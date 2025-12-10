Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék

Rekordszintre emelkedett a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon, ami már a gazdasági növekedést is veszélyeztetheti. A Gini-index 30-ra nőtt, miközben a leggazdagabb 20% már közel ötször annyi jövedelemmel rendelkezik, mint a legszegényebb ötöd - írja a Portfolio.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint évtizedek óta nem volt olyan magas a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon, mint jelenleg. A Gini-index értéke 28-ról 30-ra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a jövedelmek eloszlása egyenlőtlenebbé vált. Emellett az S80/S20-mutató 4,8-ra nőtt a korábbi 4,2-4,4 közötti értékről, vagyis a társadalom leggazdagabb 20%-a már majdnem ötször akkora részt kap az összjövedelemből, mint a legszegényebb 20%.

Az egyenlőtlenség növekedése 2021 óta trendszerűen zajlik, és 2004 óta csak egyetlen évben mértek magasabb értéket. Ez a szint már gazdasági szempontból is aggasztó lehet, hiszen az IMF kutatásai szerint körülbelül 27-es Gini-értéknél az egyenlőtlenség növekedése már visszavetheti a gazdasági fejlődést.

Érdekes ellentmondás, hogy miközben az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormányzat által közzétett adatok szerint a legalsó jövedelmi tized reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt, míg a legjobban keresőké csak 7%-kal emelkedett. A reálkereseti adatok tehát éppen az egyenlőtlenség csökkenését sugallják.

A KSH adatai szerint az első jövedelmi ötödben lévő háztartások száma egyetlen év alatt 660 ezerről 925 ezerre nőtt, miközben a legfelső ötödből több mint 270 ezer háztartás esett ki. Ilyen drasztikus változás nehezen magyarázható pusztán makrogazdasági folyamatokkal.

A statisztikai hivatal a jelentős változást módszertani okokkal indokolta: 2024-ben új skálát vezettek be a jövedelmi ötödök képzésében. Az új módszertan szerint a háztartásban az első felnőtt egyet, minden további felnőtt 0,5-öt, minden 14 év alatti gyermek pedig 0,3-at "ér" (OECD2 ekvivalens skála).

A módszertani változtatás hatására az alacsony jövedelmű, többgyermekes háztartások feljebb kerülhettek a jövedelmi rangsorban, míg az egytagú háztartások, például sok nyugdíjas, lejjebb csúszhattak. Ez jelentősen befolyásolhatta az egyes jövedelmi ötödök összetételét.

Fontos megjegyezni, hogy a KSH csak 2024-re vonatkozóan végezte el a változtatásokat, így a megelőző évekkel való összehasonlítás korlátozott. Bár a Gini-indexet és az S80/S20 mutatót már korábban is az OECD2-skála alapján számolták, a jövedelmi ötödök képzésének módosítása befolyásolhatta ezeket az értékeket is.

Érdekes ellentmondás, hogy míg a KSH idén áprilisban még 27,9-es Gini-indexet közölt 2024-re vonatkozóan, a friss adatok már 30,1-es értéket mutatnak. Így az elmúlt 10 év egyik legalacsonyabb egyenlőtlenségi mutatója mostanra az elmúlt 20 év egyik legrosszabbja lett.