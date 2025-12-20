Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását: a földtulajdonosoknak ezentúl nem kell személyesen művelniük megvásárolt földjeiket, elegendő, ha haszonbérletbe adják azokat - írta meg a 444.hu.
A módosításra Szabó László, a Hold Alapkezelő alapítója hívta fel a figyelmet, aki jelenleg zalai gazdaságában bivalytenyésztéssel foglalkozik. Szerinte a változás megnyitja az utat a kifejezetten pénzügyi célú földbefektetések előtt.
A 2013. évi földforgalmi törvény 13. paragrafusa eddig szigorúan előírta, hogy a vásárló köteles személyesen művelni az általa megszerzett területet, és nem ruházhatja át annak használatát másra. December 24-től azonban egy új, g) ponttal bővül a kivételek listája: "haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot".
Ez a módosítás szembemegy a földforgalmi törvény eredeti szellemiségével, amely kimondta, hogy a termőföld nem válhat pénzügyi spekuláció tárgyává, és csak az birtokolhatja, aki maga is műveli azt.
"Ez a néhány idézett szó igazi pálfordulás a kormány földügyi szabályozásában. Ezentúl bárki, akinek van hatvanezer forintja és egy hónapja az "Aranykalász" begyűjtésére, vásárlóként jelenhet meg a magyar termőföld piacon. Ne legyenek kétségeink: sokan lesznek. A magyar földpiac gyakorlatilag megnyílt a pénzügyi befektető magánszemélyek előtt" – fogalmazott Szabó László.
A módosítás elfogadásának körülményei is figyelemre méltóak. Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló jogszabályt december 16-án hirdették ki, ám a november 11-én a parlamentnek benyújtott eredeti tervezetben ez a változtatás még nem szerepelt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A dokumentumok áttekintése alapján kiderül, hogy a szóban forgó módosítás először a Font Sándor által vezetett mezőgazdasági bizottság november 25-i ülésén tárgyalt javaslatcsomagban bukkant fel. Az ülésen Font elmondta: "A képviselőtársaim részéről módosító indítvány nem érkezett, így azt nem kell tárgyalnunk, azonban a Fidesz-frakció módosító indítványt szeretne a bizottság nevében benyújtani. Ezt előkészítettük, és ki is küldtük a bizottság tagjainak a szokásos formában."
Viski József, az agrártárca államtitkára az ülésen megerősítette, hogy a minisztérium ismeri és támogatja a javaslatot. A módosításhoz csatolt indokolás azonban mindössze megismételte a jogszabályi szöveg tartalmát, érdemi magyarázatot nem adott.
A változtatás következményei jelentősek lehetnek a magyar földpiacon: lehetővé válik, hogy befektetési céllal vásároljanak termőföldet olyan személyek is, akik nem kívánják azt személyesen művelni, hanem csupán bérbeadással kívánják hasznosítani.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? És miért marad le Európa harmada ezen a téren? Megmutatjuk!
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.