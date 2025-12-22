Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon

Magyarország mára megkerülhetetlen szereplővé vált az európai elektromosautó- és akkumulátor-ellátási láncban, de vajon valóban túllépett-e az „összeszerelő ország” szerepkörén? A DHL vezetői szerint az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, ahol a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált. Ebben a környezetben Magyarország nemcsak gyártási helyszínként, hanem regionális logisztikai és akkumulátor-életciklus központként is egyre fontosabb pozíciót foglal el. Roman Niebauer Head of Automotive Business Development MLEMEA és Kemény Zoltán, a DHL Supply Chain Magyarország ügyvezető igazgatója interjúnkban arról beszélnek, milyen tényezők teszik az országot vonzóvá az EV-beruházások számára, és hogyan épül be Magyarország a vállalat európai elektromobilitási stratégiájába. Szó esik a kínai és európai szereplők együttműködéséről, az akkumulátorlogisztika kihívásairól, valamint arról is, milyen irányba fejlődhet a hazai EV-ökoszisztéma a következő évtizedben.

Pénzcentrum: Hogyan értékeli Európa elektromobilitásra való átállásának jelenlegi ütemét, különös tekintettel az autóipari lobbi azon törekvéseire, amelyek a 2035-ös céldátum elhalasztását szorgalmazzák?

Roman Niebauer: Európa átállása az elektromobilitásra egyértelműen halad előre, ugyanakkor az ütem stabilizálódik, ahogy az iparág a kezdeti növekedési fázisból a nagyüzemi iparosítás irányába lép. Ez erősebb fókuszt helyez a költséghatékonyságra, az ellátási lánc biztonságára és az akkumulátorgyártás lokalizációjára, amely korábban nagymértékben ázsiai importra támaszkodott.

Az, hogy a 2035-ös határidő módosul-e, végső soron időzítési kérdés; az irány visszafordíthatatlan.

A DHL határozottan hisz az elektrifikációban – ez a Strategy 2030 négy pillérének egyike a Green Logistics of Choice keretében –, és létrehoztunk egy dedikált globális üzletágat, a New Energy-t, ami egyértelműen jelzi, hogy teljes mértékben támogatjuk az elektromos mobilitásra való átállást.

A menetrendet valamelyest módosították, 2035-re nem 100%-os, csak 90%-os elektromosítási arányt írnának elő. Milyen hatása lehet egy ilyen változásnak az EV-ellátási láncokra rövid és középtávon?

R.N.: Stratégiánk nem kötődik egy konkrét dátumhoz. Akár gyorsul, akár lassul az átállás, továbbra is tiszta mobilitáshoz kapcsolódó logisztikai megoldásokat építünk, beruházunk a biztonságos akkumulátorkezelésbe, és támogatjuk az EV-ellátási láncok európai lokalizációját.

Egy esetleges időzítési változás nem befolyásolja hosszú távú irányunkat. Maga a döntés politikai természetű, és nem érinti stratégiai elköteleződésünket.

Milyen piaci folyamatokat érzékel a DHL Supply Chain: lassulást, átalakulást vagy inkább konszolidációt az EV-hez kapcsolódó projektekben?

R.N.: Nem tapasztalunk jelentős lassulást. Ami történik, az egy természetes piaci átrendeződés és konszolidáció. Ahogy az elektromos járművek egyre stabilabb pozíciót szereznek, az ellátási lánc is érettebbé és kiszámíthatóbbá válik. A piac a gyors bővülésből az optimalizált, hatékony és egyre inkább lokalizált működési modellek felé mozdul el – ez egy következő fejlődési szakaszba lépő ágazat egyértelmű jele.

Várhatók-e stratégiai módosítások a DHL részéről az EU esetleges irányváltására reagálva?

R.N.: Nem tervezünk stratégiai módosításokat. Irányunk stabil: továbbra is beruházunk a tiszta mobilitáshoz kapcsolódó logisztikába, az akkumulátorbiztonságba és az EV-átálláshoz szükséges képességekbe. Az időzítés változhat, de ez nem befolyásolja hosszú távú kötelezettségvállalásainkat.

Miért vált Magyarország az európai ellátási láncban ilyen vonzó helyszínné az EV-gyártók és akkumulátorcellagyártók számára? Sokan „összeszerelő országnak” tartanak minket. önök hogyan látják ezt?

Kemény Zoltán: Magyarország egyedülálló előnyök kombinációját kínálja a gyártóknak: központi fekvés Kelet és Nyugat között, erős történelmi kapcsolatok az ázsiai befektetőkkel, rendelkezésre álló és versenyképes árú munkaerő, vonzó állami ösztönzők, valamint megbízható energia-infrastruktúra.

Egyre kevésbé helytálló az a nézet, hogy Magyarország pusztán összeszerelő ország lenne. A helyi hozzáadott érték gyorsan bővül, egyre több beruházás irányul cellagyártásra, akkumulátorcsomag-összeszerelésre, tesztelésre és újrahasznosításra. A magyar EV- és akkumulátor-ökoszisztéma a régió egyik legerősebbjévé vált.

