Csúnyán ráfizethet az a szülő, aki karácsonyig kivárt: ennek is a gyerek ihatja meg a levét

Sok szülő hagyja különféle okokból december közepére az ajándékvásárlást a gyermekének. Nem véletlen, hiszen ilyenkor indultak minden évben a nagy karácsonyi leárazások. Idén azonban nem lesz szerencséjük a szülőknek, akik kivártak: a statisztikák szerint az őszi hónapokban jelentősen emelkedett egyes játékok ára, így nem is lehet jelentős áresőre számítani. A legjobban azok jártak, akik jó előre megvették az ajándékot, ezért érdemes lehet már most gondolni a jövő évi ajándékozásra is. Hiszen úgy tűnik, a drágulás nem fog egyhamar megállni.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 22,5 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbi árakat - a rekordszintű inflációt senkinek sem kell mostanra bemutatni. A leginkább a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett az elmúlt év során, mely nem könnyíti meg a karácsonyi készülődést, bevásárlást, az ajándékok beszerzését sem idén. Az élelmiszerek ára 43,8 százalékkal nőt, köztük a tojás 102,9, a kenyér 81,8, a sajt 78,8,

a vaj és vajkrém 77,3, a margarin 60,3, a baromfihús 54,4 százalékkal drágult. A lapunk által viszgált játékok átlagára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 4,1-7,4 százalékkal kerül többe.

Múlt hónapban átlagosan 12 660 forintba került egy Monopoly társasjáték, 9 610 forintba egy Lego-készlet és 6 340 forintba egy Barbie baba, 6 540 forintba egy lábbal hajható pedál nélküli műanyag "motor", 16 200 forintba egy futóbicikli. Egy év alatt rengeteget emelkedett ezeknek a termékeknek az ára: 2021 novemberében a Monopoly 7,6, a Lego-készlet 10,1, a Barbie baba 14, a futóbicikli 18, a játékmotor pedig 35,4 százalékkal került kevesebbe átlagosan. Nehéz elhinni, hogy a múlt év decemberében a játékmotor és a futóbicikli átlagárai nem érték el az 5 ezer, illetve a 14 ezer forintot.

A futóbicikli, játékmotor és a Barbie baba ráadásul az őszi hónapokban is jelentős dráguláson mentek át (6-6,2%). Ha karácsony előtt tervezi megvenni valaki akciósan, akkor megtörténhet, hogy a nyáron érvényes áron veheti meg mindössze a kinézett terméket. Vannak olyanok is, akik csak most kapnak észbe, mennyivel felment a játékok ára idén, így lehet, hogy mégsem az a Lego-készlet, vagy társasjáték kerül a fa alá, amelyet eredetileg kinéztek a gyermeknek.

Ebből is kitűnik, hogy nagy meglepetés érheti azokat a szülőket a játékboltokban, akik kivártak a vásárlással, reménykedve a nagyobb karácsonyi előtti leárazásban. A magas infláció következtében már valójában a Black Friday sem mozgatta meg annyira a magyar vásárlókat, mint a korábbi években, hiszen idén novemberben is szerényebb volt az akciózás. Rengeteg bolt egyszerűen képtelen árengedményeket adni már, idén május óta pedig azt is erősen leszabályozták, hogyan hirdethetik meg a vevőcsalógató nagy akciókat.

A legnépszerűbb játékokért mélyen a zsebbe kell nyúlni

A fenti játékok átlagárairól azért vannak ilyen pontos adatok, mert ezekről gyűjt információkat a KSH. Az egyes játékok egyben képviselni is képesek az egész játékkategóriát is, a például Monopoly a társasokét. A futóbicikli, játékmotor nagy kedvenc, még külföldről is előszeretettel rendelik a magyarok az ilyen ajándékokat. A Barbie babák és Lego-készletek pedig szintén nagyon népszerűek évtizedek óta, nem is feltétlen csak gyerekek, hanem gyűjtők körében is.

Hazánkban például a Lego hihetetlenül nagy slágernek számít, az egyik legnagyobb az egy személyre jutó készletek aránya Magyarországon európai, de globális viszonlatban is. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy a novemberben a pandémia óta először lezajlott az Ország Játéka versenyen fiús játék kategóriában a szakmai díjat a LEGO Creator 3 az 1-ben Fenséges tigris (14 990 forint- 16 890 forint), a közönségdíjat pedig a LEGO City: Farm Pajta és háziállatok (16 500 forint) nyerte el. A 2022-es TOP 10 legnépszerűbb játék alkategóriát a Jófogáson szintén a LEGO, építőjáték vezeti.

Nem is csoda, hogy karácsony táján élénkül az érdeklődés a használt játékok iránt, a fent részletezett drágulás mellett. Hiszen rengeteg játék van, amelyet hamarabb kinőnek a gyermekek, minthogy elhasználódnának, a társasjátékokra is rá lehet unni, a legózásból is ki lehet öregedni - bár vannak kivételek. Egy megóvott Lego-készlet, megkímélt futóbicikli, polckopott társasjáték teljesen jó ajándék lehet a kicsiknek karácsonyra, ugyanúgy örülnek majd neki, mint az újnak.

Ezt az érdeklődést pedig azoknak a szülőknek is érdemes kihasználni, akik nem vásárolni, hanem eladni szeretnének. Karácsony előtt lehet ugyanis legkönnyebben megszabadulni a kinőtt, megunt játékoktól, bicikliktől, rollerektől, stb. Az eladás után pedig lehet, hogy lesz pénz miből új ajándékot venni.