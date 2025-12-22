2025. december 22. hétfő Zénó
Budapest
két férfi pohár whiskeyvel koccintva együtt iszik alkoholt a kocsma pultjánál
Gazdaság

Rossz hírt kaptak a whiskey-rajongók: hosszú leállást jelentett be a Jim Beam

Pénzcentrum
2025. december 22. 14:15

A Jim Beam bourbon whiskey márkájának gyártója bejelentette, hogy jövőre egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i üzemében, tudósított a BBC.

A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben – közölte a cég vasárnap a BBC-vel. "Folyamatosan értékeljük a termelési kapacitásunkat, hogy a lehető legjobban ki tudjuk elégíteni a fogyasztói igényeket, és nemrég egyeztettünk a csapatunkkal a 2026-os mennyiségekről" – tették hozzá.

A bourbonjáról híres Kentuckyban a lepárlók bizonytalansággal néznek szembe, részben Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikája miatt.

A márkát a japán Suntory Global Spirits italóriás birtokolja, amely több mint ezer embert foglalkoztat kentucky-i üzemeiben. A vállalat közölte, hogy többi telephelye – köztük egy másik lepárló, valamint a palackozó- és raktárüzemei – jövőre is tovább működnek. A kentucky-i látogatóközpont szintén nyitva marad.

A Jim Beam azt is közölte, hogy jelenleg vizsgálja, hogyan foglalkoztatja majd a munkavállalóit a termelési szünet alatt, és tárgyalásokat folytat a szakszervezettel.

Októberben a Kentucky-i Lepárlók Szövetsége arról számolt be, hogy az állam raktáraiban rekordmennyiségű, több mint 16 millió hordónyi bourbon halmozódott fel. Az állami adó alá eső hordók idén 75 millió dollárjába kerültek a lepárlóknak.

Az amerikai szeszfőzdék megtorló importvámokkal szembesültek, miután Trump áprilisban meghirdetett "Felszabadulás napja" akciója nyomán az Egyesült Államok vámokat vetett ki a világ legtöbb országára.

"Az elmúlt évtized kapacitásbővítésének nagy része a globális növekedést célozta" – közölte a szövetség októberben, egyúttal a kölcsönös, vámmentes kereskedelem mielőbbi visszaállítását sürgetve.

Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi feszültségek szintén érintették az alkoholeladásokat: a legtöbb kanadai tartomány az év elején bojkottálta az amerikai szeszes italokat.
Címlapkép: Getty Images
#gyár #alkohol #egyesült államok #gazdaság #leállás #termelés #donald trump #whisky

