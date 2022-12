Leesik az állad: ennyiért árulja 2022-es sikerkönyveit a Libri, Líra - erre készülj karácsonykor

Az évtizedek óta nem látott infláció a könyves szakmát sem kerülték el: a Pénzcentrum információi szerint a Librinél az 50 legkeresettebb cím átlagára több mint 400 forinttal haladja meg a tavalyi számokat, miközben a Líra átlagosan 20-30 százalékkal magasabb árakról számolt be idén. Egyelőre viszont az látszik, hogy a karácsonyi hajrában hasonló a kereslet az elmúlt években tapasztaltakhoz. A két nagy könyvkereskedő segítségével mutatjuk az idei könyves toplistákat, de azokat a címeket is, amik nagyot mehetnék még a karácsonyi időszakban. Fókuszban a gyermek- és ifjúsági, valamint a felnőtt könyvek.

Még egy hét, és itt a karácsonyi ajándékozás ideje. A hazai lakosságnak az a része pedig, amelyik ajándékoz, átlagosan lényegében ugyanannyit tervez költeni egy friss kutatás szerint, mint tavaly, 59-60 ezer forint nagyjából a büdzséjük. Igaz, az idei, évtizedek óta nem látott infláció miatt nagyon valószínű, hogy ez az összeg kevesebbre lesz elég, mint tavaly.

Akárhogy is, már nincs sok idő beszerezni a fa alá való meglepetéseket, úgyhogy még éppen az utolsó előtti pillanatban a Pénzcentrumon az egyik legnagyobb slágerajándéknak számító könyvekről derítettük ki, mik az idei trendek, mivel nem lehet mellé lőni ajándékozáskor. A minél pontosabb információkért pedig az ország két legnagyobb kereskedőjét a Librit és a Lírát kérdeztük meg, hogyan alakulnak éppen a toplisták, és hogy vannak-e kifejezetten karácsonyra tévedhetetlen ajándéknak számító könyvek.

Gyermek- és ifjúsági könyvek a fa alá

A Pénzcentrum legelőször arra volt kíváncsi, melyek voltak idén a leginkább kelendő gyermek- és ifjúsági könyvek Magyarországon. A Libri elárulta, hogy idén a gyermek- és ifjúsági könyvek között a legnépszerűbb kötet náluk a Jeff Kinney könyvsorozatának az Egy ropi naplójának tizenhatodik része lett.

Jeff Kinney könyvei nemcsak itthon, de a világ számos más pontján is sok-sok gyerek kedvence, az Egy ropi naplója-sorozat eddig megjelent részeiből több mint 275 millió példányt adtak el a világon

- emelte ki lapunknak a Libri. A kereskedőnél az összesített sikerlista második helyén Bosnyák Viktória Sirály a király című könyve áll, ami több mint egy évtizede kedvenc. A Libri szerint ez a mese segít abban, hogy a gyerekek szórakozva tanulják meg az LY-os szavak legjavát. A dobogó harmadik fokára Bartos Erika Balaton-Felvidék – Brúnó a Balatonon című története került.

Azt is megtudtuk, hogy a lista további részében klasszikusokat, gyerek és ifjúsági könyveket, valamint új megjelenésű köteteket egyaránt találunk. Ilyen örökérvényű történet Antoine De Saint-Exupéry A kis hercege, illetve Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyvének új, bővített kiadása. A kategória legkeresettebb címei között van Leiner Laura könyvsorozatának, A Szent Johanna gimi-nek első része, valamint Bosnyák Viktória egy másik alkotása, a Tündérboszorkány is, valamint Adam Silvera Mindketten meghalnak a végén című regénye. Utóbbi a Tiktokon vált ismertté, több mint 74 millió bejegyzés szól róla, népszerűségéhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy egyedi hangon, a fiatalok nyelvén, kendőzetlenül beszél halálról és a szerelemről. Ezen kötetek mellett Berg Judit már klasszikusnak számító története, a Rumini, valamint a már említett Jeff Kinney Egy ropi naplója című könyvsorozatának első része is a tíz legkeresettebb gyerekkönyvet összesítő Libri listának.

