Beütött a rezsirémálom: váratlan hírt kaptak, a magyar háztulajok, erre kevesen számítottak

Ezen a héten sem volt hiány bejelentésekből, hírekből, érdekességekből. A Pénzcentrum heti hírösszefoglalója az 50. hétről is eseménydús képest mutat: kedden vált hivatalossá, mennyi lesz 2023-ban a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint kiderült, hogy januárban 15 százalékos nyugdíjemelés várható. A héten lett hivatalos, hogy egy darabig még marad az élelmiszerárstop, illetve a pótlékok emelésével mintegy 10 százalékkal emelkednek jövőre a tanárbérek. Két év után ismét lehetősége lesz az önkormányzatoknak adóemelésre, új adók bevezetésére is. A napelemesek számára rossz hír, hogy a 2024 előtt telepített berendezések esetében sem lesz lehetőség szaldóelszámolásra.

Túl a nyugdíjemelésről, minálbéremelésről, a tanárok fizetésének emeléséről, az élelmiszerárstop meghosszabbításáról, a napelemes szaldórendszer megszűnéséről, és az önkormányzati adóztatás változásairól szóló híreken,rengeteg egyéb hír és érdekesség is megjelent a Pénzcentrumon. Többek között elkészült a 2023-as évi nyugdíjemelés kalkulátor, mely megmutatja pontosan, milyen összegek érkeznek év elején az időseknek. A karácsony közeledtével pedig sokat foglalkoztunk azzal, mennyit drágultak az egyes slágerajándékok, a szuper- és hipermarketeknek hogy változott a rendelés menete, ára, mennyivel kerül többe idén a luxuséttermek karácsonyi menüsora, vagy hogy hogyan tudják a dolgozók átveszelni a karácsonyi hajtást, milyen rezsizúzó ajándékok kerüljenek a fa, melyik meglepetés lehet a legjobb befektetés, és hogy a társasjátékok közül mi lehet mindenki kedvence.

Nem áll meg a drágulás

A héten jelent meg a Pénzcentrumon egy interjú Flesch Gáborral, a Nespresso magyarországi vezetőjével, melyben szó esett a a kávé drágulásáról, de a kávékultúrát egyre inkább érintő változásokról is. Azonban nemcsak a kávé drágul, hanem a tüzelőanyagok ára is felment, valamint slágerajándéknak számító a könyvekért is mintegy 20-30 százalékkal többet kell fizetni idén, mint tavaly.

A boltokban is történtek változások, a rendelési idősávokat érdemes figyelni, és helyenként a kiszállítás is megdrágult. Nagy kihívót kapott a Lidl fakonyha, lehetséges hogy ez lesz az új kedvenc. Mindeközben az Aldi szigorú korlátozást vezetett be az árstopos termékekre karácsony előtt.

Küszöbön a karácsony

Mára egy szűk hét maradt karácsonyig, így nem csoda, hogy az ünnepek uralták a hírbörzét. Kiderült, hogy egy jól megválasztott ajándék akár kiváló befektetés is lehet, hogy idén is azok jártak jól, akik előre vásároltak és nem vártak a karácsonyi leárazásra, vagy hogy milyen rezsicsökkentő ajándékokat érdemes választani. Még van idő, hogy 2022 legjobb társasjátékai közül is beszerezzünk egyet a fa alá. Az viszont nem jó ötlet, hogy karácsony előtt még hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Sokan nem tudják, hogy az előre megvásárolt élő fa könnyen kiszárad, amitől nem csak csúnya lesz, de tűzveszélyes is. Mint kiderült, nemcsak a karácsonyfák, hanem a dolgozók is könnyen kikészülhetnek év végére, hiszen az idei különösen nehéz év volt, de szerencsére lehet tenni ez ellen. Megnéztük azt is, mennyiért lehet menüt rendelni az ország csúcséttermeiből karácsonyra, illetve hogy milyen csatornán melyik filmek lesznek az ünnepek alatt a tévében.

Gyűrűznek tovább a válságok

Az idei év sok szempontból nehéz volt, és azzal, hogy áthajtjuk a naptárat 2023-ra a problémáktól nem tudunk megszabadulni. Az egyik nagy kérdés, hogyan fogják átvészelni a mostani telet a magyar családok ilyen rezsiárak mellett. Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös felméréséből kiderült, hogy rengeteg magyar döntött úgy, hogy saját komfortja kárára spórol a rezsin. Azt is megtudtuk, mit tesznek, vagy próbálnak tenni a legtöbben annak érdekében, hogy átvészeljék a fűtési időszakot a megemelkedett rezsiárak mellett.

