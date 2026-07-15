Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni

A nyári hónapokban a napszúrás, a napégés, a rovarcsípések, a kisebb sérülések és az emésztőrendszeri panaszok tartoznak a leggyakoribb egészségügyi problémák közé. Egy megfelelően összeállított házi- és útipatika sok esetben gyors segítséget nyújthat, különösen akkor, ha nyaralás közben nem érhető el azonnal gyógyszertár vagy orvosi ellátás. Nem mindegy azonban, milyen készítményeket tartunk otthon, hogyan csomagoljuk el őket, és milyen szabályokra kell figyelni, ha gyógyszerekkel utazunk külföldre.

A nyári vakáció előtt a legtöbben a szállásfoglalásra, az útvonal megtervezésére vagy a csomagolásra koncentrálnak, miközben az egészségügyi felkészülés sokszor háttérbe szorul. Pedig egy kisebb sérülés, egy kellemetlen rovarcsípés vagy egy váratlan gyomorrontás esetén nem mindig van a közelben gyógyszertár, különösen külföldön vagy egy távolabbi üdülőhelyen. Éppen ezért érdemes még indulás előtt átnézni az otthoni gyógyszerkészletet, pótolni a hiányzó készítményeket, és összeállítani egy olyan útipatikát, amely a leggyakoribb nyári panaszokra is megoldást kínál.

"Vegyük számításba, hogy távoli országba, Európán belül, vagy belföldre utazunk-e, télen vagy nyáron, van-e krónikus betegségünk vagy valamilyen speciális kezelés alatt állunk-e – és ez alapján egy kis segítséggel össze tudjuk állítani, hogy mire és milyen mennyiségben van szükségünk. Bizonyos gyógyszereket sokkal nehezebb beszerezni külföldön, vagy egyáltalán nem kaphatók, így a rendszeresen szedett, receptköteles készítményeket és azok alkalmazását minden esetben még elutazásunk előtt beszéljük át az orvosunkkal – javasolja dr. Sebők Szilvia főgyógyszerész, a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatóhelyettese a nyári házipatikával kapcsolatban.

Vannak azonban olyan ritkább esetek, amikor a helyi gyógyszerek hatásosabbak is lehetnek, mint amit itthonról viszünk, például, ha megcsíp egy számunkra ismeretlen, helyi rovar, medúza, vagy megszúr egy növény. Ezekben az esetekben érdemes a helyi gyógyszertárból beszerezni valamilyen a készítményt.

Mi legyen a házipatikában mindenképp?

A nyári házipatika egyik legfontosabb eleme a láz- és fájdalomcsillapító. Napszúrás esetén gyakori tünet a fejfájás, amely megfelelő folyadékpótlás, pihenés és hűvös, elsötétített helyiség mellett fájdalomcsillapítóval is enyhíthető. Dr. Molnár Tímea nyári gyógyszerekről szóló tájékoztatója szerint erre a célra ibuprofén-, metamizol- vagy paracetamoltartalmú készítmények is alkalmasak lehetnek. Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy különböző márkanevű gyógyszerek is tartalmazhatják ugyanazt a hatóanyagot, ezért egyszerre több készítmény alkalmazása előtt mindig ellenőrizni kell az összetételt.

A nyári időszakban a napégés az egyik leggyakoribb probléma, amely sok esetben megfelelő fényvédelemmel megelőzhető. Nem csak a magas faktorszámú naptej használata fontos, hanem az is, hogy azt még a napra indulás előtt vigyük fel a bőrre, egyenletesen eloszlatva. A fényvédő mellett legalább ilyen fontos a fizikai védelem is: a kalap vagy sapka viselése, a napszemüveg, a testet takaró, könnyű ruházat és az árnyék keresése. Már csecsemők számára is kaphatók speciális fényvédők, amelyek az érzékeny bőr védelmét szolgálják. Ha mégis megtörténik a baj, jól jöhet egy hidratáló vagy hűsítő készítmény, amely enyhítheti a bőrpírt és a kellemetlen, feszülő érzést.

