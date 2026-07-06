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Kvíz

Kvíz: Mindig penge voltál töriből? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történelméről!

Pénzcentrum
2026. július 6. 18:00

A magyar városok történelme az avarok koráig, a rómaiakig vagy még korábbra nyúlik vissza. A történelem nagy fordulatai is gyakran egy-egy városunk közel zajlottak: koronázási szertartások, győztes és vesztes csaták, vallási központok vagy egyetemek alapítása. Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni. 

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Kvíz: Jól ismered a magyar történelmet? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történetéről!

1/10 kérdés
Melyik magyar várost alapították a legkorábban az alábbiak közül?
Pécs
Debrecen
Szombathely
Budapest
2/10 kérdés
Melyik mai város helyén nem volt a római korban is fontos település Pannónia provinciában az alábbiak közül?
Óbuda
Hódmezővásárhely
Sopron
Dunaújváros
3/10 kérdés
Melyik magyar város volt az első magyar királyok egyik legfontosabb koronázó és királyi központja?
Győr
Kecskemét
Székesfehérvár
Nyíregyháza
4/10 kérdés
Melyik magyar városban alapította I. István király az egyik első püspökséget?
Győr
Pécs
Eger
Veszprém
5/10 kérdés
Melyik magyar város volt Károly Róbert uralkodása alatt a király székhelye, ahol a koronát is őrizték még Mátyás király és a Jagellók korában is?
Székesfehérvár
Kőszeg
Kaposvár
Visegrád
6/10 kérdés
Melyik megyében található Mohács, ahol a történelmünk egyik legmeghatározóbb ütközete zajlott?
Békés
Baranya
Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj-Zemplén
7/10 kérdés
Hol épült az első állandó török kori cölöphíd a Tiszán, amelynek maradványai extrém alacsony vízállás idején ma is látszanak?
Szeged
Tiszadob
Szolnok
Szentes
8/10 kérdés
Melyik város volt a reformáció egyik legfontosabb magyarországi központja, ezért „kálvinista Rómának” is nevezik?
Sopron
Debrecen
Kalocsa
Szombathely
9/10 kérdés
Melyik magyar városban ülésezett az országgyűlés a szabadságharc idején 1849-ben?
Esztergom
Szeged
Győr
Debrecen
10/10 kérdés
Melyik magyar város történelmi belvárosa és ókeresztény sírkamrái szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján?
Gyula
Keszthely
Eger
Pécs
Címlapkép: Getty Images
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