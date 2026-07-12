2026. július 12. vasárnap Izabella, Dalma
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: Pénzcentrum
Megtakarítás

Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?

Pénzcentrum
2026. július 12. 13:04

Miért marad sok megtakarító távol a befektetésektől? Hogyan alakítja át a digitális technológia és a mesterséges intelligencia a pénzügyi döntéseket? Milyen hatással lehetnek a geopolitikai feszültségek, a változó kamatkörnyezet és az AI-forradalom a következő évek piacaira? És mire érdemes felkészülnie annak, aki 2026-ban szeretné tudatosan építeni a vagyonát? - többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ a CashCast friss adásában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A CashCast legújabb adásában a magyar lakosság megtakarítási és befektetési szokásairól Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója beszélgetett Nyitrai Győzővel, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettesével. A beszélgetés kiindulópontja az, hogy a gazdasági és piaci környezet az elmúlt években rendkívül turbulenssé vált: geopolitikai konfliktusok, kereskedelmi feszültségek, inflációs hatások, kamatváltozások és a mesterséges intelligencia körüli várakozások egyszerre formálják a befektetői döntéseket. A műsor egyik fő üzenete, hogy ilyen környezetben a lakossági befektetőknek nem rövid távú piaci hangulat alapján, hanem tudatosan, hosszú távon kell felépíteniük pénzügyeiket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nyitrai Győző szerint jó hír, hogy a magyar lakosság összmegtakarítása és a megtakarítók aránya is nő. A másorban elhangzik, hogy az MBH kutatása alapján a 18–75 éves internetezők körében a válaszadók 81 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással, miközben ez az arány korábban jóval alacsonyabb volt. Ugyanakkor a gondolkodásmódban még nincs áttörés: sokan továbbra is készpénzben vagy lekötetlen bankszámlán tartják pénzüket. A szakértő szerint ennek egyik oka a likviditás iránti igény, vagyis hogy az emberek bármikor hozzá akarnak férni a pénzükhöz, a másik pedig az, hogy a korábbi kétszámjegyű állampapírhozamok után most nehezebb egyszerű, vonzó befektetési döntést hozni.

A beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a megtakarító és a befektető között szemléletbeli különbség van. Nyitrai szerint sokan nem azért tesznek félre, hogy a pénzük dolgozzon és gyarapodjon, hanem azért, hogy ne költsék el. Ezzel szemben a tudatos befektető célban, időtávban és kockázatban gondolkodik. Elhangzik az is, hogy már havi 10 ezer forint megtakarításának is van értelme, de az időtávval számolni kell: ilyen összeggel hosszú időbe telik akár egyhavi bérnek megfelelő tartalék felépítése is. A szakértő szerint alapvető célként legalább 3–6 havi jövedelemnek megfelelő biztonsági tartalékot érdemes kialakítani.

A műsor kitér a mesterséges intelligencia befektetési hatásaira is. Nyitrai Győző szerint az MI valódi gazdasági átalakulást hozhat, de a részvénypiaci várakozások már túlzottak lehetnek. Arra figyelmeztet, hogy a nagy technológiai és MI-kitettségű cégek súlya jelentősen megnőtt az amerikai részvénypiacokon, ezért még egy passzív S&P 500 ETF vásárlása is komoly mesterségesintelligencia-kitettséget jelenthet. A szakértő nem klasszikus összeomlást vár, hanem inkább átárazódást:

Nem azt várom, hogy itt kipukkan a lufi és összeomlás lesz és eltűnik a pénz, hanem mondjuk lefeleződnek, vagy harmadolódnak az árazások

- mondta Nyitrai Győző. Ezért szerinte a befektetőknek különösen fontos megnézniük, valójában milyen eszközök és részvények vannak egy-egy alap vagy index mögött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A videó végén a beszélgetés a geopolitikai kockázatokra, a diverzifikációra és a 2026-os befektetői "túlélőcsomagra" fókuszál. Nyitrai szerint a háborúkat a befektetők gyakran túlértékelik, mert a piacok a konkrét eseményeket általában viszonylag gyorsan beárazzák, miközben a valódi probléma a bizonytalanság.

A legfontosabb tanácsok között szerepel az időzítési kockázat csökkentése rendszeres, kisebb összegű megtakarításokkal, a célhoz illeszkedő befektetési eszköz kiválasztása, valamint a saját kockázatvállalási képesség reális felmérése. A szakértő szerint nem rövid távú kereskedőként kell viselkedni, hanem portfóliót kell építeni, figyelni kell a diverzifikációra, és szükség esetén szakértői tanácsot kell kérni.

Az epizód az MBH Bank támogatásával valósult meg.

Címlapkép: Pénzcentrum
#befektetés #megtakarítás #gazdaság #penzcentrum #pénzügyi tudatosság #lakossági pénzügyek #befektetések #mesterséges intelligencia #megtakarítások #MBH Bank #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:04
12:34
11:57
11:29
10:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 10. 16:35
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 12. 09:33
A közmédia közleménye a hírszolgáltatás fokozatos újraindításáról
A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA közleménye szerint a közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 10. 21:14
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture...
KonyhaKontrolling  |  2026. július 10. 07:45
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszer...
Bankmonitor  |  2026. július 10. 07:19
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkah...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
2026. július 11.
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
2026. július 11.
Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 12. vasárnap
Izabella, Dalma
28. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
3
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
4
1 hete
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
5
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 július: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júliusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 10:58
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök a jövő héten
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 10:05
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Agrárszektor  |  2026. július 12. 12:02
Megmozdult a föld: többen is érezhették a rengést itthon