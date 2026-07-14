Trump ezt is elintézte, április óta nem volt ilyen gyenge a forint: 360 felett az euró árfolyama

Jelentős gyengülésnek indult a forint az euróval és a dollárral szemben, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus kiéleződése okoz. A magyar fizetőeszköz a Tisza-kormány hivatali ideje alatt még nem járt ilyen mélyponton.

A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 362-es szint közelébe esett, így május 20-a óta nem volt ennyire gyenge a forint. A dollárral szemben még szembetűnőbb az értékvesztés, a 317,5 forint körüli jegyzés ugyanis április közepe óta a legmagasabb szintet jelenti.

A kedvezőtlen piaci folyamatok hátterében a közel-keleti helyzet súlyosbodása áll. A hétvégén felerősödtek az iráni–amerikai összecsapások, és Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újbóli lezárását, ami komoly bizonytalanságot okozott a térségben. A geopolitikai feszültség azonnali hatást gyakorolt a világgazdaságra, aminek következtében az olaj ára meredeken emelkedni kezdett, a dollár erősödött, míg az arany és az ezüst tőzsdei jegyzése a forinthoz hasonlóan esésnek indult.