Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt

December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását: a földtulajdonosoknak ezentúl nem kell személyesen művelniük megvásárolt földjeiket, elegendő, ha haszonbérletbe adják azokat - írta meg a 444.hu.

A módosításra Szabó László, a Hold Alapkezelő alapítója hívta fel a figyelmet, aki jelenleg zalai gazdaságában bivalytenyésztéssel foglalkozik. Szerinte a változás megnyitja az utat a kifejezetten pénzügyi célú földbefektetések előtt.

A 2013. évi földforgalmi törvény 13. paragrafusa eddig szigorúan előírta, hogy a vásárló köteles személyesen művelni az általa megszerzett területet, és nem ruházhatja át annak használatát másra. December 24-től azonban egy új, g) ponttal bővül a kivételek listája: "haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot".

Ez a módosítás szembemegy a földforgalmi törvény eredeti szellemiségével, amely kimondta, hogy a termőföld nem válhat pénzügyi spekuláció tárgyává, és csak az birtokolhatja, aki maga is műveli azt.

"Ez a néhány idézett szó igazi pálfordulás a kormány földügyi szabályozásában. Ezentúl bárki, akinek van hatvanezer forintja és egy hónapja az "Aranykalász" begyűjtésére, vásárlóként jelenhet meg a magyar termőföld piacon. Ne legyenek kétségeink: sokan lesznek. A magyar földpiac gyakorlatilag megnyílt a pénzügyi befektető magánszemélyek előtt" – fogalmazott Szabó László.

A módosítás elfogadásának körülményei is figyelemre méltóak. Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló jogszabályt december 16-án hirdették ki, ám a november 11-én a parlamentnek benyújtott eredeti tervezetben ez a változtatás még nem szerepelt.

A dokumentumok áttekintése alapján kiderül, hogy a szóban forgó módosítás először a Font Sándor által vezetett mezőgazdasági bizottság november 25-i ülésén tárgyalt javaslatcsomagban bukkant fel. Az ülésen Font elmondta: "A képviselőtársaim részéről módosító indítvány nem érkezett, így azt nem kell tárgyalnunk, azonban a Fidesz-frakció módosító indítványt szeretne a bizottság nevében benyújtani. Ezt előkészítettük, és ki is küldtük a bizottság tagjainak a szokásos formában."

Viski József, az agrártárca államtitkára az ülésen megerősítette, hogy a minisztérium ismeri és támogatja a javaslatot. A módosításhoz csatolt indokolás azonban mindössze megismételte a jogszabályi szöveg tartalmát, érdemi magyarázatot nem adott.

A változtatás következményei jelentősek lehetnek a magyar földpiacon: lehetővé válik, hogy befektetési céllal vásároljanak termőföldet olyan személyek is, akik nem kívánják azt személyesen művelni, hanem csupán bérbeadással kívánják hasznosítani.