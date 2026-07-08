Egyre súlyosabb a vízhiány Magyarországon: már a Börzsönyben is kiszáradt egy fontos vízfolyás

A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon. Ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak, amelynek élővilága a vízhiány következtében teljesen elpusztult. A szakemberek természetközeli módszerekkel, a csapadék helyben tartásával igyekeznek megoldást találni a válságra - tudósított a Portfolio.

Az Időkép beszámolója és Ljasuk Dimitrij természetfilmes, környezetvédelmi aktivista felvételei egyaránt azt mutatják, hogy a kismarosi Morgó-patak több száz méteres szakaszon teljesen kiszáradt. A mederben, ahol néhány hónappal ezelőtt még folyamatosan áramlott a víz, ma már csak száraz kavicsok és az elpusztult apró rákok páncéljai láthatók.

Miközben az Alföldön egyre gyakoribb a vízfolyások és tavak eltűnése, a Morgó- és a közeli Török-patak a Börzsöny állandó vízhozamú folyóvizei közé tartoztak, ezért a kiszáradásuk rendkívül aggasztó. Bár a hazai vízválság kapcsán a közvélemény figyelme leginkább a nagyobb folyókra és tavakra irányul, a kisvízfolyások ökológiai szerepe valójában felbecsülhetetlen. Élő- és ivóhelyet, valamint ökológiai folyosót biztosítanak a vadvilág számára, emellett a nagyobb folyók vízgyűjtő területeként azok egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek.

A probléma enyhítésére a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és több helyi partner közösen dolgozik a természetközeli vízvisszatartási megoldások kialakításán. Rönk- és rőzsegátakat, valamint esőkerteket építenek, hogy a lehulló csapadékot felfogják és minél tovább a tájban tartsák.

Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy a beszivárgó csapadék fokozatosan táplálja a talajt, az erdőket és a patakokat. Bár a különböző beavatkozások önmagukban csekélynek tűnhetnek, együttesen érdemi és pozitív változást hozhatnak a helyi vízháztartásban.