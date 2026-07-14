Miközben a Volkswagen-csoport drasztikus leépítésekre és németországi gyárbezárásokra készül, a győri Audi Hungaria történelmi termelési rekordokkal zárta a 2025-ös évet.
Trump ezt is elintézte, április óta nem volt ilyen gyenge a forint: 360 felett az euró árfolyama
Jelentős gyengülésnek indult a forint az euróval és a dollárral szemben, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus kiéleződése okoz. A magyar fizetőeszköz a Tisza-kormány hivatali ideje alatt még nem járt ilyen mélyponton.
A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 362-es szint közelébe esett, így május 20-a óta nem volt ennyire gyenge a forint. A dollárral szemben még szembetűnőbb az értékvesztés, a 317,5 forint körüli jegyzés ugyanis április közepe óta a legmagasabb szintet jelenti.
A kedvezőtlen piaci folyamatok hátterében a közel-keleti helyzet súlyosbodása áll. A hétvégén felerősödtek az iráni–amerikai összecsapások, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását, ami komoly bizonytalanságot okozott a térségben. A geopolitikai feszültség azonnali hatást gyakorolt a világgazdaságra, aminek következtében az olaj ára meredeken emelkedni kezdett, a dollár erősödött, míg az arany és az ezüst tőzsdei jegyzése a forinthoz hasonlóan esésnek indult.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
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