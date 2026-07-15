A Pénzcentrum 2026. július 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödött reggelre a forint: így áll most az euróval szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 358,48 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 358,81 forintnál. A dollár jegyzése 313,46 forintra csökkent 313,58 forintról, a svájci frank pedig 388,10 forintról 387,25 forintra gyengült. Az euró árfolyama 1,1428 dollárról 1,1437 dollárra erősödött.
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Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: sok magyar csak későn szembesülhet a változással
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2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték "elavult és rendkívül kártékony".
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt
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Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?
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Új életet szánnak a legendás pécsi fürdő helyének: koncertkomplexum épülhet a Balokányban, a lakók tiltakoznak.
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