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Pár milliárd forint és működő szivattyúk: ennyin múlhat a Velencei‑tó megmentése
Új lendületet kapott egy évek óta keringő elképzelés: dunai vízzel pótolni a Velencei‑tó hiányzó vízmennyiségét. A tervet most Csizmadia György, a Venyim Gyümölcse Közösségi Kert tulajdonosa hozta újra elő, és azt állítja, hogy a legdrágább és legnehezebb mérnöki elem már készen van. A Dunaferr szivattyútelepe működik, a hét nagyteljesítményű szivattyút nemrég felújították, vagyis a vízkivétel technikai háttere adott. A megvalósítás így olcsóbb és gyorsabb lehetne, mint a korábbi elképzelések.
A Velencei‑tó vízhiánya évek óta visszatérő probléma, és minden nyáron újra előkerül a kérdés, hogyan lehetne stabil vízpótlást biztosítani a tónak. Most egy régi ötlet került ismét reflektorfénybe, miután Csizmadia György részletesen bemutatta egy Facebook posztban, hogyan lehetne a Dunaferr szivattyútelepét felhasználva dunai vízzel feltölteni a tavat. A terv különlegessége, hogy a vízkivételhez szükséges infrastruktúra már létezik és működik, így a projekt költsége és időigénye jelentősen csökkenne.
Csizmadia szerint a Dunaferr szivattyútelepe jelenleg is üzemképes, a papírgyárakat ellátó rendszer hét nagy teljesítményű szivattyúját nemrég felújították. Ez azt jelenti, hogy a Dunából történő vízkivétel és a víz felnyomása a Mezőföld magasabb pontjára technológiailag megoldott, és nem igényel új, milliárdos nagyműtárgyakat. A víz innen a domborzatnak köszönhetően gravitációval folyna tovább a Velencei‑tó irányába, a meglévő patakmedrek és csatornák kiszélesítésével.
A rendszer nyáron a Mezőföld öntözését és a talajvíz pótlását segítené, télen pedig a teljes vízmennyiség a Velencei‑tóba érkezne, amikor a párolgás minimális. Így a tó tavaszra elérhetné az ideális vízszintet, ami a turisztikai szezon előtt kritikus. A beruházás költsége Csizmadia becslése szerint 8–11 milliárd forint lenne, ami egy regionális vízpótlási és tájrehabilitációs projektnél reális összegnek számít.
A megvalósítás leginkább az engedélyezési folyamatok miatt húzódna el, mivel a Dunai vízkivétel és a Velencei‑tó természetvédelmi státusza miatt szigorú környezeti hatástanulmányra lenne szükség. Ha minden zöld utat kapna, a rendszer 3,5–4 év alatt indulhatna el. A poszt azért váltott ki nagy visszhangot, mert a korábbi vízpótlási elképzelések teljesen új szivattyútelepeket igényeltek volna, míg Csizmadia szerint most először adott a működő technológiai háttér.
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A kérdés most az, hogy lesz‑e szakmai és politikai akarat egy olyan projekt mögé állni, amely egyszerre mentené meg a Mezőföldet az elsivatagosodástól és a Velencei‑tavat a kiszáradástól.
Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
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