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Otthon

Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?

Jeki Gabriella
2026. július 10. 19:00

Bankolunk, vásárolunk, ügyeket intézünk és a közösségi médiában tartjuk a kapcsolatot egymással. És ez biztonságos? Egy friss európai felmérés szerint erre korántsem egyértelmű a válasz. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk meg, hogyan vélekednek az uniós polgárok a digitális biztonságról, és mennyire vált a közösségi média a mindennapjaink részévé.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Unió az elmúlt években több jelentős szabályozást is bevezetett a digitális tér biztonságának erősítésére. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott adatvédelmi rendelet (GDPR), a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályok és a nagy technológiai platformokat érintő új előírások mind azt a célt szolgálják, hogy az online tér biztonságosabb legyen a felhasználók számára. A kérdés azonban továbbra is az: ezt maguk az emberek is így érzik? Az Eurobarométer felmérése szerint az Európai Unióban átlagosan a lakosság 44 százaléka gondolja úgy, hogy digitális jogait megfelelően védi az EU.

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Ez azt jelenti, hogy a többség vagy bizonytalan, vagy úgy érzi, hogy a jelenlegi védelem nem elegendő. Az országok között ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg. Magyarország az európai középmezőny felső részében helyezkedik el: a felmérés alapján a magyarok 50–59 százaléka érzi úgy, hogy az Európai Unió megfelelően védi a digitális jogait. Ez magasabb az uniós átlagnál, ugyanakkor a lakosság jelentős része továbbra sem érzi teljesen biztonságban magát az online térben.

A biztonságérzet mellett azonban érdemes azt is megnézni, hogyan használjuk valójában a digitális platformokat. Az Eurostat regionális adatai szerint az Európai Unióban a 16–74 éves lakosság közel kétharmada, egészen pontosan 64,8 százaléka használt valamilyen közösségi hálózatot az elmúlt három hónapban. A CHART by Pénzcentrum új epizódja alapján a közösségi média mára a mindennapi élet természetes részévé vált.

A rangsor élén szinte kizárólag dán régiók szerepelnek, ahol a közösségi média használata megközelíti vagy meghaladja a 90 százalékot. De a tíz legaktívabb európai régió között két magyar térség is helyet kapott. Dél-Dunántúlon a 16–74 évesek 82,8 százaléka használ közösségi hálózatokat, míg Nyugat-Dunántúlon ez az arány 82,6 százalék. Mindkét régió jóval meghaladja az uniós átlagot, és az európai élmezőnybe tartozik.

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A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a technológiai fejlődés és az új szabályozások képesek lesznek-e növelni a felhasználók bizalmát. Az online csalások, az adatlopások és a mesterséges intelligencia térnyerése ugyanis újabb kihívásokat jelent.
Címlapkép: Getty Images
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