Kérdéseinkre a Líra is elküldte az éves toplistáját, ami esetükben az év első 11 hónapjának számai alapján készült. Illetve a kereskedő azt még jelezte szerkesztőségünk felé, hogy a listát a karácsonyi vásárlás még jelentősen tudja befolyásolni. De az eddigiek szerint a következőképpen alakul náluk a gyermek- és ifjúsági könyves lista első 10 helyezettje:

Bosnyák Viktória: A sirály a király? Jeff Kinney: Egy Ropi naplója 16. - A nagy dobás Bartos Erika: Brúnó a Balatonon Fekete István: Vuk Colleen Hoover: It Ends with Us - Velünk véget ér Molnár Ferenc. A Pál utcai fiúk Berg Judit: Rumini Adam Silvera: Mindketten meghalnak a végén Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Csukás István: A téli tücsök meséi

Ezek voltak a felnőttek kedvencei 2022-ben

A gyermekeknek szánt slágerkönyveken túl természetesen kíváncsiak voltunk arra is, hogy a felnőttek mely könyveket keresték leginkább 2022-ben. A Libri elárulta lapunknak, hogy náluk a legkeresettebb könyvek esetében az első tíz helyen hét szerző osztozik. A jelenlegei állás szerint (a nagy könyvvásárlási roham még hátravan) az első helyet Delia Owens sikerkönyve az Ahol folyami rákok énekelnek című kötet szerezte meg, amely már világszerte 12 millió példányban jelent meg, nyáron pedig filmvásznon is megtekinthette a közönség a titokzatos lápi lány történetét.

Azt is megtudtuk, hogy Delia Owens könyvét önismereti írások, romantikus regények, valamint Náray Tamás Anyám szerint című írása követi. Utóbbi az év harmadik legnépszerűbb könyve lett a Librinél. Önismereti könyvből viszont hatot is találunk a listán. Ezek közül előkelő helyen szerepel a népszerű klinikai szakpszichológus-író Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat és Örökölt sors című alkotása. Előbbi a második, utóbbi az ötödik lett. Az Örökölt sorsot követi Máté Gábor A test lázadása című munkájával, a világhírű orvos Normális vagy című írása pedig a nyolcadik helyen került fel a listára. Ugyancsak a legkeresettebb könyvek között találjuk Edith Eva Eger magyar származású holokauszt túlélő, pszichológus A Döntés és Az ajándék című alkotását, amelyek a hetedik és a tizedik helyet szerezték meg. A maradék két helyet Colleen Hoover szerezte meg Velünk véget ér és Ugly Love – Csúf szerelem című romantikus könyveivel. „A fiatal amerikai írónőnek idén több könyve is jelent meg magyar nyelven, hamar a hazai közönség egyik kedvence lett” – tudatta velünk a kereskedő.

A felnőtt könyvek esetében is kíváncsiak voltunk arra, hogy a Líránál miként alakult a helyzet. Előljáróban annyit, hogy náluk is az az idei év egyik különlegessége, hogy a toplistájukon 10 könyvből öt pszichológiai témájú. Ezek pedig a következők:

Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors Náray Tamás: Anyám szerint Grecsó Krisztián: Valami népi Dr. Máté Gábor: Normális vagy Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek Edith Eva Eger: A döntés A magyar helyesírás szabályai Ambrus Éva: Anya kérek még! - Hozzátáplálás egyszerűen Edith Eva Eger: Az ajándék - 12 életmentő lecke

Hogyan alakult a 2022-es év könyves szempontból

Az idei évi toplistákon túl kíváncsiak voltunk arra is, milyen könyves évet zártak a legnagyobb magyar könyvkereskedők. A Lírától megtudtuk például, hogy a 2021-es év az egész világon rekordforgalmat hozott a könyvpiacon, hiszen a karantén miatt megnőtt a könyvek iránti online kereslet, miközben színházba, moziba csak korlátozottan tudtak menni az emberek.

Ugyanakkor egy év alatt: 2021 őszén kirobbanó energia és szállítási válság kezdetétől 2022 őszéig, bizonyos könyvpapír alapanyagok árai a duplájára nőttek, mások „csak” felével emelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a romló forint és a minibálbéremelés hatása is kedvezőtlenül érintette a könyvszakmát

- mondta el a Pénzcentrumnak a könyvkereskedő, akik hozzátették, idén, 2022 első felében még tartott a vásárlók fokozott érdeklődése, ez az infláció berobbanása után viszont érezhetően megtorpant. Ahogy a Líra írta,

ezeket a növekvő költségeket már részben érvényesíteni kellett a könyvárakban is: becsléseink szerint, a tavalyi év eleje óta, típusonként eltérően, 20-30 százalékkal drágult a könyv ára. Akkor értékelnénk sikeresnek az évet, ha a bevételeink nem csökkennének 2021-hez képest.

