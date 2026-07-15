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Erősödött reggelre a forint: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum
2026. július 15. 08:07

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 7 órakor 358,48 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 358,81 forintnál. A dollár jegyzése 313,46 forintra csökkent 313,58 forintról, a svájci frank pedig 388,10 forintról 387,25 forintra gyengült. Az euró árfolyama 1,1428 dollárról 1,1437 dollárra erősödött.

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Címlapkép: Getty Images
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