Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak

Merész árprognózisokat tett közzé a Goldman Sachs: a bank szerint az arany új csúcsok felé indulhat, miközben az olaj, a gáz és több ipari nyersanyag egészen más pályára kerülhet a következő években, írja a Portfolio a Reuters alapján.

A Goldman Sachs friss elemzése szerint az arany ára 2026 decemberéig 14 százalékkal emelkedhet, és elérheti az unciánkénti 4900 dolláros szintet. A nagybank elemzői úgy látják, hogy a jegybankok tartósan erős aranykereslete, valamint az amerikai jegybank várható kamatcsökkentései egyaránt felfelé hajtják majd a nemesfém árfolyamát. Az arany csütörtökön 4334,93 dolláron forgott unciánként.

Az ipari fémek közül a réz továbbra is kiemelt szerepet kap a Goldman szerint, ugyanakkor 2026-ra inkább árfolyam-konszolidációt várnak. Előrejelzésük alapján a réz átlagosan tonnánként 11 400 dollár körül alakulhat. A bank hosszabb távon továbbra is kedvezően ítéli meg a fém kilátásait, elsősorban a villamosítás globális térnyerése és a bányászati kínálati korlátok miatt. A londoni fémtőzsdén a réz ára nemrég történelmi csúcsra emelkedett.

Az olajpiacon ezzel szemben további gyengélkedést valószínűsítenek. A Goldman Sachs szerint 2026-ban a Brent nyersolaj hordónkénti átlagára 56, míg az amerikai WTI-é 52 dollár lehet. A bank úgy látja, az árak mélypontja 2026 közepén jöhet el, majd az év végére már enyhe emelkedés kezdődhet, ahogy a piac a 2027 második felére várható kínálati hiányt kezdi árazni. Hosszabb távon, 2028 végére a Brent esetében 80 dolláros hordónkénti ár sem kizárt.

A földgázpiacon Európában 2026-ra 29, 2027-re pedig 20 eurós megawattóránkénti TTF-árat vár a bank. Az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban 4,60, illetve 3,80 dollár körüli árakkal számolnak millió BTU-nként.

Az amerikai villamosenergia-piacon eközben komoly kockázatokra figyelmeztetnek. A gyorsan növekvő energiaigény, az adatközpontok koncentrációja és a szénerőművek bezárása miatt a tartalékkapacitások csökkennek, ami a Goldman szerint magasabb árakat, sőt akár áramkimaradásokat is eredményezhet bizonyos térségekben.