A Libri az évre vonatkozóan azt közölte a Pénzcentrummal, hogy az év elején meghatározott célokat nagy mértékben befolyásolta az infláció és a megnövekedett energiaárak, ettől függetlenül az első három negyedév forgalma meghaladta a tavalyi év ugyanazon időszakának eredményeit, és ezt pozitívan kell értékelniük. Elmondták ugyanakkor, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az aktuális nehézségeket, de jósolni nem szeretnének, jövőre pontosabban fogják látni az idei évet. A vállalat ezen felül elmondta azt is, hogy

a jelenlegi gazdasági helyzet hatással volt arra is, hogy mennyibe kerülnek az újonnan megjelent könyvek. Az ötven legkeresettebb cím átlagára, több mint 400 forinttal haladja meg a tavalyi számokat. Ez bár jelentős növekedést jelent az előző évekhez képest, de korántsem olyan mértékű, mint amit a gazdaság más területein tapasztalhatunk

- közölte velünk a Libri, akik kifejtették azt is, hogy az olvasási kedv továbbra sem lankad az országban, a könyvek, szemben a többi szórakozási, kulturálódási lehetőséggel, elérhető árban vannak. Hozzátették azt is, a két-három éve kiadott könyvek átlagára az új címekénél alacsonyabb, így az olvasóközönségnek továbbra is van választási lehetősége a vásárlás során, hiszen több árkategória elérhető számukra.

Mekkora roham lesz a könyvesboltokban karácsony előtt?

A Líra arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy egyelőre a szokásos vásárlói kedvet tapasztalják. Illetve elmondták azt is, hogy a listájukon szereplő bestsellereken kívül ilyenkor jól fogynak az adventi készülődéssel kapcsolatos gyerekkönyvek, például a Nyúl Péter adventi kalendáriuma, A kisegér, aki elhozta a karácsonyt és A kisegér, aki karácsonyra hazatalált. A felnőttek ezzel szemben Máté Gábor, Csernus Imre, Nyáry Krisztián és Dragomán György új könyveit keresik most elsősorban.

A Libri beszámolója szerint karácsony közeledtével minden évben átrendeződés tapasztalható a legnépszerűbb könyvek és témák esetében. Bár a romantikus és bűnügyi történetek, önismereti írások, illetve szépirodalmi alkotások a legnépszerűbbek, más címek is felkerülnek a sikerlistákra, aminek oka, hogy a kiadók az év utolsó hónapjaira időzítik a legjobban várt újdonságaik megjelentetését. Az év végéhez közeledve azonban nemcsak az általánosan népszerű műfajokhoz tartozó kötetet keresik, középpontba kerülnek a gyermek- és ifjúsági könyvek, a szakácskönyvek és az önéletrajzok is.

A kiadó azt is elmondta, nehéz röviden felsorolni, hogy mely címek lehetnek népszerűek karácsonykor, hiszen idén is nagy a kínálat, aminek következtében nagy valószínűséggel mindenki megtalálja majd a következő kedvencét. „Ha mégis ki kéne emelni néhány alkotást, akkor minden bizonnyal sokan keresik majd Csernus Imre új könyvét, ami Az Én és te címet viseli, és amelynek központi témája a párkapcsolati problémák és azok megoldásai. De ugyancsak nagy érdeklődésre tarthat számot Orvos-Tóth Noémi, a méltán népszerű Örökölt sors című könyv szerzőjének új könyve, a Szabad akarat, amely a transzgenerációs pszichológiába vezeti be az olvasókat világos és közérthető módon. Minden bizonnyal keresett alkotás lesz két izgalmas gasztronómiai írás is, Dragomán György Adjuk meg a módját és Wossala Fruzsina Konyhakönyv című alkotásai.