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A szúnyogok, darazsak és más rovarok csípése szinte elkerülhetetlen a nyári hónapokban. A viszketés és a helyi bőrreakció enyhítésére hasznos lehet egy helyileg alkalmazható gél, például Fenistil gél, emellett allergiás tünetek esetén cetirizin- vagy desloratadin-tartalmú készítmények is szóba jöhetnek. Ha a csípés helyén kisebb seb alakul ki, azt naponta többször ajánlott fertőtleníteni a felülfertőződés elkerülése érdekében.

Nyáron a szabadtéri programok miatt gyakoribbak a horzsolások, kisebb vágások és egyéb felszínes sérülések. Ezek többsége otthon is ellátható, ha rendelkezésre áll megfelelő sebfertőtlenítő és kötszer. A jódtartalmú Betadine oldat vagy kenőcs sok házipatikában megtalálható, ugyanakkor jódérzékenység esetén más készítményt kell választani. Alternatívát jelenthetnek a spray formájában is kapható Dettol vagy Octenisept készítmények, utóbbi már csecsemőkortól alkalmazható. A házipatikában érdemes steril mull-lapot, gézt, kötszert, ragtapaszt és egy kisebb ollót is tartani, hogy a kisebb sérülések azonnal elláthatók legyenek.

Milyen gyógyszereket érdemes magunkkal vinni nyaralásra?

Sokan a rendszeresen szedett gyógyszereiket gondosan becsomagolják a nyaralás előtt, ugyanakkor megfeledkeznek azokról a készítményekről, amelyekre váratlan helyzetekben lehet szükség. Pedig egy jól összeállított útipatika sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat, különösen akkor, ha a közelben nincs gyógyszertár, vagy a helyi készítmények neve, összetétele eltér az itthon megszokottól.

A Benu Patikák szerint az útipatika összeállításakor érdemes végiggondolni, milyen programokat tervezünk, milyen közlekedési eszközzel utazunk, illetve milyen környezetbe érkezünk. Másra lehet szükség egy tengerparti nyaraláson, mint egy hegyi túrán vagy egy városnéző körúton, de néhány alapvető készítménynek minden esetben helye van a csomagban.

A nyári utazások egyik leggyakoribb kellemetlensége a gyomorrontás vagy a hasmenés. Az eltérő ételek, a szokatlan fűszerezés, a helyi baktériumflóra vagy a nem megfelelő minőségű ivóvíz egyaránt okozhat emésztőrendszeri panaszokat. Ilyenkor a legfontosabb a megfelelő folyadékpótlás, amelyet orális rehidratáló oldatokkal vagy porokkal is ki lehet egészíteni. Hasmenés esetén hasznos lehet a széntabletta, a Bolus adstringens vagy a Smecta por, míg hasi görcsök esetére drotaverin-tartalmú görcsoldó beszerzése javasolt. Puffadás esetén szimetikon-tartalmú készítmények, gyomorégésre pedig savlekötő rágótabletták is helyet kaphatnak a nyári gyógyszerkészletben. A szakemberek szerint érdemes lehet már az utazás előtt néhány nappal probiotikumot szedni, amely segítheti a bélflóra egyensúlyának fenntartását.

A megfázás sem kizárólag a hideg hónapokban jelentkezhet. A légkondicionált helyiségek, a hideg italok, a nedves fürdőruha vagy a hosszú utazások során összeszedett vírusfertőzések miatt nyáron is kialakulhat torokfájás vagy felső légúti megbetegedés. Éppen ezért torokfertőtlenítő spray vagy szopogatótabletta is helyet kaphat az útipatikában, ahogyan a láz- és fájdalomcsillapító készítmények is.

Utazáskor is célszerű elsősegélycsomagot vinni magunkkal, amelyben sebfertőtlenítő, sebtapasz, steril kötszer, csipesz és kisolló is található. Ezek kevés helyet foglalnak, ugyanakkor számos helyzetben nagy segítséget jelenthetnek.

