmazással is lehet parkolási díjat fizetni, de mindhárom módszernél kulcsfontosságú a pontosság. Egy rosszul megadott zónakód, elgépelt rendszám vagy elmaradt visszaigazolás könnyen pótdíjhoz vezethet. Budapesten ez különösen aktuális, mert 2026. július 1-jétől megszűnt a parkolóautomaták használata, a közterületi parkolási díjat pedig SMS-ben, telefonhívással vagy online szolgáltatáson keresztül lehet rendezni. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan működik az SMS parkolás, mire kell figyelni telefonhívásos parkolásnál, miben segíthet a parkolási alkalmazás, és milyen budapesti sajátosságokat érdemes ellenőrizni a parkolás indítása előtt.
Parkolás telefonnal: milyen lehetőségeink vannak?
Manapság az automatás jegyvásárlás helyett egyre inkább a mobiltelefon jelenti az elsődleges, kézenfekvő megoldást a parkolási díj rendezésére. Ugyanakkor a parkolás telefonnal nem egyetlen módszert jelent: indíthatunk parkolást SMS-ben, használhatunk parkolási alkalmazást, vagy akár telefonhívással is gondoskodhatunk a fizetésről.
A három lehetőség közös alapja, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerének pontosan azonosítania kell a parkolási zónát és a rendszámot, amelyhez a parkolási jogosultságot rendezni szeretnénk. Ezeknek az információknak a megadása azonban módszerenként eltér: SMS-ben, telefonhívással és mobilalkalmazásban is más-más lépéseken keresztül indul el a parkolás.
Bármelyik megoldást választjuk, a fizetés csak akkor tekinthető rendezettnek, ha a rendszer sikeres indításról küld visszaigazolást. Ezért minden esetben érdemes ellenőrizni, hogy a parkolás valóban elindult-e, és a megfelelő zónában, a jó rendszámhoz kapcsolódik-e.
Mobil parkolás a fővárosban: így működik az SMS parkolás Budapest zónáiban
Alapvetően ugyanarra a logikára épül a mobil parkolás Budapest területén, mint más településeken. Zónát kell választani, rendszámot kell megadni, és a választott módszerrel rendezni a parkolást. A fővárosban azonban van néhány sajátosság, ami extra odafigyelést igényel.
- Budapesten már csak digitálisan lehet fizetni a közterületi parkolásért. 2026. július 1-jétől megszűnt a parkolóautomaták használata, a parkolási díjat SMS-ben, telefonhívással vagy alkalmazáson keresztül lehet rendezni, ez utóbbira számos Budapest parkolás app kínál megoldást.
- A fővárosban A, B, C és D jelű várakozási övezetek működnek. Ezekhez eltérő óradíj, díjköteles időszak és maximális várakozási idő tartozik. A részletes zónaadatokat, így a zónakódot, a fizetési időszakot, az óradíjat és az időtartam-korlátozást a BKK parkolási oldalán elérhető zónadokumentumban, valamint a legtöbb Budapest parkolás app információi között lehet ellenőrizni.
- Az időtartam-korlátozást nem szabad összekeverni a fizetési időszakkal. Az A, B és C övezetekben három órában van maximálva az egyhuzamban eltölthető várakozási idő, míg a D övezetben nincs ilyen korlát.
- A budapesti zónakód kiválasztásánál különösen pontosnak kell lenni. A fővárosban egymáshoz közel, akár ugyanazon úttest két oldalán is lehetnek eltérő díjú és eltérő fizetési időszakú területek. Ha az appos, telefonos vagy SMS parkolás Budapest valamelyik sűrűn változó zónahatárán (pl. kerületek találkozásánál) indul, mindig ellenőrizd a helyszínen található fizikai táblát is, valamint a hivatalos, online zónatérképet is érdemes ellenőrizni.
- A zöld rendszámos járműveknek még ingyenes a parkolás. A tisztán elektromos autók számára 2027. január 1-ig él ez a kedvezmény, azt követően már utánuk is meg kell fizetni a várakozási díjat.
Ezeket a sajátosságokat mindig szem előtt kell tartani, legyen a választott megoldás SMS parkolás Budapest közigazgatási határain belül, mobil parkolás Budapest bármely kerületében vagy applikációs parkolási ügyintézés a főváros egész területén. A továbbiakban ezeknek a megoldásoknak az általános, országosan érvényes működését nézzük meg lépésről lépésre.
Budapest parkolási övezetei 2026. július 1-től, forrás: BKK
SMS parkolás lépésről lépésre: így működik a parkolás SMS-ben
Az SMS parkolásnál a parkolási díjat egy rövid üzenettel lehet rendezni, amihez két adatra van szükség: a zónakódra és a rendszámra. A zónakód jelöli, melyik parkolási övezetben áll az autó, a rendszám pedig azt, melyik járműhöz kapcsolódjon a parkolás.
A parkolási övezetet jelölő zónakódot helyszíni táblákon, zónamatricán, hivatalos zónatérképen vagy parkolási alkalmazásban lehet ellenőrizni. Ezt nem érdemes rutinból kezelni, mert egy szomszédos utca, kerülethatár vagy másik övezet már eltérő zónakódhoz tartozhat.
Az SMS parkolás két külön műveletből áll: az egyik a parkolás elindítása, a másik a leállítása. Ehhez két külön parkolás telefonszám tartozik, amelyekre eltérő üzeneteket kell küldeni.