A szórakoztató irodalom kategóriájában - a már említett - Colleen Hoover könyvei emelkedhetnek ki a sorból, a gyerek- és ifjúsági alkotások között egy igazi „tinisztori”, a Kosársuli kerülhet sok karácsonyfa alá; az önéletrajzi könyvek között pedig Will Smith visszaemlékezése tehet szert majd sok olvasóra. A szépirodalmi kínálat idén is számos kiváló alkotással bővült, többek között ilyen Visky András Kitelepítés, Benedek Ágota Állva maszturbálok című könyve, a tavalyi Goncourt-díj győztesének, Mohamed Mbougar Sarr Az emberek legtitkosabb emlékezete című regénye, Valérie Perrin Másodvirágzás című műve, vagy Szőllősi Mátyás Szabad című novelláskötete, illetve Gerlóczy Márton könyvsorozatának második része, a Fikció 2. – az Örvény” – tudatta a Pénzcentrummal a Libri.

Tanácsok karácsonyi könyvvásárláshoz

A slágerkönyveken túl kíváncsiak voltunk arra is, mik a legjobb praktikák arra nézve, hogy biztosan ne maradjon senki a kinézet könyvajándék nélkül idén. A Libri-Bookline azt közölte, hogy mindkét raktár megnövelt kapacitással készül, nemcsak a hétköznapokon, hanem szombatonként is juttat el csomagokat magyarországi és külföldi címekre. Azoknak, akik online szeretnék beszerezni a könyveket, érdemes legkésőbb december 21-ig rendelniük, ugyanis csomagszállító partnerek addig tudják garantálni azt, hogy az ajándék karácsonyig megérkezik. A boltba rendelt csomagok esetében is hasonló a helyzet, ott december 22-e ez az időpont. Megtudtuk azt is, hogy a vállalat boltjai egészen december 24-e délutánig nyitva vannak, viszont érdemes előre tájékozódni a boltok pontos nyitvatartásáról, valamint arról, hogy az adott üzletben elérhető-e a kötet, amit ajándékba szánnánk.

A Líra arról tájékoztatott minket, hogy december elején még a a bolti és az online vásárlókat is ki tudják szolgálni, de utóbbi esetében egy idő után lezárják a karácsonyi vásárlás lehetőségét, hiszen nem tudnák garantálni, hogy az ajándék időben odaérjen. Amíg azonban nincs ilyen korlátozás a webáruházunkban, bárki nyugodtan rendelhet belföldre. Aki szereti kézbe venni az ajándékba szánt könyveket, azokat továbbra is várják a lánc 75 üzletében.

Mire számít a könyves piac 2023-ban?

Líra: Nincsenek extra kihívások, ugyanaz vonatkozik ránk is, mint a teljes kereskedelmi ágazatra. Ha a vásárlóknak tartósan kevesebb pénz marad a zsebében, azt mi is érezni fogjuk. A rezsiköltségek növekedése igen nagy kihívás. Ahány boltunk van, annyiféle módon fűtjük: ahol tehetjük, energiatakarékosabb fűtési módra térünk át, a beruházási költségeink jelentős részét fordítjuk kazáncserére. Abban bízunk, hogy a könyv ezután is közkedvelt ajándék marad, de lehet, hogy az otthonra szánt olvasmányokon spórolni kényszerülnek a vásárlók. A 2008-9-es válság is késve jelentkezett a könyvpiacon, a legnehezebb év a 2010-es volt. Addigra fogytak el az emberek tartalékai. Ameddig ugyanis az a kérdés, hogy játékkonzolt vagy könyvet vegyünk karácsonyra, a spórolás nekünk kedvez. De ha már az, hogy könyvet vagy téli cipőt, akkor már minket is sújt. Reméljük, ezúttal hamarabb jön a fellendülés.

Libri: Nehéz előre látni, hogy mit hoz a következő év. Nagy valószínűséggel még egy ideig problémát fog jelenteni az energiakrízis, valamint az infláció, azonban törekedni kell arra, hogy ezek a könyvkiadást és kereskedelmet is nagy mértékben érintő hatásokat csökkentsük. Már idén is láttunk olyan megoldásokat, amik ezt a célt szolgálják. Például az előállítási költségek csökkentése érdekében több könyvet adnak ki puhakötésben, és nagyobb szerepet kapnak a kereskedői kedvezmények is.