Titkos tipp a Vitara, S-Cross, Duster helyett: tényleg ez lehet az új népautó Magyarországon?

Ádáz piacra lépett be a tömegautónak szánt MG ZS: a kínaiak által felélesztett márka a Suzuki Vitara, S-Cross és a Dacia Duster ligájában válna komoly szereplővé. Megnéztük, hogy miben más az új versenyző, mint az itthon népszerű, olcsó családi autók. A kínaiak árban igyekeztek a versenytársak alá lőni, de mindez hogyan viszonyul a portéka minőségéhez? A Pénzcentrum autótesztjéből kiderül!

Egyáltalán nincs könnyű dolga annak, aki manapság új autót venne, szűk pénztárcával. Mint októberi gyűjtésünkből kiderült, elmúlt az a korszak Magyarországon, amikor 4 millió forint alatt épkézláb új autót lehetett venni. A helyzet két hónap elteltével is hasonló, ha nem rosszabb. Annyit biztosan kijelenthetünk: az autó nem lett azóta olcsóbb.

Ráadásul a legolcsóbb kocsik nem is a családi kategóriába tartoznak, így akinek 1-2 gyerek mellett kell választania, az még ennél is mélyebben a zsebébe nyúlhat: a hazai autópiac nagy sztárja, a Suzuki S-Cross például ma már 7,5 millió forintról indul, a Vitara is csak fél millával olcsóbb. A Dacia Duster még épphogy befér 6 millió forint alá, de aki a legfapadosabbat akarja, annak komoly kompromisszumokat kell kötnie: 5 969 000 forintért egy fehér terepjáró lesz a jussunk, klíma nélkül (130 ezerért lehet, és ajánlott bele kérni), az érintőképernyőt felejtsük el, ahogyan a magasságában állítható ülést is. Ha bővebben extrázott Dusterre vágyunk, akkor inkább 6,5 millió feletti összeggel számoljunk.

Erre a piacra érkezett meg a kínai kezekbe került MG új, népautónak szánt modellje, a ZS (nem zsé, hanem zé-es), ami a korábban tesztelt EHS-hez hasonlóan, árban a vetélytársak alá lő, a legolcsóbbat 6 699 000 forintért ki lehet hozni a szalonból. Nálunk is ez a sima 1,5-ös szívóbenzines járt teszten, az alap "Comfort" felszereltségben, az extra a színe volt (így a konfigurátor szerint 6 849 000 forintba kerül), amely egyébként talán a legjobb a modell palettáján, kicsit hasonlít a Duster barnás-narancssárga fényezésére.

Egyet már az elején szögezzünk le: az alig 100 lóerős motor nem erős, és nem nyomatékos, ha lendületesen akarsz vele közlekedni, akkor az alacsonyabb fokozatban kell pörgetni. Cserébe 8 liter alatt el lehet vele közlekedni, ami nulla hibridmegoldással egészen korrekt. A külseje teljesen az európai ízléshez igazodik, egy random családi autó. Ha nem lenne rajta embléma, akkor szerintem ember meg nem mondaná, hogy melyik márkáról van szó.

A beltér igen tágas, a magamra beállított vezetőülés mögé simán be tudtam ülni, jöhetett volna még hátra a sofőr. A csomagtér a kategóriát nézve igen tekintélyes, majdnem 450 liter, amivel veri a Vitarát és a Dustert is. Beülve viszont szembesülhetünk azzal, hogy egy olcsó autóban ülünk, viszont ezt nem feltétlenül a ZS számlájára kell írni. A kopogós műanyagot viszonylag jól elrejtették, a műszerfal is karbon, illetve puha borítást kapott, csak az ajtókon köszön vissza a durvább műanyag. Az összhatás nem rosszabb, mint bármelyik vetélytársnál.

És valakinek végre megjöhetett az esze a tervezőasztalnál: a kínaiak rájöttek, hogy elképesztő baromság zongoralakkot tenni olyan helyekre, ahol az ember akarva-akaratlanul babrál. Tudniillik a csillogós, fényes, fekete bevonat (az autóipar mételye) gyakorlatilag már attól koszos lesz, ha ránézel, és még a legfinomabb tisztítókendő is megkarcolja szinte ahogy hozzáér.

Na, 2022-ben eljutottunk oda, hogy egy olcsó autóban a váltó és a többi gomb, kapcsoló körül már karbon-imitáció díszeleg, nem ez a csillogó borzalom!

A sokak által gyűlölt díszítőelemből egyedül a turbina-formájú légbefúvók köré jutott. Oda meg nem feltétlen kell nyúlkálni, mert a légáramlást a turbina közepén kell állítani.

Ami nagy selling point lehet, hogy szériatartozék a 10,1 colos, viszonylag jó felbontású érintőképernyő: emlékezzünk az alap Dusterben nincs ilyen, ahogy a fapados Vitarában sem. A rendszer néha dadog, de alapvetően nincs gond a sebességgel, és ahogy alapvetően mondani szoktam: egészen addig érdekel bárkit is a gyári térkép minősége és a többi funkció, ameddig be nem dugod a telefonod, és be nem tölt az Android Auto vagy az Apple Car Play. Előbbivel egyébként akadt gondom, az újabb Xiaomi telefont egyszerűen nem ismerte fel az autó, szerencsére a kb. 4 éves, korábbi androidos telefonommal kiválóan működött, szóval ez valami szoftveres gikszer lesz, ami egész egyszerűen javítható lehet.

Külön pirospont egyébként, hogy az érintőképernyős rendszer mellett a fontosabb funkciókat rendes, fizikai gombokkal is lehet vezérelni - ilyen a klíma hőfoka, és a ventillátor sebessége is. A tempomat nem távolságtartós, és őszintén szólva nem szerettem volna kipróbálni, mert valamilyen érthetetlen okból azt egy karról lehet vezérelni a kormány mögött, nem is látja az ember. Annyi funkciót pakoltak egyetlen bajuszkapcsolóra, hogy teljesen átláthatatlan lesz - biztos vagyok benne, hogy meg lehet szokni, de nem egy párnapos teszt alatt. Az autóban egyébként sávtartó rendszer sincs, ez a hír vegyes érzelmeket válthat ki az egyszerű magyar autóvásárlókból, tapasztalataim szerint egyelőre többen utálják, mint szeretik. Ellenben tolatóradart kapunk, ami nagy segítség, mivel a hátsó szélvédőn az autó formája miatt elég nehézkes a kilátás.

Szintén negatívum, hogy a kormány csak fel és le állítható, hiába próbálkozik a gyanútlan vezető maga felé húzni, esetleg közelebb tolni a műszerfalhoz. Így pedig hosszú percek gépészkedése után lehet csak megtalálni az ideális beállítást az ülés állítgatásával, és szerintem létezhet olyan testalkat, ahol szinte lehetetlen kényelmesre állítani a poziciót.

Összességében még így is egy erős versenyző érkezett az S-Cross, a Vitara és a Duster által uralt meccsbe: az esztergomi kontingens egyelőre magabiztosan viszi a prímet, de érdemes felkötni a gatyát. Az "olcsó", ámde családi autók szegmense mindigis a kompromisszumokról szólt, az MG ajánlata pedig semmivel sem rosszabb, mint bármelyik másik vetélytársé, sőt néhol az alapmodell még többet is kínál, mint a többiek fapadosai. Aki a 7 millió forint környéki kategóriában keresgél, annak érdemes a ZS-t is számítsába venni.