Brutális lépésre készül Kína: közel 45%-os vám is sújthatja ezeket az európai termékeket

Kína akár 42,7 százalékos büntetővámot is kivethet az Európai Unióból érkező tejtermékekre, a 2024 augusztusában indított, uniós agrártámogatásokat vizsgáló szubvencióellenes eljárás eredményeként, írta meg a CNBC.

A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások "jelentős károkat" okoztak a kínai tejágazatnak.

A vámok április 23-án lépnek hatályba, mértékük 21,9 és 42,7 százalék között lesz. Az együttműködő uniós vállalatokra 28,6 százalékos, míg az együttműködést megtagadó cégekre a legmagasabb, 42,7 százalékos vámteher vonatkozik.

Az intézkedés a friss és feldolgozott sajtokra, valamint egyes tej- és tejszíntermékekre terjed ki.

Peking ezzel párhuzamosan múlt héten jelentősen mérsékelte az uniós sertéshúsra és melléktermékekre kivetett vámokat. Az új tételek 4,9 és 19,8 százalék között mozognak, szemben a szeptemberben még akár 62,4 százalékos ideiglenes dömpingellenes vámmal.

Az Európai Unió novemberben a Kereskedelmi Világszervezethez fordult a francia konyakra kivetett kínai vámok miatt, mert álláspontja szerint ezek nem felelnek meg a WTO szabályainak.

A kereskedelmi feszültségek azt követően éleződtek ki, hogy Brüsszel tavaly októberben akár 45 százalékos vámot vetett ki a Kínából importált elektromos járművekre.