Bár megtörtént a várva várt bejelentés a nyugdíjak emeléséről, borzasztó helyzetbe hozta a nyugdíjasokat a 2022-es rekordinfláció. Elemzésünkből kiderült, hogy az átlagos nyugdíjöszeggel számolva zsemléből 2022 novemberében közel 40 százalékkal kevesebbet tudtak venni a magyar idősek, mint tavaly novemberben. Előző hónaphoz viszonyítva pedig 63 darab zsemlével csökkent a nyugdíjak értéke. Az idősek nemcsak jövedelemben vannak elmaradva, egy friss jelentés szerint csak 16,24 százalékuk bankol, vásárol online - mivel nem felkészültek digitálisan, spórolni sem tudnak annyit, mint a fiatalok az online megoldásokkal.

A munkaerőpiacon sem áll a legjobban az ország, Európai Unión belül tavaly Magyarországon 4 300 forintra jött ki a munkaadók bérköltsége egy órára, ezzel pedig nálunk volt a harmadik legolcsóbb a foglalkoztatás az unión belül. Miközben például IT-szakemberből akár több tízezer is hiányozhat a magyar munkaerőpiacról, a Covid óta pedig csak romlott ez a helyzet. Viszont arra is fény derült, hogy azok a dolgozók, akik munkájukat megszakítva megnéznek pár vicces videót, sokkal hatékonyabbak lehetnek, ellentétben a tévhitekkel a főnökök fejében.

Az oktatás krízise szintén tovább gyűrűzhet, még a januári pótlékemeléssel együtt is. "Ha a hazai oktatás így marad, nem változik, akkor >>rá fog rohadni<< az országra vagy az iskola átalakul szociális intézménnyé" - véli Halácsy Péter, a Prezi és a Budapest School alapítója. Greskovits György, a Milestone Institute alapítója szerint viszont reményteli fejlemény az elmúlt évekhez képest, hogy az erősen fragmentált pedagógustársadalom most kezd összeforrni és egységesen kiállni egy közös cél érdekében. A Pénzcentrum a szakértőket arról kérdezte, hogy a sztrájkon és polgári engedetlenségen túl melyek ma a hazai oktatási rendszer fő problémái, kihívásai.

Egyéb hírek

Iszonyú népszerű lett a 0% kamatozású, köznapi nevén “ingyenhitel” hazánkban a gazdasági nehézségek közepette. Azonban jobb az ilyen konstrukciókkal vigyázni. Eközben az elmúlt hónapokban szünet nélkül hullámvasutazott a törlesztőrészletek nagyságát is befolyásoló BIRS-érték, de most végre komolyabb csökkenésnek indult, és ettől csökkenésnek indulhatnak a lakshitelek törlesztői is: vagyis végső soron olcsóbbak lehetnek a hitelek.

Már most sokakat érdekel, mi lesz a tuti befektetés 2023-ban. A nyereségre éhes befektetők asztalán az első fogás nyilván a kötvénypiac, ám van két olyan részvénypiac és több nyersanyag is, ahonnan érdemes lehet majd csipegetni - írta a Pénzcentrumnak készült szakértői anyagában az Aegon Alapkezelő szakembergárdája.

Jobb lesz vigyázni, ha jön az ónos esős, hóesés időszak az időjárásban. A lakás, és családi ház tulajdonosoknak érdemes felkészülniük: a csúszóssá vált járdák csúszásmentesítéséről ugyanis nekik kell gondoskodniuk. Ellenkező esetben, ha valaki megsérül a ház előtt, akkor a kártérítést nekünk kell megfizetni - rosszabb esetben még egy büntetőügyet is a nyakunkba varrhatnak.

Majdnem egy teljes éves csúszással ugyan, de valóban megnyílik Madame Tussauds viaszmúzeuma Budapesten, amelyre már elővételben lehet jegyet is venni. Mutatjuk az árakat!

Ádáz piacra lépett be a tömegautónak szánt MG ZS: a kínaiak által felélesztett márka a Suzuki Vitara, S-Cross és a Dacia Duster ligájában válna komoly szereplővé.

Fél egészség

Magyarországon tavaly átlagosan a lakosság 64,8% százaléka ítélte meg úgy, hogy jó az egészsége. Ezzel csaknem 5 százalékponttal alatta vagyunk az EU-s átlagnak. Összesítésben sem sikerült túl jó helyet elérni: a 27 uniós tagállam közül összehasonlításban a 20. helyen voltunk csak annak a tekintetében, mennyire érezte magát egészségesnek a lakosság.

Ennek tükrében is érdekes, hogy Magyarországon csaknem 10 felnőttből 4 szenved valamilyen krónikus betegségtől. És bár ezek közül a betegségek közül nem mind gyógyíthatatlan, millióknak keseríti meg a mindennapjait így vagy úgy. Az is kiderült a héten, hogy az egészségtelen étkezés nem csak a szívünkre és az érrendszerünkre, de egyenesen a kognitív képességeinkre is hatással lehet, így elősegíti a demencia kialakulását.