A nyári utazások során a fényvédő szinte mindenki bőröndjébe bekerül, de a szakemberek szerint érdemes napozás utáni bőrnyugtató készítményt is csomagolni. Ez segíthet enyhíteni a bőr kipirosodását és a kellemetlen, feszülő érzést, ha a fényvédelem ellenére mégis leégünk. A strandolás és a szabadtéri programok miatt szintén hasznos lehet rovarriasztó készítményt, valamint a csípések okozta viszketést enyhítő gélt is magunkkal vinni.

Autóban, buszon, hajón vagy repülőn sokaknál jelentkezhet hányinger, szédülés vagy rossz közérzet. Az utazási betegség különösen gyermekeknél gyakori, de felnőtteket is érinthet. Ha tudjuk magunkról vagy valamelyik családtagunkról, hogy hajlamos erre, érdemes még indulás előtt beszerezni az utazási rosszullét enyhítésére szolgáló készítményt.

Érdemes egy indulás előtti ellenőrzőlistát készíteni

Az utazás előtti kapkodásban könnyen kimaradhat egy-egy fontos készítmény, ezért indulás előtt célszerű még egyszer átnézni az útipatikát.

láz- és fájdalomcsillapító

gyulladáscsökkentő készítmény

torokfertőtlenítő

probiotikum

hasmenés elleni szer

folyadék- és elektrolitpótló készítmény

sebfertőtlenítő

ragtapasz és steril kötszer

fényvédő

napozás utáni bőrnyugtató

utazási rosszullét elleni gyógyszer

allergia elleni készítmény

rovarcsípés elleni gél

szúnyog- és kullancsriasztó

lázmérő

Emellett természetesen nem szabad megfeledkezni a rendszeresen szedett gyógyszerekről sem. Ezekből mindig elegendő mennyiséget érdemes magunkkal vinni, lehetőség szerint néhány napnyi tartalékkal, hogy egy váratlan utazási fennakadás se okozzon problémát.

A gyermekek gyógyszereire külön érdemes figyelni

A Bethesda Gyermekkórház tájékoztató anyaga figyelmeztet, hogy a nyaralásra olyan gyógyszereket csomagoljunk, amelyeket a gyermek korábban már kapott, és amelyek adagolását a szülők jól ismerik. A legfontosabbak közé tartoznak a gyermekeknek adható láz- és fájdalomcsillapítók, hiszen a hőemelkedés, a láz vagy különféle fájdalmak – például fej-, has- vagy fogfájás – a vakáció alatt is bármikor jelentkezhetnek.

A gyermekek számára ibuprofén-, metamizol- vagy paracetamoltartalmú készítmények állnak rendelkezésre különböző gyógyszerformákban. Napszúrás vagy hőguta esetén a nem szteroid gyulladáscsökkentők közé tartozó ibuprofén- vagy diclofenaktartalmú készítmények a tünetek enyhítésében is segítséget nyújthatnak. A pontos testhőmérséklet méréséhez természetesen lázmérőre is szükség lehet, ezért ez sem maradhat ki a csomagból. Szúnyogcsípésre a nagyobb gyermekek számára cetirizin- vagy desloratadin-tartalmú készítmények állnak rendelkezésre, míg a kisebbeknél a Fenistil cseppek jelenthetnek megoldást.

A hosszabb autó-, busz- vagy repülőutak során a gyerekeknél is előfordulhat utazási rosszullét, így célszerű számukra is gondoskodni megfelelő készítményről, amely tabletta, oldat vagy kúp formájában is rendelkezésre állhat. Azoknál a gyermekeknél, akik hajlamosak székrekedésre, a szakemberek székletlágyító készítmény becsomagolását is javasolják. Amennyiben biztosítható a megfelelő hűtés, glicerin kúp is hasznos lehet.

