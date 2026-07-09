Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél

A nyár nemcsak a turisták, hanem a munkát kereső diákok számára is egy kiemelt időszak. A forgalom megugrásával a vendéglátóhelyek, az üzletek, a különböző rendezvények, fesztiválok és a szolgáltatók is igyekeznek elegendő munkaerőt találni a nyári időszakra. Nem meglepő, hogy a Balaton körül is széles a diákmunka-kínálat: idén a meghirdetett állások között a klasszikus pultos és konyhai kisegítő feladatok mellett promóciós, eladói, kereskedelmi és csomagolói munkák is várják a diákmunkásokat. A bérek több esetben is meghaladják az országos átlagot, ugyanakkor a fiataloknak a hosszú, gyakran hétvégi műszakokkal és a szállás megoldásával is számolniuk kell.

A Balatonon a nyári főszezon rövid idő alatt teremt igen nagy munkaerőigényt. A vendéglátásban, a kereskedelemben és a turisztikai szolgáltatásokban is jelentősen nő a forgalom, ugyanakkor sok felnőtt munkavállaló számára nem vonzó vagy nem vállalható a szezonális, hétvégi és esti munkarend. Így a diákmunka a munkáltatók számára nem pusztán lehetőség vagy kiegészítő megoldás, hanem sokszor a működés alapfeltétele is, hogy a nyári hónapokra gyorsan mozgósítható fiatalokat találjon.

A Pénzcentrum által megtekintett diákmunka-hirdetések alapján továbbra is a vendéglátás kínálja a legtöbb lehetőséget. Balatonlellén például egy büfé keres pultosokat a nyári szezonra. A hirdetés szerint étkezést és jó fizetést ígérnek, de konkrét órabért nem közöltek.

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Egy másik hirdetésben, melyben szintén pultos munkára keresnek diákokat egy siófoki vendéglátóhelyre, már írtak órabért is: 2200 forintot kínálnak óránként. A feladatok közé tartozik a vendégek kiszolgálása, az italok és ételek elkészítése, felszolgálása, a pult tisztán tartása, a rendelések felvétele és kezelése, valamint a pénz és a kassza kezelése is. A pultos mellett konyhai kisegítő munkából is akad bőven, az órabérek ebben a pozícióban jellemzően 2800 forint körül alakulnak.

Óránként 3000 forint is megkereshető bizonyos pozíciókban

A magasabb órabérű lehetőségek között szerepelnek a promóciós és hostessmunkák. Egy hirdetés szerint Balatonfüreden, Siófokon, Szántódon, Balatonbogláron, Balatonlellén és Fonyódon is keresnek terméktájékoztató hostesseket óránként 3000 forintos bérrel. A munka heti 15–20 órában, jellemzően heti három napon, napi 5–8 órás műszakokban végezhető. A feladat a termékek ismertetése, a márka képviselete és a látogatókkal való kommunikáció, a jelentkezés feltétele pedig a betöltött 18. életév, a magabiztos fellépés és a jó kommunikációs készség.

A Balaton körüli álláskínálat ugyanakkor nem korlátozódik csak a vendéglátásra és a promócióra, elérhetőek eladói, árufeltöltői vagy csomagolós munkák is. A kereskedelmi és logisztikai jellegű munkák azoknak lehetnek vonzóak, akik kevésbé szeretnének folyamatosan a vendégekkel kommunikálni. Az általunk megtekintett hirdetések szerint az ilyen pozíciókba 1900 és 3000 forint között alakulnak a bérek.

A 2026-os nyári szezonban az átlagos diákmunka-órabér nagyjából bruttó 2300–2500 forint között mozog, a balatoni bérek ehhez képest jellemzően különösen versenyképesnek számíthatnak. A nyári munkák között ugyanakkor jelentős különbségek lehetnek a fizetésekben: a földrajzi elhelyezkedés mellett elsősorban maga a munkakör, a nyelvtudás, a szakmai előképzettség és a vállalt műszakok egyaránt befolyásolhatják az órabért.

EZ IS ÉRDEKELHET Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre A diákok már nem csak a pénzt nézik: a rugalmasság és a szakmai tapasztalat is egyre fontosabb szempont.

Több mint 1 millió forint egyetlen nyár alatt?

A diákmunkák esetében a 3000 forintos órabér már a magasabb kategóriába tartozik, különösen akkor, ha a munka nem igényel szakképesítést. Egy ilyen állás heti 20 órában körülbelül 60 ezer forintos bevételt jelenthet, egy hónap alatt pedig 240 ezer forintot. Ha pedig a pozíció lehetőséget ad rá, és a diák tud 40 órát is vállalni, akkor ennek az összegnek a kétszeresét is megkeresheti egyetlen hónap alatt. A nyár végigdolgozása pedig ilyen órabér mellett 1 440 000 forintos bevételt is jelenthet.

Ugyanakkor ez az összeg megcsappanhat, ha szállást kell fizetni, vagy ha a munkáltató nem biztosít étkezést. A balatoni munkavállalás ezért akkor lehet igazán kedvező, ha a fiatalnak van helyi vagy közeli szállása, esetleg a munkáltató segít annak megoldásában, vagy finanszírozza azt.

Érdemes mihamarabb lépni

A balatoni álláspiacot a magyarországi munkaerőhiány is alakítja. Bár az országos munkaerőpiaci helyzet ágazatonként és térségenként eltérő,

a turizmusban, vendéglátásban, kereskedelemben és bizonyos fizikai munkakörökben továbbra is nehéz elegendő embert találni.

A probléma különösen a szezonális időszakokban erősödik fel, amikor rövid idő alatt kell jelentősen bővíteni a létszámot, ráadásul olyan munkarendben, amely sokak számára kevésbé vonzó.

A munkaerőhiányra a cégek egyre gyakrabban béremeléssel, rugalmasabb beosztással, étkezéssel, utazási hozzájárulással vagy szállással reagálnak. A diákok számára ez kedvező alkupozíciót teremthet, de fontos, hogy a jelentkezők ne csak az órabért hasonlítsák össze. Érdemes előre tisztázni a munkaidőt, a műszakok hosszát, a túlórák elszámolását, a munkába járás költségét és a a szállás feltételeit is.

Nyáron tehát sok lehetőség adott, ha a diákok dolgozni szeretnének. Aki a kommunikációs készségét szeretné fejleszteni, annak a pultos vagy hostessmunka kínálhat jó belépőt, aki pedig inkább háttérben végzett feladatokat keres, annak a csomagolói és konyhai kisegítői pozíciók lehetnek megfelelőbbek. A kínálatból az látszik, hogy a Balaton körül továbbra is erős a kereslet a fiatal munkaerő iránt, de a jelentkezőknek érdemes minél előbb lépniük, mert a jobb feltételeket kínáló szezonális állások gyorsan betelhetnek.