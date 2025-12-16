Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják

Az idei ünnepi szezonban egyre több magyar család kényszerül tudatosabban megtervezni a karácsonyi kiadásokat: bár a PwC kutatása szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a praktikus, megfizethető meglepetések felé fordulnak. A vásárlói magatartás kettőssége jól érzékelhető: miközben nő az online tér szerepe és a korai akcióvadászat, a fogyasztók egyre inkább igyekeznek elkerülni az elszálló ünnepi kiadásokat.

A gazdasági nehézségek ellenére is jelentős összeget szánnak idén a magyar háztartások a karácsonyra – derül ki a PwC Magyarország legújabb kutatásából.

A felmérés alapján a magyarok továbbra is kiemelt fontosságúnak tartják az ünnepet, ugyanakkor egyre többen érzik úgy, hogy szűkebb kerettel kell gazdálkodniuk, és az ajándékokra fordított összeg csökken vagy tudatosabbá válik. Ahogy ​arról ​a Pénzcentrum is beszámolt, idén kevesebben terveznek nagyobb összeget költeni, és sokan egyszerűbb, praktikusabb meglepetéseket választanak a korábbi évekhez képest.

A felmérés azt is mutatja, hogy az online vásárlás súlya tovább nő, és az ajándékokra, illetve az ünnepi menüre szánt kiadások jelentős részét a digitális térben költik el. A kutatás kiemeli: a Black Friday-hez kapcsolódó kedvezmények már hetekig tartanak, és a vásárlók egy része korábban kezdi a felkészülést, hogy jobban kihasználja az év végi leárazásokat.

Ugyanakkor egyre nagyobb különbségek mutatkoznak a tervezett és a tényleges költekezés között: sokan érzik, hogy az ünnepi kiadások gyorsan elszaladhatnak, ezért többen váltanak olcsóbb alternatívákra vagy csökkentik az ajándékozás körét.

Bár egyre jellemzőbb a tudatosabb hozzáállás, az impulzusvásárlás továbbra is erősen jelen van – az akciók és a folyamatosan változó online ajánlatok sokaknál befolyásolják a döntéseket.

Ezzel párhuzamosan a Penny reprezentatív felmérése arra is rávilágít, hogy ami a karácsonyi ebédet illeti, a családok jelentős része már előre meghatározott költségkeretből dolgozik: a válaszadók 40 százaléka​ ​20–40 ezer forintból, minden negyedik vásárló pedig 40–60 ezer forintból állítja össze az ünnepi menüt. Bár egyre többen már november végén elkezdik a hozzávalók beszerzését, a többség – 69 százalék – továbbra is az ünnep előtti egy-két hétben intézi a nagybevásárlást, míg 9 százalék az utolsó pillanatra, szenteste napjára hagyja azt.

A megtakarítás szempontjából kulcsfontosságú a tudatos tervezés: a válaszadók 74%-a figyeli aktívan az akciókat, és 42% választ egyre gyakrabban saját márkás termékeket a kedvező ár-érték arány miatt. A hűségpontgyűjtés különösen az egyszülős, gyermekes háztartásokban jelent segítséget, ahol 74% jelölte meg hasznos eszközként.

Összességében elmondható, hogy a magyarok számára a karácsony továbbra is kiemelt esemény, amelyre komoly összegeket fordítanak – még akkor is, ha egyre többen próbálják visszafogni vagy jobban megtervezni az ünnepi költéseket. Ugyanakkor fontos látni, hogy a kiadások növekedése mögött nem mindig tudatos tervezés áll, így sok háztartás könnyen nehezebb anyagi helyzetben találhatja magát az ünnepek után.

Az ünnepi asztal tartalmából nem engednek a magyarok

A kutatásokból és a Penny ​​Magyarország​​​ eladási adataiból is egyértelműen látszik, hogy a magyar családok ragaszkodnak a hagyományos karácsonyi ízekhez – még akkor is, ha a költségek emelkednek.

A Penny adatai szerint ilyenkor többszörösére nő a tejföl és a sütőmargarin forgalma, a trappista sajt eladásai pedig megduplázódnak. A klasszikus sütési alapanyagok – sütőpor, vaníliás cukor, pudingpor, porcukor, mazsola, darált mák, kókuszreszelék, liszt – iránti kereslet 30–50 százalékkal is nőhet az adventi időszakban. Ugyanakkor a karácsonyi sütés-főzés alapanyagainak beszerzésekor a magas élelmiszerárak miatt egyre többen részesítik előnyben a sajátmárkás termékeket.

A gazdasági helyzet miatt sok vásárló tudatosabban válogat, és kifejezetten keresi a megbízható, jó minőségű, kedvező árú alternatívákat. A saját márkás termékek ebben óriási szerepet játszanak​​, ugyanis​​​​ megbízható​​​ minőséget nyújtanak​ jelentős megtakarítással a márkás termékekhez képest”

- tájékoztatta ​a ​Pénzcetrumot a Penny.

Az élelmiszerlánc sajátmárkás portfóliójában megtalálhatók a legnépszerűbb tejtermékek, húsok, fűszerek, felvágottak, tartós élelmiszerek, valamint zöldségek és gyümölcsök is.

A menü összeállításakor továbbra is a szárnyas a legnépszerűbb választás (71%), ezt követi a sertés (62%) és a hal (53%) – derül ki az élelmiszerlánc kutatásából. A halfogyasztás ilyenkor tetőzik, a klasszikus halászlé és a rántott hal mellett egyre több család próbál ki különlegesebb halfiléket is. Érdekesség, hogy a fiatalabb korosztály étkezési szokásai is megjelennek az ünnepi kínálatban: a 16–29 évesek 13 százaléka egyáltalán nem tervez húst venni a karácsonyi menühöz.

A hagyományos élelmiszerek mellett a Penny polcain a készülődéshez szükséges ajándékok is megtalálhatók: márkás air fryer, tévé, konyhai gépek, serpenyők, tortaformák, kávéfőzők vagy a mikrohullámú sütők éppúgy kaphatók az üzletekben, mint a népszerű ajándéknak számító szépségápolási eszközök, vagy a különféle kozmetikai szettek. A vásárlók a sűrű ünnepi időszakban jobban értékelik, ha minden egy helyen beszerezhető, amihez a kereskedelmi lánc teljes körű kínálata ideális.

Az édességkínálatban elérhető szaloncukor, bejgli, teasütemény, pralinék, és a különleges dubai csokoládé is. A halászlé alapanyagai – pontyszelet, belsőség, halászlékocka – szintén egy helyen beszerezhetők, így az ünnepi menü elkészítése egyszerűbb és kiszámíthatóbb.

A Penny prémium saját márkás ​​S​​election kínálata 64 terméket foglal magában, köztük az idei újdonságokat, a burratát és a ricottát. A legnépszerűbb árucikkek – mint a piramis tea, a gyümölcskenyér vagy a salame milano – jól mutatják, hogy a vásárlók egyre inkább keresik a minőségi, mégis elérhető árú termékeket.

A Penny tapasztalai szerint a prémium termékeket a vásárlók nem csak alapanyagként, hanem sokszor karácsonyi gasztro ajándékként is választják.

A karácsonyi időszakban jól látszik, hogy a magyar vásárlók egyszerre keresik a hagyományos, jól bevált ünnepi alapanyagokat és ilyenkor még nyitottabbak a különlegesebb, prémium termékek iránt is. Ez a kettős trend azt mutatja, hogy miközben az árérzékenység továbbra is meghatározó, az ünnepekkor többen engednek meg maguknak prémium élményeket – például a Selection termékcsalád kínálatából.