2026. július 8. szerda Ellák
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mezőgazdasági terület Bocairent városában, Valencia tartományban, a Valenciai Autonóm Közösségben, Spanyolországban. Európa.
Otthon

Egyre súlyosabb a vízhiány Magyarországon: már a Börzsönyben is kiszáradt egy fontos vízfolyás

Pénzcentrum
2026. július 8. 18:13

A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon. Ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak, amelynek élővilága a vízhiány következtében teljesen elpusztult. A szakemberek természetközeli módszerekkel, a csapadék helyben tartásával igyekeznek megoldást találni a válságra - tudósított a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Időkép beszámolója és Ljasuk Dimitrij természetfilmes, környezetvédelmi aktivista felvételei egyaránt azt mutatják, hogy a kismarosi Morgó-patak több száz méteres szakaszon teljesen kiszáradt. A mederben, ahol néhány hónappal ezelőtt még folyamatosan áramlott a víz, ma már csak száraz kavicsok és az elpusztult apró rákok páncéljai láthatók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miközben az Alföldön egyre gyakoribb a vízfolyások és tavak eltűnése, a Morgó- és a közeli Török-patak a Börzsöny állandó vízhozamú folyóvizei közé tartoztak, ezért a kiszáradásuk rendkívül aggasztó. Bár a hazai vízválság kapcsán a közvélemény figyelme leginkább a nagyobb folyókra és tavakra irányul, a kisvízfolyások ökológiai szerepe valójában felbecsülhetetlen. Élő- és ivóhelyet, valamint ökológiai folyosót biztosítanak a vadvilág számára, emellett a nagyobb folyók vízgyűjtő területeként azok egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek.

Kapcsolódó cikkeink:

A probléma enyhítésére a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és több helyi partner közösen dolgozik a természetközeli vízvisszatartási megoldások kialakításán. Rönk- és rőzsegátakat, valamint esőkerteket építenek, hogy a lehulló csapadékot felfogják és minél tovább a tájban tartsák.

Ezek a módszerek lehetővé teszik, hogy a beszivárgó csapadék fokozatosan táplálja a talajt, az erdőket és a patakokat. Bár a különböző beavatkozások önmagukban csekélynek tűnhetnek, együttesen érdemi és pozitív változást hozhatnak a helyi vízháztartásban.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #vízhiány #környezetvédelem #szárazság #aszály #hellovidék #nemzeti park #klímaválság #ökológia #természetvédelem #börzsöny #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:13
18:07
18:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 8.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
2026. július 8.
Óriási csapdahelyzet a magyar gazdaságban: korai örülni az erős forintnak, rengeteg munkahely belerokkanhat
2026. július 8.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látszik a fordulat: kegyetlen a hidegfront söpri el a kánikulát, 15 fokot zuhan a hőmérséklet
2
5 napja
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
3
2 napja
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
4
2 napja
Komoly fordulat Magyarország egyik térségében: hamarosan aranyat érhetnek az itteni ingatlanok
5
5 napja
Nálad is így szerelték fel a klímát? A kánikulában se használd, pillanatok alatt kigyulladhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 18:07
Kitálalt Kármán András: ilyen állapotban van Magyarország költségvetése, brutálisan elszállt a hiány
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 18:07
Meglepő bejelentést tett Donald Trump: mostantól saját magának gyárthatja Ukrajna a rettegett csodafegyvert
Agrárszektor  |  2026. július 8. 17:31
Magyar kutatók mentették meg a rejtélyes vízi lényt: rengeteg lett belőlük