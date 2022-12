Horror áron nyit a budapesti Madame Tussauds: ennyibe kerül a belépő a legendás múzeumba

Majdnem egy teljes éves csúszással ugyan, de valóban megnyílik Madame Tussauds viaszmúzeuma Budapesten, amelyre már elővételben lehet jegyet is venni.

2022 első negyedévében a belvárosi Dorottya utcában nyílt volna meg a magyarországi Madame Tussauds panoptikum. A megnyitó végül váratott magára még egy bő évet, de a 2023-tól ltogatható kiállításra már jegyeket is vásárolhatunk.

A budapesti helyszín azért is különleges, mert ez lesz a világ első Madame Tussauds franchise-helyszíne, eddig ugyanis az összes ilyen panoptikum (szám szerint 22) a központi jogtulajdonos, vagyis a brit Merlin Entertainments beruházásban valósult meg, illetve jelenleg is a tulajdonában áll. Itt magyar tulajdonosok lesznek, akik franchise-díjat fizetnek a jog használatáért- számolt be erről korábban a Telex.

Mint kiderült, a nyugat-londoni Actonban, az egyetlen működő figura-manufaktúrában 50 „handmade” bábu készül Budapestnek. Ez azért nagy szó, mert az ottani közel 80 munkatárs nagyjából egy év alatt ennyit tud elkészíteni, ami így a legfontosabb szűk keresztmetszete a hálózat globális terjedésének. A hazai üzemeltető cég a Dorottya Experience Kft., ők üzemeltetik

A Madame Tussauds Budapest honlapja még igen hiányos, azonban jegyeket már vásárolhatunk. A z elérhető információk alapján

2023 első félévében lesz a nyitás, a hivatalos jegyértékesítés és időpontfoglalás 2023. február 17-én kezdődik.

A honlapon most lehetőség van a karácsonyi ajándékutalványt is venni, amelynek a szervezők szerint előnye, hogy birtokosa már 2023. február 15-én és 16-án, a hivatalos jegyértékesítés megkezdése előtt elsőbbségi online időpontfoglalással, azaz mindenki más előtt, az elsők között választhatja ki látogatása időpontját.

Az egy személyre szóló VIP ajándékutalvány 8 990 forint, a VIP gyermek ajándékutalvány 7 190, míg a családi jegy (2 felnőtt+2gyerek) 24 990 forintba kerül, és online vásárolható meg.

Az üzemeltetők ígérete szerint a budapesti Madame Tussauds panoptikumban nemzetközi szupersztárok mellett világhírű magyarok és történelmünk nagyjai is megtekinthetőek lesznek.

Miért ekkora szenzáció?

A múzeumokban világszerte kihelyezett viaszbábúk igen drágák, darabonként nagyjából 250 000 euróba kerül elkészíteni őket, ami nagyjából 101 millió forintot tesz ki, és nagyjából 350 óra egy bábú elkészítése. A londoni stúdióban 4 művész dolgozik egy darabon, hónapokon keresztül- írta a munkafolyamatokról a cnet.com. Az eredeti múzeumot, Londonban csak akkor látogathatjuk meg, ha elővételben vettünk jegyet, de ott is kőkemény várólista van, nem lehet csak úgy beugrani a kiállítást megnézni

A londoni belépő ára elővételben 33,50 font, azaz kb. 16 ezer forint, de ha aznap sikerül csak jegyet vennünk, úgy 37 fontot fizethetünk a belépőért, ami mostani árfolyamon 17 490 forint.

A közelben Bécsben működik még ilyen panoptikum, ott elővételben 21,60 euróért nézhetjük meg a kiállítást, tehát majdnem 9 ezer forintért, míg ha nem elővételben, hanem aznap vásárolunk jegyet, akkor 24 euróért, azaz kb. 10 ezer forintért mehetünk be. Amszterdamban a belépő elővételben 22 euró, tehát kb. 9 ezer forint. Ellenben Prágában még a budapestinél is olcsóbb a belépő: ott 250 korona a jegy, ami kicsit több mint 4 ezer forint.