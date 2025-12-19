Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Mi lesz a forinttal? Megszólaltak a gazdasági elemzők, ez fájni fog mindenkinek
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek, de a magas kamatkülönbség miatt továbbra is érdemes lehet tartani a pozíciókat. Várakozásaik szerint az idei 0,5 százalékos gazdasági növekedés 2026-ban felgyorsulhat. Úgy vélik, az infláció a jövő év elején átmenetileg a jegybank célja alá süllyedhet, utána viszont 4% környékéig emelkedhet.
Az idén mindössze fél százalékkal növekedhet a magyar gazdaság, aminek legfőbb húzóereje tavalyhoz hasonlóan a fogyasztás – olvasható az OTP Bank friss Befektetési Kitekintőjében. A beruházások sorozatban a harmadik évben zsugorodhatnak egyes költségvetési intézkedések és az uniós források hiánya miatt. Az exportot a gyenge európai növekedési kilátások sújtják, emellett törékeny a kereslet az ipari termékek és az autók iránt, valamint erős a verseny a kínai gyártók oldaláról.
Élénkülhet a növekedés jövőre
A Bank szakemberei szerint 2026-ban 2-2,5 százalékra gyorsulhat a gazdaság növekedési üteme, amit elsősorban továbbra is az 5 százalék feletti bővülést produkáló fogyasztás fűthet a választás előtti intézkedéseknek és az erőteljes bérnövekedési ütemnek köszönhetően. A beruházások a mélypont után emelkedhetnek, az export területén pedig a belépő új kapacitások (BMW, CATL) hozhatnak fordulatot.
A bank szakemberei szerint egyébként 2026-ban az eddigi intézkedésekkel konzisztens a GDP 5 százalékára emelt költségvetési hiánycél, de a tavaszi választások előtt még jöhetnek további növekedésélénkítő bejelentések. A választások után ugyanakkor feltehetőleg a fokozottabb költségvetési fegyelem felé mozdulhat a fiskális politika.
A magyar gazdasági mutatók közül kiemelkedően jó a külső egyensúly, a folyó fizetési mérleg egyenlege a 2025-ös 2 százalékos többlet után jövőre 1 százalékos pluszt mutathat -, a külső adósságmutatók régiós összevetésben átlagosnak nevezhető szinten stagnálnak, a devizatartalékok pedig érdemben meghaladják a megfelelőnek tartott szintet.
Az infláció szempontjából is érdekes év lehet 2026, hiszen az év elején várhatóan átmenetileg a jegybank 3 százalékos célja alá esik majd az áremelkedési ütem, részben az új jegybanki vezetés új árfolyampolitikájának köszönhetően erős árfolyam, részben az alacsony olajárak, részben pedig az elhalasztott jövedéki adóemelés miatt. Utána viszont várhatóan emelkedik majd az infláció és ismét megközelíti majd a toleranciasáv 4%-os felső szélét. Ráadásul nem elhanyagolhatóak a felfelé mutató kockázatok az erőteljes minimálbér-emelkedés, a keresletet élénkítő költségvetési intézkedések miatt. A Bank szakemberei azzal számolnak, hogy az árrésstopok jövőre is érvényben maradhatnak, ha eltörölnék őket, az akár egy százalékpontos ugrást is jelenthetne az inflációban.
Itt lehet a forinterősödés vége?
2025-ben nem változott a 6,5 százalékos jegybanki alapkamat, mivel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fontosabbnak ítélte a forint stabilitását és a hosszú hozamokat, mint a kamatcsökkentés esetleges növekedésélénkítő hatásait. Ha az év eleji áremelés mérsékelt marad és az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor 2026-ban megnyílhat a lehetőség az irányadó kamat esetleges csökkentésére, sőt, az OTP Bank szakértői két kamatcsökkentést valószínűsítenek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A jelenlegi szintről nem számítanak további jelentős forinterősödésre a elemzők, ugyanakkor 2026 első negyedévében a mostani árfolyam környékén maradhat az euró jegyzése. Szerintük az elmúlt hónapok jelentős erősödése után még mindig 3-4 százalékkal alulértékelt lehet a forint, amelynek reális árfolyama 370-375 körül lenne. Számottevő forintgyengülésre sem kell számítani, mivel a jelentős kamatkülönbözet továbbra is támogatja a forintot, így a bank szerint érdemes lehet tartani a korábban nyitott pozíciókat.
Adósságcsapdában a világ?
A világgazdasággal kapcsolatban elsősorban az adósságráták fenntarthatósága lehet a legkomolyabb aggodalom a következő időszakban. A költségvetési lazítás miatt Amerikában és az eurózónában is felvetődhet ez a kérdés az elemzők szerint. A részvénypiacok a legtöbb esetben már kifejezetten drágának számítanak az elmúlt évek emelkedése után, de a laza fiskális és monetáris politikai környezet és az emelkedő vállalati profitok továbbra is hátszelet jelentenek.
Az elemzők szerint az amerikai piacot továbbra is a technológiai cégek húzhatják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásaikkal. Európában a beinduló költségvetési lazítás és a védelmi kiadások növelése adhat új impulzust a piacoknak. Kelet-Közép-Európa pedig továbbra is az egyik legolcsóbb részvénypiacnak számít globálisan, akár 10-20 százalékos emelkedés jöhet még a jelenlegi szintről is a régiós részvényekben.
A nyersanyagok kapcsán felemás a kép: „az ipari fémek közül a réz, valamint az urán és az arany kilátásai továbbra is kedvezőek, viszont az olaj piacán például indokolt lehet a kivárás” – állítja Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset Elemzési Osztályának vezetője.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? És miért marad le Európa harmada ezen a téren? Megmutatjuk!
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.