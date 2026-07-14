2026. július 14. kedd Örs, Stella
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Trump ezt is elintézte, április óta nem volt ilyen gyenge a forint: 360 felett az euró árfolyama

Pénzcentrum
2026. július 14. 15:08

Jelentős gyengülésnek indult a forint az euróval és a dollárral szemben, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus kiéleződése okoz. A magyar fizetőeszköz a Tisza-kormány hivatali ideje alatt még nem járt ilyen mélyponton.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 362-es szint közelébe esett, így május 20-a óta nem volt ennyire gyenge a forint. A dollárral szemben még szembetűnőbb az értékvesztés, a 317,5 forint körüli jegyzés ugyanis április közepe óta a legmagasabb szintet jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvezőtlen piaci folyamatok hátterében a közel-keleti helyzet súlyosbodása áll. A hétvégén felerősödtek az iráni–amerikai összecsapások, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását, ami komoly bizonytalanságot okozott a térségben. A geopolitikai feszültség azonnali hatást gyakorolt a világgazdaságra, aminek következtében az olaj ára meredeken emelkedni kezdett, a dollár erősödött, míg az arany és az ezüst tőzsdei jegyzése a forinthoz hasonlóan esésnek indult.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:24
15:13
15:08
15:02
14:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 13. 17:04
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 14. 13:11
Forsthoffer Ágnes 3 hónapra kitiltotta Bohár Dánielt a Parlamentből - itt a hivatalos magyarázat
Bohár Dániel Fidesz-közeli influenszer, egy nemrég megalapított médiavállalkozás, a BKTS Média Kft....
Holdblog  |  2026. július 14. 09:44
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny...
Bankmonitor  |  2026. július 14. 09:33
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 10. 21:14
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 14.
Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: milliók maradhatnak ellátás nélkül, soha nem volt ilyen rossz a helyzet
2026. július 14.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
2 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
2 hete
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
4
2 hete
Bejelentette Magyar Péter: 40 milliárd forintot osztanak szét a magyarok között - mutatjuk, ki jogosult az új támogatásra
5
1 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 14:16
Kőkemény büntetővám jöhet az Egyesült Államokból: Magyarország is rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 13:30
Pénzügyeiről vallott a Cápák között milliárdos befektetője: „a mai napig Mini Cooperrel járok"
Agrárszektor  |  2026. július 14. 14:31
Így locsolnak az élelmes magyarok a hőségben: mutatjuk, mit és hogyan csinálj