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Gazdaság

Béremelés miatt robbant a feszültség a Telekom egyik cégénél: sztrájkba lépnek a dolgozók

Pénzcentrum
2026. július 15. 11:07

Sztrájkot tart szerdán a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozóinak egy része, miután a munkáltató és a szakszervezet közötti bértárgyalások nem vezettek eredményre. A munkavállalók 6–7 százalékos béremelést kértek, szerintük azonban ennél alacsonyabb emelést ajánlott a cég. A szakszervezet szerint korábban több mint 1200 dolgozó támogatta a tiltakozást, júniusban pedig már demonstrációkat is tartottak, írja a 24.hu.

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Munkabeszüntetést tart július 15-én a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozóinak egy része. A sztrájkról az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) adott tájékoztatást, miután a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetések eredménytelenül zárultak.

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A dolgozók elégedetlenségének középpontjában a béremelés áll. A munkavállalók az érintett területeken 6–7 százalékos emelést tartottak indokoltnak, a szakszervezet szerint azonban a tulajdonosi döntés alapján ennél alacsonyabb mértékű emelés valósult meg.

Az IKSZ korábban egyszeri kifizetésre is tett javaslatot a sztrájk elkerülése érdekében, ezt azonban a munkáltató nem tudta elfogadni. A szakszervezet szerint a dolgozók egy része ezért döntött a munkabeszüntetés mellett.

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Az ügy előzménye, hogy a mintegy 2300 érintett munkavállaló közül több mint 1200-an írták alá azt a petíciót, amelyben kifogásolták a béremelés mértékét. A tiltakozók három különböző területen dolgoznak, és szerintük az emelések nem tükrözik az elvárásaikat. Június 10-én emiatt már demonstrációt is tartottak Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden.

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A szakszervezet hangsúlyozta, hogy a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. nincs közvetlen kapcsolatban a Magyar Telekommal, így a mostani munkabeszüntetés a Magyar Telekom működését nem érinti. A társaság nemzetközi ügyfelek számára nyújt informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat.

Az IKSZ szerint a cégben mintegy 500 szakszervezeti tag dolgozik, ami körülbelül 18 százalékos szervezettséget jelent a vállalatnál.
Címlapkép: Getty Images
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