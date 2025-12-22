Számos Labubu, most népszerű kapibara-plüss és Stitch-figura került fel a hatósági listára, mint kémiai veszélyt hordozó, vagy fulladásveszélyes játék.
Brutális lépésre készül Kína: közel 45%-os vám is sújthatja ezeket az európai termékeket
Kína akár 42,7 százalékos büntetővámot is kivethet az Európai Unióból érkező tejtermékekre, a 2024 augusztusában indított, uniós agrártámogatásokat vizsgáló szubvencióellenes eljárás eredményeként, írta meg a CNBC.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások "jelentős károkat" okoztak a kínai tejágazatnak.
A vámok április 23-án lépnek hatályba, mértékük 21,9 és 42,7 százalék között lesz. Az együttműködő uniós vállalatokra 28,6 százalékos, míg az együttműködést megtagadó cégekre a legmagasabb, 42,7 százalékos vámteher vonatkozik.
Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra, valamint egyes tej- és tejszíntermékekre terjed ki.
Peking ezzel párhuzamosan múlt héten jelentősen mérsékelte az uniós sertéshúsra és melléktermékekre kivetett vámokat. Az új tételek 4,9 és 19,8 százalék között mozognak, szemben a szeptemberben még akár 62,4 százalékos ideiglenes dömpingellenes vámmal.
Az Európai Unió novemberben a Kereskedelmi Világszervezethez fordult a francia konyakra kivetett kínai vámok miatt, mert álláspontja szerint ezek nem felelnek meg a WTO szabályainak.
A kereskedelmi feszültségek azt követően éleződtek ki, hogy Brüsszel tavaly októberben akár 45 százalékos vámot vetett ki a Kínából importált elektromos járművekre.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
Az MNB legfrissebb inflációs jelentésében csökkentette az idei és jövő évi inflációs előrejelzését.
