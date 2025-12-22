A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Rossz hírt kaptak a whiskey-rajongók: hosszú leállást jelentett be a Jim Beam
A Jim Beam bourbon whiskey márkájának gyártója bejelentette, hogy jövőre egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i üzemében, tudósított a BBC.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben – közölte a cég vasárnap a BBC-vel. "Folyamatosan értékeljük a termelési kapacitásunkat, hogy a lehető legjobban ki tudjuk elégíteni a fogyasztói igényeket, és nemrég egyeztettünk a csapatunkkal a 2026-os mennyiségekről" – tették hozzá.
A bourbonjáról híres Kentuckyban a lepárlók bizonytalansággal néznek szembe, részben Donald Trump amerikai elnök kereskedelempolitikája miatt.
A márkát a japán Suntory Global Spirits italóriás birtokolja, amely több mint ezer embert foglalkoztat kentucky-i üzemeiben. A vállalat közölte, hogy többi telephelye – köztük egy másik lepárló, valamint a palackozó- és raktárüzemei – jövőre is tovább működnek. A kentucky-i látogatóközpont szintén nyitva marad.
A Jim Beam azt is közölte, hogy jelenleg vizsgálja, hogyan foglalkoztatja majd a munkavállalóit a termelési szünet alatt, és tárgyalásokat folytat a szakszervezettel.
Októberben a Kentucky-i Lepárlók Szövetsége arról számolt be, hogy az állam raktáraiban rekordmennyiségű, több mint 16 millió hordónyi bourbon halmozódott fel. Az állami adó alá eső hordók idén 75 millió dollárjába kerültek a lepárlóknak.
Az amerikai szeszfőzdék megtorló importvámokkal szembesültek, miután Trump áprilisban meghirdetett "Felszabadulás napja" akciója nyomán az Egyesült Államok vámokat vetett ki a világ legtöbb országára.
"Az elmúlt évtized kapacitásbővítésének nagy része a globális növekedést célozta" – közölte a szövetség októberben, egyúttal a kölcsönös, vámmentes kereskedelem mielőbbi visszaállítását sürgetve.
Az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi feszültségek szintén érintették az alkoholeladásokat: a legtöbb kanadai tartomány az év elején bojkottálta az amerikai szeszes italokat.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.