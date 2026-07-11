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Vannak olyan időjárási kifejezések, amelyeket az év egy-egy rendkívüli időszakában hallunk sokat, mint a hőkupola, hidegcsepp vagy villámárvíz. Más szavak folyton újra felbukkannak az idájárás-jelentésben. Te is naponta böngészed milyen idő lesz? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat 1/10 kérdés Talán túl sokat is hallottuk mostanában a hőkupola kifejezést. Mit jelent pontosan? ócánok felett kialakuló légtömb, mely a szárazföld fölé sodródva tartós hőséghullámot hoz hegyvonulatok felett kialakuló, vízpárából összeállt fedőréteg, mely miatt a kupola alatt üvegházhatás alakul ki nagykiterjedésű, tartós magasnyomású légköri képződmény, amely egy terület fölött tartja a felmelegedett légtömeget olyan nagyvárosi szmogból kialakuló légköri burok, ami nem tud eloszlani, és egyre sűrűbb, melegebb időjárást okoz, amíg magába nem omlik Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a hidegcsepp? a légköri frontok olyan típusa, amikor a hideg levegő a meleg légtömeg irányába helyeződik át a magaslégkörben kialakuló, a környezeténél hidegebb, örvénylő légtömeg olyan időjárási jelenség, amikor mérsékelt övi medencék felett több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki, reked meg a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség, amikor a talajból kipárolgó nedvesség lecsapódik Következő kérdés 3/10 kérdés Mit nevezünk fagyzugnak? mélyebben fekvő terület, ahol gyakrabban fordul elő fagy, és éjszaka jóval hidegebb van, mint a környéken olyan helyek, többnyire hegyekben, ahol nyáron is megmarad a hó és a fagypont alatti hőmérséklet nagy hidegben a hófelületen keletkező, csillogó, laza szerkezetű kristályréteg, melyet ha később újhó fed, veszélyes, lavinaképző csúszóréteget képezhet olyan veszélyes terület, ahol vékony, szinte láthatatlan jégréteg alakul ki (pl. az utakon), amikor az enyhe esőből, szitálásból vagy olvadó hóból származó nedvesség gyorsan megfagy Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy nevezzük azt a komplex éghajlati jelenséget, amikor a Csendes-óceán trópusi részén tartósan felmelegszik a tengerfelszín? Humboldt-áramlás Monszun Boreális El Niño Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a villámárvíz? olyan áradást, ami eléri az elektromos hálózatot ezért nagy az áramütés esélye olyan jelenség, amikor az árvizet zivatar, heves villámlás kíséri viharok okozta gátrongálódás okozta áradás rövid idő alatt, heves esőzés következtében kialakuló hirtelen árvíz Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a légzuhatag? olyan vihar, amikor az esőfelhőkből alig esik csapadék, viszont az szinte vízszintesen fújó széllel párosul hegytetőkről, fennsíkok felől fújó szél, ami a peremhez érve lezúdul az alatta elterülő tájra olyan hegyi szélcsatorna, ahol egy függőleges légfolyosó leszippantja a hűvös levegőt egy alacsonyabban fekvő részre, ahol kiáramlik zivatarfelhőből hirtelen lezúduló, nagy sebességű lefelé áramló levegő Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az a harmatpont? az a tengerszint feletti legalacsonyabb magasság, ahol a harmat le tud csapódni egy bizonyos légnyomási érték, amely fölé emelkedve a nedves levegőből harmat csapódik le az a hőmérséklet, amelyre lehűlve a levegőből pára csapódik ki az a repülési magasság utasszállítók esetében, amely fölé emelkedve légköri páralecsapódásra kell számítania a pilótának Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy nevezzük azt az apró, lemez alakú jégkristályokból álló csapadékot, amely nagyon hideg (-10 °C alatti) levegőben keletkezik? havaseső jégtű ónos eső hódara Következő kérdés 9/10 kérdés Mit mér az albedo? a szél erősségét növények általi aktív - a növényi testen belül csatolódó - párologtatás mértékét a relatív légnedvességet a levegő befogadóképességéhez képest felületek (pl. talaj) fényvisszaverő képességét Következő kérdés 10/10 kérdés Mi okozza a délibábot? A tartósan magas hőterhelés miatt az ember hallucinál Az extrém hőstressz miatt az emberi szem korrekciós képessége gyengül így a "fent" és a "lent" megfordulhat Az eltérő hőmérsékletű légrétegek miatt megtörő fénysugarak hozzák létre a légköroptikai jelenséget A magas páratartalom és az extrém UV-sugárzás együttesen hoznak létre délibábot Eredmények

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