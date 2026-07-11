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Kvíz

Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!

Pénzcentrum
2026. július 11. 18:02

Vannak olyan időjárási kifejezések, amelyeket az év egy-egy rendkívüli időszakában hallunk sokat, mint a hőkupola, hidegcsepp vagy villámárvíz. Más szavak folyton újra felbukkannak az idájárás-jelentésben. Te is naponta böngészed milyen idő lesz? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.

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Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat

1/10 kérdés
Talán túl sokat is hallottuk mostanában a hőkupola kifejezést. Mit jelent pontosan?
ócánok felett kialakuló légtömb, mely a szárazföld fölé sodródva tartós hőséghullámot hoz
hegyvonulatok felett kialakuló, vízpárából összeállt fedőréteg, mely miatt a kupola alatt üvegházhatás alakul ki
nagykiterjedésű, tartós magasnyomású légköri képződmény, amely egy terület fölött tartja a felmelegedett légtömeget
olyan nagyvárosi szmogból kialakuló légköri burok, ami nem tud eloszlani, és egyre sűrűbb, melegebb időjárást okoz, amíg magába nem omlik
2/10 kérdés
Mit jelent a hidegcsepp?
a légköri frontok olyan típusa, amikor a hideg levegő a meleg légtömeg irányába helyeződik át
a magaslégkörben kialakuló, a környezeténél hidegebb, örvénylő légtömeg
olyan időjárási jelenség, amikor mérsékelt övi medencék felett több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki, reked meg
a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség, amikor a talajból kipárolgó nedvesség lecsapódik
3/10 kérdés
Mit nevezünk fagyzugnak?
mélyebben fekvő terület, ahol gyakrabban fordul elő fagy, és éjszaka jóval hidegebb van, mint a környéken
olyan helyek, többnyire hegyekben, ahol nyáron is megmarad a hó és a fagypont alatti hőmérséklet
nagy hidegben a hófelületen keletkező, csillogó, laza szerkezetű kristályréteg, melyet ha később újhó fed, veszélyes, lavinaképző csúszóréteget képezhet
olyan veszélyes terület, ahol vékony, szinte láthatatlan jégréteg alakul ki (pl. az utakon), amikor az enyhe esőből, szitálásból vagy olvadó hóból származó nedvesség gyorsan megfagy
4/10 kérdés
Hogy nevezzük azt a komplex éghajlati jelenséget, amikor a Csendes-óceán trópusi részén tartósan felmelegszik a tengerfelszín?
Humboldt-áramlás
Monszun
Boreális
El Niño
5/10 kérdés
Mi a villámárvíz?
olyan áradást, ami eléri az elektromos hálózatot ezért nagy az áramütés esélye
olyan jelenség, amikor az árvizet zivatar, heves villámlás kíséri
viharok okozta gátrongálódás okozta áradás
rövid idő alatt, heves esőzés következtében kialakuló hirtelen árvíz
6/10 kérdés
Mi a légzuhatag?
olyan vihar, amikor az esőfelhőkből alig esik csapadék, viszont az szinte vízszintesen fújó széllel párosul
hegytetőkről, fennsíkok felől fújó szél, ami a peremhez érve lezúdul az alatta elterülő tájra
olyan hegyi szélcsatorna, ahol egy függőleges légfolyosó leszippantja a hűvös levegőt egy alacsonyabban fekvő részre, ahol kiáramlik
zivatarfelhőből hirtelen lezúduló, nagy sebességű lefelé áramló levegő
7/10 kérdés
Mi az a harmatpont?
az a tengerszint feletti legalacsonyabb magasság, ahol a harmat le tud csapódni
egy bizonyos légnyomási érték, amely fölé emelkedve a nedves levegőből harmat csapódik le
az a hőmérséklet, amelyre lehűlve a levegőből pára csapódik ki
az a repülési magasság utasszállítók esetében, amely fölé emelkedve légköri páralecsapódásra kell számítania a pilótának
8/10 kérdés
Hogy nevezzük azt az apró, lemez alakú jégkristályokból álló csapadékot, amely nagyon hideg (-10 °C alatti) levegőben keletkezik?
havaseső
jégtű
ónos eső
hódara
9/10 kérdés
Mit mér az albedo?
a szél erősségét
növények általi aktív - a növényi testen belül csatolódó - párologtatás mértékét
a relatív légnedvességet a levegő befogadóképességéhez képest
felületek (pl. talaj) fényvisszaverő képességét
10/10 kérdés
Mi okozza a délibábot?
A tartósan magas hőterhelés miatt az ember hallucinál
Az extrém hőstressz miatt az emberi szem korrekciós képessége gyengül így a "fent" és a "lent" megfordulhat
Az eltérő hőmérsékletű légrétegek miatt megtörő fénysugarak hozzák létre a légköroptikai jelenséget
A magas páratartalom és az extrém UV-sugárzás együttesen hoznak létre délibábot
Címlapkép: Getty Images
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