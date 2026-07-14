A visszaesés mögött egyértelmű iparági átrendeződés húzódik meg.
Meglepő dolog történt a magyar tőzsdén: hirtelen elképesztő pénzeső zúdult a hazai óriáscégekre
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2142,31 pontos, 1,52 százalékos emelkedéssel 143 348,41 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 25,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a BUX is emelkedett, kedvező a hangulat, a forgalom átlag felett alakult.
Kiemelte: az OTP és a Mol húzta a tőzsdét, pedig a vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett. Az amerikai inflációs adatok és banki jelentések kedvezőek lettek. A Mol-t az emelkedő olajár segítette - tette hozzá.
- A Mol 142 forinttal, 3,46 százalékkal 4250 forintra erősödött 5,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 600 forinttal, 1,33 százalékkal 45 700 forintra nőtt, forgalmuk 17,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,53 százalékkal 2626 forintra csökkent, forgalma 801,3 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,09 százalékkal 12 030 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9326,60 ponton zárt kedden, ez 12,17 pontos, 0,13 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
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