Logisztikai, infrastrukturális vagy munkaerőpiaci szempontból mi emeli ki Magyarországot a régióban szakmai szemmel nézve?

K.Z.:

Magyarország kiemelkedik kiváló multimodális közlekedési hálózatával – közút, vasút és a Duna –, valamint az új ipari beruházások számára hatékony és kiszámítható engedélyezési környezetével. Emellett hosszú autóipari hagyományokra épülő, jól képzett munkaerő áll rendelkezésre.

Ezek a tényezők magyarázzák, hogy olyan vállalatok, mint a BMW, a Mercedes vagy a BYD Magyarországot választották jelentős EV-beruházásaik helyszínéül.

Milyen regionális szerepet szán az DHL Supply Chain Magyarországnak az EV-hálózatában a következő 5–10 évben?

K.Z.: Arra számítunk, hogy Magyarország regionális központtá válik az akkumulátorlogisztikában. A nagy akkumulátorgyártók koncentrációja révén az ország alkalmas arra, hogy az európai akkumulátor-életciklus teljes spektrumát kiszolgálja – a gyártástól és járműbe építéstől a visszáramlásokon, újrahasznosításon és újrafelhasználáson át. Magyarország a DHL körforgásos akkumulátorlogisztikai hálózatának egyik alappillére lesz.

Mekkora jelentősége van az autóiparnak – azon belül az EV-szegmensnek – az OHL Supply Chain európai portfóliójában? Stratégiai prioritás-e az EV-logisztika, és ha igen, mely területeken?

R.N.: Az autóipar a DHL Supply Chain egyik legnagyobb ágazata Európában, és az elektrifikáció a 2030-as stratégiánk minden elemére hatással van. Kiemelten foglalkozunk az új EV-gyárak és alkatrészek gyártásba történő beszállításával, az Európába belépő új EV-márkák aftermarket-logisztikájával – amelyek közül sok Magyarországon alakítja ki működését –, valamint az akkumulátor-életciklus teljes körű, végponttól végpontig terjedő logisztikájának felépítésével a cserétől az újrahasznosításig. Stratégiánk utóbbi pillérében központi szerepet játszik a budapesti európai szervizlogisztikai központunk.

Milyen mértékben járulnak hozzá a magyarországi EV-projektek a vállalat regionális növekedéséhez?

K.Z.: Magyarország Közép-Európa egyik leggyorsabban növekvő piacunk. A növekedést jelentős EV-gyártási projektek, valamint a Budapesten működő európai akkumulátor-utópiaci központ hajtják, amely az akkumulátorok teljes visszlogisztikai ökoszisztémáját kezeli kontinens-szerte. Ez Magyarországot a regionális bővülés egyik kulcsszereplőjévé teszi.

Miben különbözik egy zöldmezős EV-gyár ellátási láncának felépítése egy hagyományos autóipari üzemétől, különösen a felfutási szakaszban?

R.N.: Egy zöldmezős EV-gyár előnye, hogy nem kell örökölt rendszerekkel számolnia, a legnagyobb különbséget azonban az akkumulátorcsomag-gyártás jelenti. Ez a folyamat rendkívüli tisztaságot, precizitást és kontrollt igényel, gyakran a gyógyszeripari gyártáshoz hasonló szinten.

Ennek következtében a felfutási szakasz új követelményeket támaszt a minőségbiztosítás, a biztonság és a folyamatszabályozás terén, amelyek túlmutatnak a hagyományos autóipari gyakorlaton.

Melyek az EV-gyártás ellátási láncának legkritikusabb kockázati pontjai, és hogyan kezeli ezeket a DHL?

R.N.: A legfontosabb kockázatok közé tartozik az EV-ellátási láncok viszonylagos újdonsága és összetettsége, amelyek még nem rendelkeznek a hagyományos autóipari hálózatok hosszú évtizedek alatt kialakult stabilitásával. Az akkumulátorbiztonság kiemelt kihívás, amely tanúsított tárolást, speciális kezelést és szigorú tűzvédelmi megoldásokat igényel.

Az európai szinten széttagolt jogszabályi környezet további komplexitást ad. A magas fokú átláthatóság és a gyors adat-hozzáférés elengedhetetlen a zavarok kezeléséhez. A DHL tanúsított infrastruktúrával, szakértő csapatokkal, erős „Safety First” kultúrával és fejlett láthatósági technológiákkal kezeli ezeket a kihívásokat.

Milyen speciális eljárásokra, engedélyekre és infrastrukturális feltételekre van szükség az akkumulátorcellák tárolásához és kezeléséhez?

