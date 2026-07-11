Akár 510 ezer magyarnak járhat ez rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni

Bármikor előfordulhat olyan élethelyzet, amikor az ember váratlan nagy kiadással szembesül. Anna, aki nehéz anyagi helyzetben van, vagy bizonytalanok a pénzügyei jelenleg, érdemes tudnia, hogy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az illetékes önkormányzat rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Az elbírálási folyamatban csak a tények számítanak: ha valaki megfelel a feltételeknek, akkor a hivatalnak ki kell utalnia a támogatást. A tavalyi év során több mint 800 ezren kaptak segítséget, átlagosan 31 ezer forintot, viszont ennél jóval többen lennének jogosultak.

A 2020-as évtizedben egymást érték eddig a krízishelyzetek, válságok, melyek sok magyar anyagi helyzetét is bizonytalanná tették. A váratlan kiadások a rossz anyagi helyzetben lévőket érinthetik a legsúlyosabban, ezért ilyen esetekben az önkormányzat tud segítséget nyújtani. Mutatjuk, hogy milyen esetben, kiknek és milyen összeggel segíthet a helyi hivatal, mik ennek a feltételei, hogyan lehet kérvényezni.

2020-ban rengetegen, több mint egymillióan részesültek pénzbeli vagy természetbeni támogatásban, ezután fokozatos csökkenés látszott a támogatottak számában éves szinten. Amíg 2024-ben a csökkenés megállt, a tavalyi évben mindössze 800 ezren részesültek támogatásban. Egy főre átlagosan 2,6 támogatási eset jutott, vagyis az igénybe vevők jellemzően többször is folyamodtak segítségért a hivatalhoz. A támogatások átlagos mértéke egy főre 31 783 forint volt tavaly, egy-egy esetre pedig 12 346 forint jutott.

A KSH adatai szerint az állam összesen 25,5 milliárd forintot költött 2025-ben ilyen támogatásokra, 252 millió forinttal többet, mint tavalyelőtt. A legfontosabb adat mégis az, hogy a 2024-es növekedés után ismét csökkenni kezdett az igénybe vevők száma. Pedig valószínű, hogy a rászorulók száma nem csökkent drasztikusan, elméletben sokkal többen is jogosultak lehetnének.

2025-ben az Eurostat adatsora alapján a magyar lakosságnak mintegy 14 százalékát fenyegette az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés, vagyis visszatértünk a 2019-es szintre. Ez az arány ma nagyjából 1,3 millió főt jelent, miközben támogatásban összesen kb. 800 ezren részesültek. Pedig bizonyos anyagi helyzetben lévők részére az önkormányzat köteles támogatást nyújtani annak, aki megfelel a törvényi feltételeknek.

Mi az a települési támogatás?

A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 45. §-a szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Kinek jár rendkívüli település támogatás?

Az említett paragrafus (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A (4) bekezdés szerint pedig

rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Alkalmanként jelentkező többletkiadás a törvény szövege szerint különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások lehetnek.

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Az (5) bekezdés szerint a rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

Mi alapján és hogyan lehet igényelni?

Mivel arról minden településen külön rendelet rendelkezik, milyen feltételek alapján nyújtja az önkormányzat a támogatást, ezért arról a települések honlapján, hivatalokban érdemes érdeklődni. A támogatás iránti kérelmet a települési önkormányzathoz kell benyújtani. Így a legjobb, ha az, aki igényelné, a helyi önkormányzatnál érdeklődik a pontos feltételekről és az igénylés módjáról, mert az településenként eltérhet.

Települési támogatásra bárki jogosult lehet, akinek szociális helyzete indokolttá teszi azt. Viszont érdemes tudni, hogy egyes szociális támogatásokra való jogosultság automatikusan jogosulttá teheti a kérelmezőt települési támogatásra is.

Minden támogatott egyben védendő fogyasztó is lehet

Szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő fogyasztóvá válhat Magyarországon az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. Fontos, hogy aki vagy akinek a háztartásában élő személy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, az kérelemre automatikusan védendő fogyasztó státuszt kaphat.

Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.