A gyermekek bőre különösen érzékeny az UV-sugárzásra, ezért a magas faktorszámú naptej a nyári csomag egyik legfontosabb eleme. A napozás utáni bőrnyugtató krém vagy hűsítő spray szintén hasznos lehet, ha a gyermek bőre mégis kipirosodik.

A tüneti készítmények mellett a legfontosabb, hogy a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekből elegendő mennyiség álljon rendelkezésre a teljes nyaralás idejére. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyári szabadságok idején a háziorvosok és gyermekorvosok is szabadságon lehetnek, ezért a vényköteles gyógyszereket érdemes még indulás előtt időben kiváltani, hogy a családnak emiatt ne kelljen megszakítania a pihenést.

A gyógyszerek tárolására is figyelni kell

Nem elegendő csupán beszerezni a szükséges készítményeket, azok megfelelő tárolása is nagyon fontos. A gyógyszereket mindig a csomagoláson feltüntetett előírások szerint kell tárolni, mert csak így őrzik meg minőségüket a lejárati idő végéig.

A Pannon Pharma szakemberei azt is javasolják, hogy a nyári szezon előtt mindenki nézze át az otthoni gyógyszerkészletét. A lejárt készítményeket ki kell selejtezni, a különböző gyógyszereket pedig mindig az eredeti dobozukban érdemes tárolni, hogy ne keveredjenek össze. Ez különösen fontos a gyermekek számára készült készítményeknél, amelyek ugyanazon hatóanyagot eltérő hatáserősségben tartalmazhatják.

Gyógyszerekkel külföldre? Ezekre a szabályokra is figyelni kell

Utazáskor az is fontos szempont, hogy a bepakolt gyógyszerek szállítása megfeleljen az előírásoknak. Bár a legtöbb készítmény gond nélkül átvihető a határon, bizonyos gyógyszerek esetében már indulás előtt érdemes tájékozódni, mert előfordulhat, hogy orvosi igazolásra vagy egyéb engedélyre is szükség van, erről az NNGYK tájékoztatója ad bővebb felvilágosítást.

Az Európai Gazdasági Térség – vagyis az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia – területén a kezelés alatt álló betegek általában külön engedély nélkül is magukkal vihetik a saját használatra szolgáló gyógyszereiket. A beteg kérésére a háziorvos azonban kiállíthat egy magyar és angol nyelven is használható igazolást. Ezen célszerű feltüntetni a beteg adatait, az utazás időtartamát, a gyógyszer nevét és adagolását, valamint az igazolást kiállító orvos adatait is.

Más szabályok vonatkoznak azokra a gyógyszerekre, amelyek fokozottan ellenőrzött anyagot – például egyes kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagokat – tartalmaznak. Az, hogy egy készítmény ebbe a körbe tartozik-e, az NNGYK gyógyszeradatbázisában is ellenőrizhető. A találati oldalon K1, K2, P1, P2, P3 vagy P4 jelzés utal arra, hogy a gyógyszer fokozottan ellenőrzött szert tartalmaz.

Három napot meg nem haladó külföldi utazás esetén a háziorvos által kiállított igazolás elegendő, azonban minden ilyen gyógyszerhez külön dokumentum szükséges. Ha az utazás három napnál hosszabb, vagy a beteg fokozottan ellenőrzött hatóanyagot tartalmazó injekciós vagy infúziós készítményt szeretne kivinni az országból, az NNGYK hitelesítésére is szükség van. Ilyenkor a háziorvos által kitöltött igazolást az NNGYK nyilvántartásba veszi és hitelesíti, ezt követően vihető ki a gyógyszer saját felhasználásra.

Az NNGYK arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes országok saját szabályokat alkalmaznak a gyógyszerek be- és kivitelére. Előfordulhat, hogy bizonyos készítmények bevitelét korlátozzák vagy akár meg is tiltják. Ezért külföldi utazás előtt érdemes tájékozódni az adott ország konzulátusán vagy hivatalos tájékoztató felületein arról, hogy a magunkkal vinni kívánt gyógyszerekre vonatkozik-e valamilyen külön előírás.