Parkolás indítása:
- telefonszám: +36 30 344 4805
- SMS szövege: ZÓNA Rendszám
- például ha a zónakód 1014, a rendszám ABC123, akkor a parkolás SMS szövege: 1014 ABC123
Parkolás leállítása:
- telefonszám: +36 30 344 4806
- SMS szövege: STOP Rendszám
- például az ABC123 rendszámú járműnél az SMS szövege STOP ABC123
A parkolás SMS elküldése után meg kell várni a rendszer válaszát. A parkolás akkor tekinthető rendben lévőnek, ha a visszaigazolás alapján a megfelelő zónára és rendszámra indult el. Ha nem érkezik visszajelzés, vagy hibás adat szerepel benne, más módon kell gondoskodni a parkolási díj megfizetéséről. Ugyanez igaz a leállításra is, a STOP SMS után is érdemes megvárni a visszajelzést, hogy a parkolás valóban lezárult.
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Ha a parkolás SMS-ben történik, adott esetben számolni kell némi extra költséggel, mert az SMS küldésének díja a saját mobilszolgáltatói díjcsomagtól függ. A parkolás elindítását és leállítását visszaigazoló üzenetért ugyanakkor nem számolnak fel külön díjat.
Hogyan működik a parkolás telefonhívással?
Telefonhívásos parkolásnál előzetesen gondoskodni kell arról, hogy a parkolni kívánt autó rendszáma hozzá legyen rendelve a telefonszámunkhoz. Erre azért van szükség, mert híváskor nem írunk be külön rendszámot, hanem a rendszer a telefonszám alapján azonosítja, melyik járműre kell elindítani a parkolást. Ha még nincs regisztrációnk, azt a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer online felületén lehet elvégezni.
Amennyiben a rendszám-hozzárendelés rendben van, a parkolást az érintett zónához tartozó szám felhívásával lehet indítani. Az egyes zónákhoz tartozó hívószám formátuma egységesen +36 1 989 ZÓNA, vagyis a szám végére annak a parkolási övezetnek a zónakódja kerül, ahol az autó áll. Ha tehát a zónakód a korábbi példánkban is szereplő 1014, akkor a +36 1 989 1014 parkolás telefonszám a ránk vonatkozó.
A leállítás ugyanígy történik, vagyis ugyanazt a zónához tartozó számot kell újra felhívni. A hívást egyik esetben sem érdemes azonnal megszakítani, meg kell várni a hangbemondást, amely jelzi, hogy a parkolás elindult-e, illetve leállításkor lezárult-e.
Ahogy az SMS-nél, úgy akkor is kell extra költséggel kalkulálni, ha a parkolás telefonnal történik. A telefonhívás díja szintén a saját szolgáltatói díjcsomagtól függ, az összeget a parkolási díjon felül kell fizetni.
Online parkolás applikációval
Ma már a mobilalkalmazások jelentik az egyik legkényelmesebb parkolási megoldást, mert az SMS-sel szemben nem kell külön üzenetformátumokat és telefonszámokat fejben tartani. Az appok nagy előnye, hogy a telefon helymeghatározása alapján fel tudják ajánlani az aktuális parkolási övezetet, így kisebb eséllyel választunk rossz zónát. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. ugyanakkor külön felhívja a figyelmet arra, hogy a GPS-es helymeghatározás pontosságát mindig ellenőrizni kell, és ha a térképen jelölt hely nem egyezik a parkolás tényleges helyével, azt kézzel kell korrigálni.
Az applikációkban a rendszámokat általában előre el lehet menteni, így indításkor csak ki kell választani, melyik autóra szeretnénk parkolást indítani. Ez különösen akkor praktikus, ha több járművet használunk, céges és saját autó is van a családban, vagy rendszeresen parkolunk különböző városrészekben. A futó online parkolás is könnyebben követhető, mert az appban látszik a kiválasztott zóna, a rendszám és az indítás állapota.
Az egyes applikációk funkciói, kezelőfelületei és fizetési módjai eltérhetnek, de jellemzően többféle digitális fizetési lehetőséget kínálnak. Van, ahol bankkártyával, máshol belső egyenlegről vagy szolgáltatói elszámolással lehet rendezni a parkolási díjat. 2026. március 16-tól országosan eltörölték a mobilfizetéses parkolás kényelmi díját, így az online parkolás immár extra kezelési költségek nélkül érhető el.
Csak megbízható parkolási appot használjunk
Parkolási applikációnál nemcsak a kényelem számít, hanem az is, hogy hivatalos, megbízható felületen keresztül indítsuk el a fizetést. Választhatjuk a hivatalos Nemzeti Mobilfizetési Rendszer mobilappot, vagy más olyan alkalmazást, amit már régóta használunk és amelyben megbízunk. A hivatalos oldalon közzétett applikációs listán ellenőrizhető az is, mely felületek kapcsolódnak a mobilparkolási szolgáltatáshoz.
Parkolási funkció nemcsak kifejezetten parkolásra fejlesztett appokban érhető el. Több banki (például K&H, Erste), mobilszolgáltatói (One, Telekom, Yettel) vagy hivatalos mobilfizetési (Barion, Simple) alkalmazás is kínál ilyen megoldást, ezért elsőként azokban az appokban is jó körülnézni, amelyeket egyébként is használunk.
Ha új országos vagy Budapest parkolás app letöltése mellett döntünk, az alkalmazást mindig hivatalos áruházból töltsük le, és ellenőrizzük a fejlesztő nevét is. Gyanús név, gyenge fordítás, kevés információ vagy szokatlan fizetési kérés esetén inkább ne használjuk. A parkolásnál a rendszámot, a zónát, a fizetési és egyéb szenzitív adatunkat is megadjuk, ezért nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy milyen felületen indítjuk el a tranzakciót.
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