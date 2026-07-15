Ide menekítik most a pénzüket a befektetők: nem várt csapás érte a magyar tőzsdét, hatalmas az esés

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2491,09 pontos, 1,74 százalékos csökkenéssel 140 857,32 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: profitrealizálás miatt esett a BUX. Hozzátette, hogy míg a magyar parketthez hasonlóan az európai piacok is mínuszban vannak, addig az amerikai piacon stabil növekedés jellemzi a vezető indexeket. Mindezek miatt az elemző szerint az látható, hogy a befektetők eladják az európai, köztük a magyar kitettségeiket, és pénzüket az Amerikai Egyesült Államokban fektetik be.

Ezt a tendenciát támasztja alá, hogy a BÉT-en mindegyik vezető részvény esett, legnagyobb mértékben az OTP. A Mol 30 forinttal, 0,71 százalékkal 4220 forintra csökkent 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1360 forinttal, 2,98 százalékkal 44 340 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 0,99 százalékkal 2600 forintra gyengült, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 12 010 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9294,18 ponton zárt szerdán, ez 32,42 pontos, 0,35 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.