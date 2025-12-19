Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
Merész árprognózisokat tett közzé a Goldman Sachs: a bank szerint az arany új csúcsok felé indulhat, miközben az olaj, a gáz és több ipari nyersanyag egészen más pályára kerülhet a következő években, írja a Portfolio a Reuters alapján.
A Goldman Sachs friss elemzése szerint az arany ára 2026 decemberéig 14 százalékkal emelkedhet, és elérheti az unciánkénti 4900 dolláros szintet. A nagybank elemzői úgy látják, hogy a jegybankok tartósan erős aranykereslete, valamint az amerikai jegybank várható kamatcsökkentései egyaránt felfelé hajtják majd a nemesfém árfolyamát. Az arany csütörtökön 4334,93 dolláron forgott unciánként.
Az ipari fémek közül a réz továbbra is kiemelt szerepet kap a Goldman szerint, ugyanakkor 2026-ra inkább árfolyam-konszolidációt várnak. Előrejelzésük alapján a réz átlagosan tonnánként 11 400 dollár körül alakulhat. A bank hosszabb távon továbbra is kedvezően ítéli meg a fém kilátásait, elsősorban a villamosítás globális térnyerése és a bányászati kínálati korlátok miatt. A londoni fémtőzsdén a réz ára nemrég történelmi csúcsra emelkedett.
Az olajpiacon ezzel szemben további gyengélkedést valószínűsítenek. A Goldman Sachs szerint 2026-ban a Brent nyersolaj hordónkénti átlagára 56, míg az amerikai WTI-é 52 dollár lehet. A bank úgy látja, az árak mélypontja 2026 közepén jöhet el, majd az év végére már enyhe emelkedés kezdődhet, ahogy a piac a 2027 második felére várható kínálati hiányt kezdi árazni. Hosszabb távon, 2028 végére a Brent esetében 80 dolláros hordónkénti ár sem kizárt.
A földgázpiacon Európában 2026-ra 29, 2027-re pedig 20 eurós megawattóránkénti TTF-árat vár a bank. Az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban 4,60, illetve 3,80 dollár körüli árakkal számolnak millió BTU-nként.
Az amerikai villamosenergia-piacon eközben komoly kockázatokra figyelmeztetnek. A gyorsan növekvő energiaigény, az adatközpontok koncentrációja és a szénerőművek bezárása miatt a tartalékkapacitások csökkennek, ami a Goldman szerint magasabb árakat, sőt akár áramkimaradásokat is eredményezhet bizonyos térségekben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Az EU-s pénzek egy része már akkor sem járna, ha holnaptól minden feltételt teljesítene a magyar kormány.
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Ez már a fény az alagút végén? Régen látták ilyen bizakodóan a jövőt a magyarok: fordulat jöhet 2026-ban?
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint decemberben érezhetően javultak az üzleti szektor és a fogyasztók kilátásai novemberhez képest.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését és a jövő évi folyószámlahitel-keretről szóló szerződést.
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? És miért marad le Európa harmada ezen a téren? Megmutatjuk!
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Visszafogott kezdés várható a szerdai nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re.
