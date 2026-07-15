Törvényjavaslat szüntetné meg a miniszteri döntési jogkört, az engedélyezés hatósági alapokra kerülhet.
Béremelés miatt robbant a feszültség a Telekom egyik cégénél: sztrájkba lépnek a dolgozók
Sztrájkot tart szerdán a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozóinak egy része, miután a munkáltató és a szakszervezet közötti bértárgyalások nem vezettek eredményre. A munkavállalók 6–7 százalékos béremelést kértek, szerintük azonban ennél alacsonyabb emelést ajánlott a cég. A szakszervezet szerint korábban több mint 1200 dolgozó támogatta a tiltakozást, júniusban pedig már demonstrációkat is tartottak, írja a 24.hu.
Munkabeszüntetést tart július 15-én a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozóinak egy része. A sztrájkról az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ) adott tájékoztatást, miután a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetések eredménytelenül zárultak.
A dolgozók elégedetlenségének középpontjában a béremelés áll. A munkavállalók az érintett területeken 6–7 százalékos emelést tartottak indokoltnak, a szakszervezet szerint azonban a tulajdonosi döntés alapján ennél alacsonyabb mértékű emelés valósult meg.
Az IKSZ korábban egyszeri kifizetésre is tett javaslatot a sztrájk elkerülése érdekében, ezt azonban a munkáltató nem tudta elfogadni. A szakszervezet szerint a dolgozók egy része ezért döntött a munkabeszüntetés mellett.
Az ügy előzménye, hogy a mintegy 2300 érintett munkavállaló közül több mint 1200-an írták alá azt a petíciót, amelyben kifogásolták a béremelés mértékét. A tiltakozók három különböző területen dolgoznak, és szerintük az emelések nem tükrözik az elvárásaikat. Június 10-én emiatt már demonstrációt is tartottak Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakszervezet hangsúlyozta, hogy a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. nincs közvetlen kapcsolatban a Magyar Telekommal, így a mostani munkabeszüntetés a Magyar Telekom működését nem érinti. A társaság nemzetközi ügyfelek számára nyújt informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat.
Az IKSZ szerint a cégben mintegy 500 szakszervezeti tag dolgozik, ami körülbelül 18 százalékos szervezettséget jelent a vállalatnál.
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
Amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná Magyarországot is.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon kedden.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2142,31 pontos, 1,52 százalékos emelkedéssel 143 348,41 ponton zárt kedden.
Az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, milyen gyorsan képesek a geopolitikai feszültségek átírni a pénzpiacok folyamatait.
Egy 1500 fős reprezentatív kutatás szerint Magyarországon már a banki ügyfelek 74 százaléka használ mobilbankot.
A magyar fizetőeszköz a Tisza-kormány hivatali ideje alatt még nem járt ilyen mélyponton.
Miközben a Volkswagen-csoport drasztikus leépítésekre és németországi gyárbezárásokra készül, a győri Audi Hungaria történelmi termelési rekordokkal zárta a 2025-ös évet.
Itt fordulat a magyar lakáspiacon: hiába a mélyrepülés, ezeken a helyeken hirtelen beindult a pörgés
2026 májusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 10,7, a munkanaptényezővel kiigazítva 6,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: sok magyar csak későn szembesülhet a változással
A régi, könyv formátumú személyi igazolványok augusztus 3-án érvényüket vesztik, cseréjüket mielőbb érdemes elindítani.
Bóna Szabolcs drámai bejelentése: veszélyben Magyarország húzóágazatai - Brüsszelen áll vagy bukik minden
Bóna Szabolcs a hazai agrárium jövőjét egy kettős modellben képzeli el, amelyben a korszerű nagygazdaságok tisztán piaci alapon is versenyképesek maradhatnak.
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés hivatalossá válását követően egy nagyjából féléves felkészülési időszak kezdődik.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték "elavult és rendkívül kártékony".