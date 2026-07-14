A még egy hétig véleményezhető javaslat szerint a jelentkezők 10 százalékos kedvezményt kapnának az állami fenntartású sportlétesítményekbe.
Miközben leépít a Volkswagen, rekordot döntött a győri Audi: mégis elmarad a béremelés
Miközben a Volkswagen-csoport drasztikus leépítésekre és németországi gyárbezárásokra készül, a győri Audi Hungaria történelmi termelési rekordokkal zárta a 2025-ös évet. Bár az üzem a jármű- és motorgyártás terén is biztosította a jövőjét, a munkavállalóktól fokozottabb rugalmasságot várnak el, a munkahelyek megőrzése érdekében pedig jövőre elmarad az alapbéremelés. A vállalat mindeközben saját szélerőművek építésével a fenntarthatóságra fókuszál, míg a politikai stabilitást és kiszámíthatóságot keresve megkezdte az együttműködést a Magyar Péter vezette új kormánnyal - számolt be a Telex.
A Volkswagen-csoport globális szinten átfogó átalakítási programot indított el, aminek keretében a modellkínálat akár a felére is csökkenhet, miközben az európai kapacitásfelesleg, az erősödő kínai verseny és a magas költségek miatt több németországi üzem bezárása, valamint világszerte százezer munkahely megszüntetése is felmerült.
Ezzel szemben a győri Audi Hungaria helyzete rendkívül stabilnak mondható, hiszen a vállalat 2025-ben 9,22 milliárd eurós árbevétel mellett 368 millió eurós adózott eredményt ért el. Az Audi Q3 és a Cupra Terramar modellekből több mint 200 ezer darab készült el, a gyár jelenleg is teljes kapacitással, három műszakban üzemel, és a vezetőség a következő évre újabb termelési rekordot vetít előre.
A világ egyik legnagyobb motorgyárának számító győri egység számára hatalmas fegyvertény az új elektromos MEBeco hajtásláncok sorozatgyártásának elnyerése. Bár a tavaly előállított 1,58 millió motor döntő többsége még belső égésű erőforrás volt, az elektromos szegmens dinamikusan növekszik. Az átállás ugyanakkor komoly kihívások elé állítja a munkavállalókat.
Michael Breme, az igazgatóság elnöke és Gerd Walker, a felügyelőbizottság elnöke szerint jelenleg a dolgozói rugalmasság a legfőbb elvárás. A több évtizedes motorgyártási rutin ugyanis nem ültethető át azonnal az elektromobilitás világába, így sokaknak új területen, például az elektromos motorgyártásban vagy a fizikailag nagyobb megterhelést jelentő járműgyárban kell helytállniuk.
A rugalmasságért és a munkahelyek megőrzéséért cserébe komoly kompromisszumok születtek, így 2026-ban nem lesz alapbéremelés, és 2027-ben is mindössze 3,2 százalékos növekedés várható, jóllehet a vállalat idén is folyósít egy bruttó egymillió forintos egyszeri juttatást.
A szakszervezet és a munkavállalók többsége elfogadta az egyezséget, mivel a munkahelyek biztonsága jelenleg fontosabb a béremelésnél. A győri keresetek egyébként így is jóval a hazai iparági átlag felett alakulnak, hiszen egy tizenöt éve ott dolgozó szereldei munkatárs bruttó 1,25 millió, egy mérnök pedig bruttó 1,75 millió forintot keres havonta. Jelenleg a fizikai állományban nem terveznek létszámleépítést, inkább a természetes fluktuációra támaszkodnak, azaz a megüresedő helyeket nem töltik be automatikusan, az adminisztratív területeken azonban várható létszámcsökkentés.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Eközben a helyi környezetvédelmi ügyekkel is voltak a vállalatnak problémái. Balog-Farkas Renáta alpolgármester kezdeményezésére megvizsgálták Győrszentivánon a talajvizet, amiben ipari oldószer-szennyezést, tetrahidrofuránt (THF) találtak. Michael Breme határozottan cáfolta, hogy kimutatott anyag az Auditól származna, mivel a gyárban nem használnak ilyen vegyületet. A vállalat eközben folyamatosan törekszik a szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére, ezért a saját területén szélturbinák telepítését tervezi, amelyek energiáját zárt rendszerben, teljes egészében a termelés kiszolgálására fordítanák.
Szintén helyi feszültségforrást jelent a veszteséges péri repülőtér sorsa, amelynek üzemeltetési költségeitől az Audi szívesen megválna, és tulajdonrészét is átadná a városnak. Győr jelenlegi pénzügyi helyzete viszont ezt nem teszi lehetővé, ezért Pintér Bence polgármester a szolidaritási hozzájárulás eltörlését várja a kormánytól a szükséges fejlesztési források felszabadítása érdekében.
A gazdasági tervek mellett a vállalat kiemelt figyelmet fordít a megváltozott politikai környezetre is, hiszen az Audi hosszú távú magyarországi jelenlétéhez elengedhetetlen a politikai stabilitás és a kiszámítható befektetési környezet. Bár konkrét tárgyalási tapasztalataik még nincsenek, a vállalat már keresi a kapcsolatot Magyar Péter miniszterelnökkel, és konstruktív partneri együttműködésre készül a Tisza-kormánnyal. A MEBeco beruházás átadásakor Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter világossá tette, hogy az új vezetőség átlátható, korrupciómentes környezetet biztosít a beruházóknak, és az Audit is kiemelt partnerként kezeli. A 130 milliárd forintos projektet még az Orbán-kormány támogatta 8 milliárd forinttal, de a gyár vezetősége rámutatott, hogy a harminchárom éves magyarországi jelenlétük alatt minden hivatalban lévő kormánnyal megtanultak sikeresen együttműködni.
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
A magyar fizetőeszköz a Tisza-kormány hivatali ideje alatt még nem járt ilyen mélyponton.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték "elavult és rendkívül kártékony".
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt
A tervekben családi élményzónák, kulturális rendezvények, valamint könnyű- és elektronikus zenei programok is helyet kaptak.
Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?
A hazai töltőállomásokon június 27-én tértek vissza a szabadpiaci viszonyok. A fenntarthatatlanná vált hatósági áras rendszer megszüntetését akkor kifejezetten kedvező gazdasági környezet támogatta.
Új életet szánnak a legendás pécsi fürdő helyének: koncertkomplexum épülhet a Balokányban, a lakók tiltakoznak.
Mi a teendő, ha eltűnik egy hozzátartozónk? Mikor merülhet fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás? Összeggyűjtöttük, amiket ezekről a nehéz kérdéswekről tudni kell.
Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten
A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
Kegyetlen élelmiszerdrágulást hozhat el a szuper El Niño: a hőség nem csak az embert viselte, évekbe telhet, mire kiheveri a föld
Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
Az ágazati szereplők egységes képviseletének biztosításáért augusztus 31-ig kell kidolgozni a kamarai választások új rendszerét.
Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni
A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.