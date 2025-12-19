2025. december 19. péntek Viola
Stagfláció és az infláció a reálszektorban kör Lefelé treand stockmarket bitcoin arany olaj dollár megy fel treand után Fed qt tappering Üzleti elemzés készlet szelektív befektetési
Gazdaság

Sok volt a kérdőjel, most tisztult a kép: döntött az EKB a kamatokról

Pénzcentrum
2025. december 19. 18:25

Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát. Az aktív oldali rendelkezésre állás kamatlába 2,40%-on, az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlába 2,15%-on maradt, immár a negyedik egymást követő kamatdöntő ülésen. A Kormányzótanács egyhangúan a kamattartás mellett szavazott a mai ülésen.

A kamatdöntést követően EUR/USD árfolyam 1,1710-ről 1,1760 felé vette az irányt, de ebben a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adatnak is szerepe lehetett. Később az árfolyamban némi korrekciót láthattunk. A 2026-ra megemelt GDP és inflációs prognózis mellett a kamatszint megváltoztatására továbbra sem számítunk a közeljövőben, hosszabb távon változatlan maradhat a betéti ráta.​​

Christine Lagarde ismételten elmondta, hogy a megfelelő monetáris politikai irányvonal meghatározásához továbbra is adatfüggő, értekezletről értekezletre való megközelítést követnek. A Kormányzótanács továbbra sem köteleződik el meghatározott kamatpálya mellett, a beérkező inflációs adatok és kockázatok alapján fognak dönteni a kamatokról.

Az EKB elnöke ismét kiemelte, hogy jelenleg jó pozícióban van a testület a makrogazdasági adatok értékeléséhez. Kérdés is érkezett, hogy kamatemelés vagy kamatcsökkentés lehet-e a következő lépés, az elnökasszony aláhúzta, hogy ülésről ülésre döntenek. Lagarde azt is hangsúlyozta, hogy abban is egyetértett a testület, hogy minden opciót nyitva kell hagyni. A kilátásokat érintő kockázatok nem változtak, a jövőt illetően sok a bizonytalanság.

Az EKB új előrejelzése szerint az infláció 2025-ben átlagosan 2,1%, 2026-ban 1,9%, 2027-ben 1,8% és 2028-ban 2,0% lehet az eurózónában. Az inflációs adatok továbbra is összhangban vannak az EKB 2%-os céljával. A tisztított maginflációra vonatkozóan az EKB 2025-ben átlagosan 2,4%-ot, 2026-ban 2,2%-ot, 2027-ben 1,9%-ot és 2028-ban 2,0%-ot vár. A 2026-os inflációs előrejelzést felfelé módosították, elsősorban azért, mert az EKB a szolgáltatások inflációjának lassabb mérséklődésére számít. A gazdasági növekedés várhatóan erősebb lesz az euróövezetben, mint ahogyan a szeptemberi előrejelzések alapján várták, elsősorban a belföldi keresletnek köszönhetően. A GDP növekedés előrejelzését 2025-re 1,4%-ra, 2026-ra 1,2%-ra, 2027-re 1,4%-ra emelték, és 2028-ban várhatóan 1,4% marad.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #eurózóna #kamatdöntés #euroövezet #ekb #monetáris politika #kamatok #gdp növekedés

