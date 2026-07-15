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Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
Amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb felvásárlóját, köztük Magyarországot is. A nemrég elhunyt Lindsey Graham szenátor nevével fémjelzett tervezet célja, hogy elvágja Moszkvát az energiaexportból származó bevételeitől, és ezzel fokozza a nyomást az Ukrajna ellen háborút indító orosz vezetésen.
A büntetőintézkedések az orosz vezetésen, a hadseregen, a pénzintézeteken és az energiaszektoron túl az Oroszországgal üzletelő külföldi vállalatokat, valamint az orosz olajat szállító árnyékflottát is célba veszik. A tervezet értelmében akár százszázalékos büntetővámot vethetnének ki az orosz kőolaj öt legnagyobb importőrére, így Kínára, Indiára, Szlovákiára, Magyarországra és Azerbajdzsánra. Hasonló intézkedés vonatkozna a földgáz öt legfőbb vásárlójára is, azaz Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra. Az Egyesült Államok félévente vizsgálná felül az érintett országok listáját - írja a Reuters.
A törvényhozók abban bíznak, hogy a szigorú lépésekkel alternatív beszerzési források felkutatására ösztönözhetik az érintett országokat. A szabályozás ugyanakkor bizonyos kiskapukat is nyitva hagy, így például vámmentességet kaphatnak azok az államok, amelyek az orosz gázexport kevesebb mint tizenöt százalékát vásárolják meg, emellett az amerikai elnök is adhat felmentést, amennyiben azt megfelelően megindokolja a kongresszusnak.
A most benyújtott törvényjavaslat egy jelentősen enyhített változat. Az eredeti elképzelések szerint ugyanis több mint hatvan olyan országot sújtottak volna szankciókkal, amely orosz energiahordozókat vásárol, a legjelentősebb importőrök esetében pedig a büntetővám mértéke akár az ötszáz százalékot is elérhette volna.
A javaslat legfőbb szószólója a közelmúltban elhunyt republikánus szenátor, Lindsey Graham volt. A törvény szövegét még azelőtt véglegesítették, hogy a politikus a múlt héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt volna. A tervezet a Fehér Ház és a szenátor közötti egyeztetések kompromisszumaként született meg. Graham halála előtt maga nyilatkozott úgy, hogy elnyerte a kormányzat és személyesen Donald Trump támogatását is. A szenátor halálát követően az amerikai elnök megerősítette ezt a szándékot, kijelentve, hogy az intézkedést Lindsey Graham tiszteletére végigviszik, és jó esély mutatkozik a megvalósulására.
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A helyzetet azonban árnyalja, hogy az amerikai elnök gyakran kiszámíthatatlanul alakítja a vámpolitikáját, és a korábbi tapasztalatok alapján előfordul, hogy nem tartja be a politikai ígéreteit.
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