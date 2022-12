9+5 karácsonyi ajándék rezsiválság idejére: rengeteg pénzt spórolhat, aki ilyeneket kap

Nyakunkon a karácsonyi ajándékozás ideje, és már jó most tisztában lenni vele, hogy bizonyos ajándékok többet tartogatnak az ajándékozott számára, mint azt elsőre sejtené. A Pénzcentrumon összeállítottunk egy energiatakarékos ajándékokról szóló listát, amik amellett, hogy jól mutatnak a fa alatt, hosszú távon energiát és pénzt spórolnak meg annak, aki kapja őket.

A tél alapból is különösen nehéz időszak az otthonok fűtését és bevilágítását tekintve. Egyre gyakrabban vannak mínuszok, és gyakorlatilag már délután négykor koromsötét van. Éppen ezért különösen fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mennyi energiát használunk föl. A téli rezsinehézségeken ráadásul a rezsiemelés sem segített, sokaknak fáj is a fejük a számlákat látva.

És ha mindez nem lenne elég, nyakunkon a karácsony, az ajándékozás. De miért ne lehetne a kellemest összekötni a hasznossal? Egy olyan listát állítottunk össze, amin olyan energiatakarékos eszközök szerepelnek, amikkel energiát és pénzt takaríthatunk meg. És nem utolsó sorban jó ajándékok is lehetnek a fa alá.

Okos konnektor

Fontos tudni, hogy amikor egy készülék készenléti állapotba kerül, az nem azt jelenti, hogy ki van kapcsolva, hanem hogy alacsony kapacitással működik. Igen ám, de ez az alacsony kapacitás azért eszi az áramot rendesen, főleg, ha egy régi készülékről beszélünk. A készenléti állapot tehát energiát használ, amit a fogyasztónak kell kifizetnie. Ezért okos döntés az áramról való lekapcsolás akkor, ha nincs használatban a kütyü. Ezt segítheti egy okos konnektor, amit a távolból is le lehet kapcsolni vagy akár időzítővel beállítani, mikor kapcsoljon le, ezzel áramot spórolva meg. Természetesen az áramtalanítás ennél is egyszerűbb módja, ha simán csak kihúzunk valamit a fali aljazatból, ezek viszont nem biztos, hogy kényelemesen elérhető ponton vannak, plusz nem lehet belőlük ajándék.

Napelemes lámpák

Mivel a téli hónapok rendkívül sötét sok helyen lehet szükség plusz világításra, esetleg esti „biztonsági fényre”. A munka javát persze elvégzik az elektromos lámpák, de azért a nap erejét hasznosítva, ingyen árammal is lehet lámpákat működtetni kisebb feladatokra. Ebben segíthetnek a napelemes lámpák, amiket csak ki kell tenni a napra, hogy feltöltődjenek, majd utána világíthatunk velük. A termékskála ráadásul már elég széles, a kisebb csecse-becse lámpáktól már elég komoly, mozgásérzékelős kültéri lámpák is kaphatók. A lényeg, hogy ezek a nap energiájával működnek, tehát az egyszeri beszerzési költségen túl ingyen világítanak.

Intelligens termosztát

Az intelligens termosztát lehetővé teszi a felhasználók számára a fűtés távoli beállítását. Lehetőséget biztosít a hőmérséklet helyiségenkénti és idő szerinti beállítására is. Természetesen ehhez megfelelő fűtési rendszer is szükséges. De az biztos, hogy a helyiségenkénti különböző hőmérséklet biztosítása vagy a távolról irányítás hamar energiát takaríthat meg, ami végső soron pénzbeli megtakarítást is jelent.

Okos villanykapcsolók

Egyszerű kis kütyükről van szó, egyetlen feladatuk, hogy távolról is fel-le lehessen kapcsolni a lámpákat, akár időzítéssel is. Ez a szerkezet elsőre bár fölöslegesnek tűnhet, de könnyen egyszerűbbé teheti az otthoni életünket, akár kültéri, akár beltéri lámpáról legyen szó. A lényeg, hogy telefonról irányítható az egész, így ha valaki esetleg a lakása másik pontján felkapcsolva felejtett egy villanyt, de már befeküdt az ágyba, simán onnan is lekapcsolhatja. Apróság, de ez is mint megannyi okos kütyü, egyszerűbbé teszi az életet.

Szárítógolyó

A szárítógolyók vagy szárítólabdák készülhetnek szilikonból, műanyagból, de báránygyapjúból is. A lényegük, hogy jobb levegőáramlást és hőterjedést tesznek lehetővé a szárítógépekben, így a ruhák és a törölközők gyorsabban száradnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a szárítógépet rövidebb ideig lehet üzemeltetni, így a szokásosnál több energiát lehet megtakarítani. Persze ehhez az kell, hogy az ajándékozottnak legyen szárítógépe.

Radiátor erősítő

A radiátor erősítő egy ventillátoros kütyü, ami segíti a hő jobb áramoltatását abban a helyiségben, ahová felszerelésre kerül. Működési elve szerint a radiátoron hosszában helyezkedik el, és azért felelős, hogy a radiátor hőjét jobban oszlassa el. És bár áramot használ a propellerek működtetése a fűtésen sokat lehet vele megtakarítani.

Meleg ruhák

Lerágott csontnak tűnhet, de a minőségi, meleg ruhák kifejezetten sokat segíthetnek télen. Legyünk akár beltéren, akár kinn a hidegben. A jelenlegi rezsiválság közepette ráadásul könnyen elképzelhető, hogy az otthoni fűtést is pár fokkal lentebb tekerték, azért nagyon is jól jöhet egy jó kis gyapjú zokni vagy kötött pulcsi ajándékba. De jöhetnek a bolyhos zoknik és a termoharisnyák is. A lényeg, hogy jó meleg ruhadarabok legyenek, amik javítják a hőérzetet és nem utolsó sorban nem árt, ha jól is néznek ki.

Szárítóállvány

Egy jó szárítóállvány aranyat ér, főleg amelyik stabil, jól nyitható és csukható, könnyű a mozgatása. Nem mellesleg, szemben a szárítógépekkel rengeteg energiát takarít meg, ha egyszerűen ezen szárítja az ember a ruháit. Oké, nem a legszebb fa alá való, de akiknél régi, rozoga, instabil a szárító, ott biztos nagy segítség lenne annak, aki a mosást és teregetést végzi.

Huzatkizáró

Ezek a praktikus, az ajtó aljára helyezhető úgynevezett huzatkizárók azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák a huzatot, illetve a lassú hőveszteséget. Ráadásul egyes modellek olyan jól is zárhatnak, hogy a legkisebb rovarok sem tudnak átjutni az ajtó alatti réseken, és bár nem ez az elsődleges funkciójuk, mégis hasznos. És ha már huzatvédelem, ez az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb módja az energia- és pénzmegtakarításnak bármilyen épülettípusról is legyen szó. Egyszóval praktikus ajándékok és mókás kivitelben is kaphatók.

További ötletek

Kültéri fénydekoráció napenergiával működő égősorokkal

Elektromos árammal működő hangulatfények helyett szép gyertyák (utóbbival nagyon vigyázzunk, hiszen fokozottan tűzveszélyes eszközök)

Okos villanykörték

Bármilyen elektronikai eszköz, de legyen minél energiahatékonyabb

Utántölthető elemek (napenergiával működő elemtöltő)

(via powertoswitch)