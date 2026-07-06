Kvíz: Mindig penge voltál töriből? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történelméről!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar városok történelme az avarok koráig, a rómaiakig vagy még korábbra nyúlik vissza. A történelem nagy fordulatai is gyakran egy-egy városunk közel zajlottak: koronázási szertartások, győztes és vesztes csaták, vallási központok vagy egyetemek alapítása. Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a magyar történelmet? Lássuk, hogy mennyit tudsz a hazai városok történetéről! 1/10 kérdés Melyik magyar várost alapították a legkorábban az alábbiak közül? Pécs Debrecen Szombathely Budapest Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik mai város helyén nem volt a római korban is fontos település Pannónia provinciában az alábbiak közül? Óbuda Hódmezővásárhely Sopron Dunaújváros Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar város volt az első magyar királyok egyik legfontosabb koronázó és királyi központja? Győr Kecskemét Székesfehérvár Nyíregyháza Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar városban alapította I. István király az egyik első püspökséget? Győr Pécs Eger Veszprém Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar város volt Károly Róbert uralkodása alatt a király székhelye, ahol a koronát is őrizték még Mátyás király és a Jagellók korában is? Székesfehérvár Kőszeg Kaposvár Visegrád Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik megyében található Mohács, ahol a történelmünk egyik legmeghatározóbb ütközete zajlott? Békés Baranya Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Következő kérdés 7/10 kérdés Hol épült az első állandó török kori cölöphíd a Tiszán, amelynek maradványai extrém alacsony vízállás idején ma is látszanak? Szeged Tiszadob Szolnok Szentes Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik város volt a reformáció egyik legfontosabb magyarországi központja, ezért „kálvinista Rómának” is nevezik? Sopron Debrecen Kalocsa Szombathely Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar városban ülésezett az országgyűlés a szabadságharc idején 1849-ben? Esztergom Szeged Győr Debrecen Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik magyar város történelmi belvárosa és ókeresztény sírkamrái szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján? Gyula Keszthely Eger Pécs Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK