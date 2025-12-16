A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Az idei ünnepi szezonban egyre több magyar család kényszerül tudatosabban megtervezni a karácsonyi kiadásokat: bár a PwC kutatása szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a praktikus, megfizethető meglepetések felé fordulnak. A vásárlói magatartás kettőssége jól érzékelhető: miközben nő az online tér szerepe és a korai akcióvadászat, a fogyasztók egyre inkább igyekeznek elkerülni az elszálló ünnepi kiadásokat.
A gazdasági nehézségek ellenére is jelentős összeget szánnak idén a magyar háztartások a karácsonyra – derül ki a PwC Magyarország legújabb kutatásából.
A felmérés alapján a magyarok továbbra is kiemelt fontosságúnak tartják az ünnepet, ugyanakkor egyre többen érzik úgy, hogy szűkebb kerettel kell gazdálkodniuk, és az ajándékokra fordított összeg csökken vagy tudatosabbá válik. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, idén kevesebben terveznek nagyobb összeget költeni, és sokan egyszerűbb, praktikusabb meglepetéseket választanak a korábbi évekhez képest.
A felmérés azt is mutatja, hogy az online vásárlás súlya tovább nő, és az ajándékokra, illetve az ünnepi menüre szánt kiadások jelentős részét a digitális térben költik el. A kutatás kiemeli: a Black Friday-hez kapcsolódó kedvezmények már hetekig tartanak, és a vásárlók egy része korábban kezdi a felkészülést, hogy jobban kihasználja az év végi leárazásokat.
Ugyanakkor egyre nagyobb különbségek mutatkoznak a tervezett és a tényleges költekezés között: sokan érzik, hogy az ünnepi kiadások gyorsan elszaladhatnak, ezért többen váltanak olcsóbb alternatívákra vagy csökkentik az ajándékozás körét.
Bár egyre jellemzőbb a tudatosabb hozzáállás, az impulzusvásárlás továbbra is erősen jelen van – az akciók és a folyamatosan változó online ajánlatok sokaknál befolyásolják a döntéseket.
Ezzel párhuzamosan a Penny reprezentatív felmérése arra is rávilágít, hogy ami a karácsonyi ebédet illeti, a családok jelentős része már előre meghatározott költségkeretből dolgozik: a válaszadók 40 százaléka 20–40 ezer forintból, minden negyedik vásárló pedig 40–60 ezer forintból állítja össze az ünnepi menüt. Bár egyre többen már november végén elkezdik a hozzávalók beszerzését, a többség – 69 százalék – továbbra is az ünnep előtti egy-két hétben intézi a nagybevásárlást, míg 9 százalék az utolsó pillanatra, szenteste napjára hagyja azt.
A megtakarítás szempontjából kulcsfontosságú a tudatos tervezés: a válaszadók 74%-a figyeli aktívan az akciókat, és 42% választ egyre gyakrabban saját márkás termékeket a kedvező ár-érték arány miatt. A hűségpontgyűjtés különösen az egyszülős, gyermekes háztartásokban jelent segítséget, ahol 74% jelölte meg hasznos eszközként.
Összességében elmondható, hogy a magyarok számára a karácsony továbbra is kiemelt esemény, amelyre komoly összegeket fordítanak – még akkor is, ha egyre többen próbálják visszafogni vagy jobban megtervezni az ünnepi költéseket. Ugyanakkor fontos látni, hogy a kiadások növekedése mögött nem mindig tudatos tervezés áll, így sok háztartás könnyen nehezebb anyagi helyzetben találhatja magát az ünnepek után.
Az ünnepi asztal tartalmából nem engednek a magyarok
A kutatásokból és a Penny Magyarország eladási adataiból is egyértelműen látszik, hogy a magyar családok ragaszkodnak a hagyományos karácsonyi ízekhez – még akkor is, ha a költségek emelkednek.