R.N.: Az akkumulátorcellák az ADR 9. osztályába tartoznak, és veszélyesáru-tárolási engedélyt igényelnek. A raktáraknak biztosítói szempontból is jóváhagyott, robusztus tűzvédelmi koncepcióval kell működniük, beleértve a szakaszolt tárolást, érzékelő- és oltórendszereket, hőkamerákat, szabályozott hőmérsékletet és szellőzést.

A gyanús vagy sérült árukat karanténzónákban kell elkülöníteni. Minden munkavállalónak megfelelő képzésben kell részesülnie, az üzemeltetést pedig rendszeresen auditálni kell.

Milyen kihívásokat jelent a kínai beszállítók integrálása az európai ellátási láncba az adatmegosztás, minőségbiztosítás és ellátásbiztonság terén?

K.Z.: A fő kihívásokat az eltérő IT-rendszerek és a kezdetben alacsonyabb átláthatóság jelentik, ami szoros betanulási folyamatot és bizalomépítést igényel. A dokumentációs és tesztelési szabványok is eltérnek, ezért elengedhetetlen a szigorú bejövő minőségellenőrzés.

Az ellátásbiztonságot befolyásolhatják a hosszú interkontinentális szállítási útvonalak és a korlátozott számú szállítmányozó partner. A sebességhez és költségekhez való eltérő kulturális hozzáállás szintén hat a együttműködésre. A DHL gyakran integrátorként lép fel, hogy mindkét oldalon összehangolja az elvárásokat.

Hogyan készülnek az akkumulátorlogisztikát érintő uniós szabályozások várható szigorítására?

K.Z.: Proaktívan készülünk, új raktárakba fektetünk, amelyek már most megfelelnek vagy meghaladják a jövőbeli biztonsági előírásokat. Folyamatosan erősítjük az ADR-képzéseket és az irányítási rendszereket, valamint az EU akkumulátorrendeletével összhangban álló újrahasznosítási és visszlogisztikai megoldásokat fejlesztünk. Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, biztosítókkal és OEM-ekkel az új szabványok előrejelzése és alakítása érdekében.

Mely technológiai innovációk – például prediktív ellátás, mesterséges intelligencia vagy automatizált anyagmozgatás – gyakorolják a legnagyobb hatást az EV-ellátási láncok működésére?

K.Z.: A mesterséges intelligencia és a prediktív tervezés kulcsszerepet játszik a felfutási szakaszok stabilizálásában és a beszállítási logisztika javításában.

Az automatizált anyagmozgatás növeli a biztonságot és csökkenti az emberi hibák kockázatát, ami különösen fontos a nehéz és érzékeny akkumulátorelemek kezelésekor. Az érzékelőalapú monitorozás és a digitális láthatósági eszközök támogatják az üzembiztonságot és megelőzik a fennakadásokat.

Milyen szintű digitalizációt várnak el ma az autógyártók, és mi számít „best practice”-nek az EV-logisztika támogatásában?

R.N.: Az autógyártók teljes körű, valós idejű átláthatóságot várnak el az ellátási lánc egészében, a Tier-2 beszállítóktól a végszerelésig.

A legjobb gyakorlat egy teljesen integrált digitális ökoszisztéma, amely összekapcsolja az OEM-ek gyártási és rendelési rendszereit a DHL raktári és szállítási platformjaival, valamint a beszállítói rendszerekkel. Az EV-logisztikában – az akkumulátorok magas értéke és érzékenysége miatt – ez a digitalizáltsági és adatvezérelt kontrollszint nélkülözhetetlen.

Hogyan alakul a verseny a logisztikai szolgáltatók között az EV-ellátási láncokra vonatkozó szerződésekért, és mely területeken kíván hosszú távon differenciálni a vállalat? Mi jelenti a legnagyobb stratégiai lehetőséget és a legnagyobb kockázatot az EV-szegmens – és a DHL Supply Chain szerepe – számára a következő évtizedben?

R.N.: A verseny erősödik, ahogy egyre több logisztikai szolgáltató épít ki EV- és akkumulátorkezelési képességeket. A DHL globális léptékével, mély szakmai tapasztalatával, kompromisszummentes megfelelési sztenderdjeivel és végponttól végpontig terjedő, egységes minőségű megoldásaival különbözteti meg magát. Célunk, hogy élen járjunk a digitális átláthatóságban, a biztonságos akkumulátorlogisztikában és a körforgásos akkumulátormegoldások fejlesztésében.

A legnagyobb stratégiai lehetőség a formálódó körforgásos akkumulátorgazdaságban rejlik – az újrafelhasználásban, javításban, második életű alkalmazásokban és újrahasznosításban –, amely egy új, jelentős ipari ökoszisztémává válik. A legnagyobb kockázat a globális ellátási láncok sérülékenysége és a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés bizonytalansága. A DHL szerepe az lesz, hogy ellenálló, lokalizált és teljes mértékben megfelelős EV-ellátási láncokat építsen, amelyek támogatják Európa ipari versenyképességét.