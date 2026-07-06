Az egyesület idén először alkalmaz csúcstechnológiát a mesterséges intelligencia által generált felvételek kiszűrésére, mivel jogdíj kizárólag emberi teljesítmény után járhat.
Kvíz: Mindig penge voltál töriből? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történelméről!
A magyar városok történelme az avarok koráig, a rómaiakig vagy még korábbra nyúlik vissza. A történelem nagy fordulatai is gyakran egy-egy városunk közel zajlottak: koronázási szertartások, győztes és vesztes csaták, vallási központok vagy egyetemek alapítása. Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.
Kvíz: Jól ismered a magyar történelmet? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történetéről!
Szlovákia sok magyar utazónak ismerős terep, de ez a kvíz még őket is meglepheti. Nézd meg, mennyire vagy képben északi szomszédunkkal!
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból.
Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.
Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!
Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!
A budapesti metró tele van izgalmas történetekkel, különleges látnivalókkal és persze felfedezésre váró utakkal. Te mennyire ismered a főváros metrómegállóinak múltját és jelenét?
TOP 10 júniusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi és helyesírási kvízeink, mennyire ismered a Velencei-tavat!
A TOP10 júniusi kvízeink listájár 2026-ban a történelmi, irodalmi és nyelvi kvízek kerültek, de akadt köztük zenéről, sztárokról és magyar feltalálókról szóló kvíz is. Tölts...
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet...
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Június 29-e a Nemzetközi Duna-nap! A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!
Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!
Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!
2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.
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Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot.
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Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.