A Penny adatai szerint ilyenkor többszörösére nő a tejföl és a sütőmargarin forgalma, a trappista sajt eladásai pedig megduplázódnak. A klasszikus sütési alapanyagok – sütőpor, vaníliás cukor, pudingpor, porcukor, mazsola, darált mák, kókuszreszelék, liszt – iránti kereslet 30–50 százalékkal is nőhet az adventi időszakban. Ugyanakkor a karácsonyi sütés-főzés alapanyagainak beszerzésekor a magas élelmiszerárak miatt egyre többen részesítik előnyben a sajátmárkás termékeket.
A gazdasági helyzet miatt sok vásárló tudatosabban válogat, és kifejezetten keresi a megbízható, jó minőségű, kedvező árú alternatívákat. A saját márkás termékek ebben óriási szerepet játszanak, ugyanis megbízható minőséget nyújtanak jelentős megtakarítással a márkás termékekhez képest”
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- tájékoztatta a Pénzcetrumot a Penny.
Az élelmiszerlánc sajátmárkás portfóliójában megtalálhatók a legnépszerűbb tejtermékek, húsok, fűszerek, felvágottak, tartós élelmiszerek, valamint zöldségek és gyümölcsök is.
A menü összeállításakor továbbra is a szárnyas a legnépszerűbb választás (71%), ezt követi a sertés (62%) és a hal (53%) – derül ki az élelmiszerlánc kutatásából. A halfogyasztás ilyenkor tetőzik, a klasszikus halászlé és a rántott hal mellett egyre több család próbál ki különlegesebb halfiléket is. Érdekesség, hogy a fiatalabb korosztály étkezési szokásai is megjelennek az ünnepi kínálatban: a 16–29 évesek 13 százaléka egyáltalán nem tervez húst venni a karácsonyi menühöz.
A hagyományos élelmiszerek mellett a Penny polcain a készülődéshez szükséges ajándékok is megtalálhatók: márkás air fryer, tévé, konyhai gépek, serpenyők, tortaformák, kávéfőzők vagy a mikrohullámú sütők éppúgy kaphatók az üzletekben, mint a népszerű ajándéknak számító szépségápolási eszközök, vagy a különféle kozmetikai szettek. A vásárlók a sűrű ünnepi időszakban jobban értékelik, ha minden egy helyen beszerezhető, amihez a kereskedelmi lánc teljes körű kínálata ideális.
Az édességkínálatban elérhető szaloncukor, bejgli, teasütemény, pralinék, és a különleges dubai csokoládé is. A halászlé alapanyagai – pontyszelet, belsőség, halászlékocka – szintén egy helyen beszerezhetők, így az ünnepi menü elkészítése egyszerűbb és kiszámíthatóbb.
A Penny prémium saját márkás Selection kínálata 64 terméket foglal magában, köztük az idei újdonságokat, a burratát és a ricottát. A legnépszerűbb árucikkek – mint a piramis tea, a gyümölcskenyér vagy a salame milano – jól mutatják, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a minőségi, mégis elérhető árú termékeket.
A Penny tapasztalai szerint a prémium termékeket a vásárlók nem csak alapanyagként, hanem sokszor karácsonyi gasztro ajándékként is választják.
A karácsonyi időszakban jól látszik, hogy a magyar vásárlók egyszerre keresik a hagyományos, jól bevált ünnepi alapanyagokat és ilyenkor még nyitottabbak a különlegesebb, prémium termékek iránt is. Ez a kettős trend azt mutatja, hogy miközben az árérzékenység továbbra is meghatározó, az ünnepekkor többen engednek meg maguknak prémium élményeket – például a Selection termékcsalád kínálatából.
Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora idén sem kíméli a pénztárcánkat: még egy egyszerű menü elkészítése is több ezer forinttal drágább, mint egy...
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit a Nébih.
Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony...
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon.
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, hogy nem lehet rossz vételnek hívni.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon. Az olcsó bejglik verték a drága pékségest.
Ez ám az őrült biznisz: ekkora összeget terveznek a magyarok költeni karácsonykor, lesz itt ám ajándéközön
A 19–29 évesek idén átlagosan 51 ezer forintot költenének karácsonyi ajándékokra.
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
A Penny felmérése szerint a legtöbb család 20-40 ezer forintból gazdálkodik.
Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.