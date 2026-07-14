Meglepő dolog történt a magyar tőzsdén: hirtelen elképesztő pénzeső zúdult a hazai óriáscégekre

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2142,31 pontos, 1,52 százalékos emelkedéssel 143 348,41 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 25,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a BUX is emelkedett, kedvező a hangulat, a forgalom átlag felett alakult.

Kiemelte: az OTP és a Mol húzta a tőzsdét, pedig a vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett. Az amerikai inflációs adatok és banki jelentések kedvezőek lettek. A Mol-t az emelkedő olajár segítette - tette hozzá.

A Mol 142 forinttal, 3,46 százalékkal 4250 forintra erősödött 5,3 milliárd forintos forgalomban.

142 forinttal, 3,46 százalékkal 4250 forintra erősödött 5,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 600 forinttal, 1,33 százalékkal 45 700 forintra nőtt, forgalmuk 17,1 milliárd forintot tett ki.

ára 600 forinttal, 1,33 százalékkal 45 700 forintra nőtt, forgalmuk 17,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,53 százalékkal 2626 forintra csökkent, forgalma 801,3 millió forint volt.

árfolyama 14 forinttal, 0,53 százalékkal 2626 forintra csökkent, forgalma 801,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,09 százalékkal 12 030 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9326,60 ponton zárt kedden, ez 12,17 pontos, 0,13 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.