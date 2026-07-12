Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?

Miért marad sok megtakarító távol a befektetésektől? Hogyan alakítja át a digitális technológia és a mesterséges intelligencia a pénzügyi döntéseket? Milyen hatással lehetnek a geopolitikai feszültségek, a változó kamatkörnyezet és az AI-forradalom a következő évek piacaira? És mire érdemes felkészülnie annak, aki 2026-ban szeretné tudatosan építeni a vagyonát? - többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ a CashCast friss adásában.

A CashCast legújabb adásában a magyar lakosság megtakarítási és befektetési szokásairól Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója beszélgetett Nyitrai Győzővel, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettesével. A beszélgetés kiindulópontja az, hogy a gazdasági és piaci környezet az elmúlt években rendkívül turbulenssé vált: geopolitikai konfliktusok, kereskedelmi feszültségek, inflációs hatások, kamatváltozások és a mesterséges intelligencia körüli várakozások egyszerre formálják a befektetői döntéseket. A műsor egyik fő üzenete, hogy ilyen környezetben a lakossági befektetőknek nem rövid távú piaci hangulat alapján, hanem tudatosan, hosszú távon kell felépíteniük pénzügyeiket.

Nyitrai Győző szerint jó hír, hogy a magyar lakosság összmegtakarítása és a megtakarítók aránya is nő. A másorban elhangzik, hogy az MBH kutatása alapján a 18–75 éves internetezők körében a válaszadók 81 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással, miközben ez az arány korábban jóval alacsonyabb volt. Ugyanakkor a gondolkodásmódban még nincs áttörés: sokan továbbra is készpénzben vagy lekötetlen bankszámlán tartják pénzüket. A szakértő szerint ennek egyik oka a likviditás iránti igény, vagyis hogy az emberek bármikor hozzá akarnak férni a pénzükhöz, a másik pedig az, hogy a korábbi kétszámjegyű állampapírhozamok után most nehezebb egyszerű, vonzó befektetési döntést hozni.

A beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a megtakarító és a befektető között szemléletbeli különbség van. Nyitrai szerint sokan nem azért tesznek félre, hogy a pénzük dolgozzon és gyarapodjon, hanem azért, hogy ne költsék el. Ezzel szemben a tudatos befektető célban, időtávban és kockázatban gondolkodik. Elhangzik az is, hogy már havi 10 ezer forint megtakarításának is van értelme, de az időtávval számolni kell: ilyen összeggel hosszú időbe telik akár egyhavi bérnek megfelelő tartalék felépítése is. A szakértő szerint alapvető célként legalább 3–6 havi jövedelemnek megfelelő biztonsági tartalékot érdemes kialakítani.

A műsor kitér a mesterséges intelligencia befektetési hatásaira is. Nyitrai Győző szerint az MI valódi gazdasági átalakulást hozhat, de a részvénypiaci várakozások már túlzottak lehetnek. Arra figyelmeztet, hogy a nagy technológiai és MI-kitettségű cégek súlya jelentősen megnőtt az amerikai részvénypiacokon, ezért még egy passzív S&P 500 ETF vásárlása is komoly mesterségesintelligencia-kitettséget jelenthet. A szakértő nem klasszikus összeomlást vár, hanem inkább átárazódást:

Nem azt várom, hogy itt kipukkan a lufi és összeomlás lesz és eltűnik a pénz, hanem mondjuk lefeleződnek, vagy harmadolódnak az árazások

- mondta Nyitrai Győző. Ezért szerinte a befektetőknek különösen fontos megnézniük, valójában milyen eszközök és részvények vannak egy-egy alap vagy index mögött.

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A videó végén a beszélgetés a geopolitikai kockázatokra, a diverzifikációra és a 2026-os befektetői "túlélőcsomagra" fókuszál. Nyitrai szerint a háborúkat a befektetők gyakran túlértékelik, mert a piacok a konkrét eseményeket általában viszonylag gyorsan beárazzák, miközben a valódi probléma a bizonytalanság.

A legfontosabb tanácsok között szerepel az időzítési kockázat csökkentése rendszeres, kisebb összegű megtakarításokkal, a célhoz illeszkedő befektetési eszköz kiválasztása, valamint a saját kockázatvállalási képesség reális felmérése. A szakértő szerint nem rövid távú kereskedőként kell viselkedni, hanem portfóliót kell építeni, figyelni kell a diverzifikációra, és szükség esetén szakértői tanácsot kell kérni.

Az epizód az MBH Bank támogatásával valósult meg.

Címlapkép: Pénzcentrum