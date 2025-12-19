2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
közeli kép száz eurós bankjegyekről
Gazdaság

Zöld az út, gigatámogatást szavaztak meg Ukrajnának Brüsszelben: mi lehet az oroszok válaszlépése?

Pénzcentrum
2025. december 19. 08:07

Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására. A megállapodás értelmében Magyarország, Csehország és Szlovákia mentesül a pénzügyi teher alól, miközben a törlesztés fedezete a befagyasztott orosz vagyon vagy a jövőbeni háborús jóvátétel lesz.

Az uniós tagországok vezetői konszenzussal hagyták jóvá a közös hitelfelvételt. Három tagállam – köztük Magyarország – különleges státuszt kapott: számukra a megállapodás nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással. A konstrukció szerint a kölcsön visszafizetésének elsődleges forrása Oroszország majdani háborús kártérítése lenne. Ha Moszkva megtagadja a jóvátétel megfizetését, az Európai Unió területén zárolt orosz eszközöket használnák fel a tartozás rendezésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés váratlan fordulatot jelent, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a brüsszeli csúcstalálkozó előtt még arról beszélt, hogy a befagyasztott orosz eszközök felhasználásának terve gyakorlatilag meghiúsult. A közös uniós hitelfelvétel gondolata korábban nemcsak a magyar kormány, hanem a fegyelmezettebb költségvetési politikát képviselő északi országok, köztük Németország részéről is ellenállásba ütközött. Friedrich Merz német kancellár a megállapodás megszületése után saját kezdeményezéseként kommunikálta a döntést, hangsúlyozva, hogy Európa felismerte a helyzet súlyosságát.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz államhoz köthető, jelenleg mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott eszközök felhasználása hosszú ideje napirenden van Brüsszelben. Az unió kezdetben csupán ezen vagyon hozadékához nyúlt volna hozzá, mintegy 45 milliárd euró értékben, Ukrajna javára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi beszámolójában azonban új megközelítést vázolt fel: egy olyan mechanizmus kidolgozását, amely a zárolt orosz eszközök bevonásával – de azok közvetlen felhasználása nélkül – biztosítana forrásokat Kijev számára.

A Bizottság által előterjesztett modell szerint az orosz vagyonelemeket kezelő európai pénzintézetek a zárolt eszközök terhére kamatmentes kötvényeket vásárolnának a Bizottságtól. A befolyt összeget az unió reparációs hitelként bocsátaná Ukrajna rendelkezésére. A kölcsönt csak abban az esetben kellene visszatérítenie, ha az agresszor Oroszország teljesíti jóvátételi kötelezettségeit.

Az október 23-i uniós csúcson már napirenden volt a javaslat, Bart De Wever belga kormányfő azonban ekkor még nem tartotta kielégítőnek a Bizottság által felkínált biztosítékokat, ezért az egyeztetések folytatódtak. Belgium különös körültekintéssel járt el, mivel területén működik az Euroclear elszámolóház, amely a befagyasztott orosz vagyon döntő hányadát, mintegy 185 milliárd eurót kezeli. Egy esetleges jogi hiba esetén Oroszország közvetlenül Belgiumtól követelhetné vissza az összegeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ahogy közeledett december, a javaslat támogatói fokozták a nyomást a belga félre. A folyamatot felgyorsította Washington új béketervének megjelenése is, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont nem Ukrajna megsegítésére, hanem amerikai gazdasági célokra fordítanák.

Az amerikai elképzelések hatására az európai döntéshozók gyors cselekvésre szánták el magukat, és haladéktalanul jóváhagyták az orosz vagyon további három évre szóló befagyasztását. Ez kulcsfontosságú lépés volt, mivel a zárolást biztosító szankciós intézkedéseket korábban félévente meg kellett újítani. Egyetlen tagállam – például a brüsszeli körökben egyesek által Vlagyimir Putyin szövetségeseként emlegetett Orbán Viktor – vétója esetén a vagyon felszabadult volna.

A határozatot a tagállamok jogi szempontból vitatható eljárással, egyhangúság helyett minősített többségi szavazással fogadták el. A magyar és a belga kormány által is kifogásolt mechanizmusnak köszönhetően december 11-én elhárult az első jelentős akadály a befagyasztott orosz vagyon hasznosítása elől.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #magyarország #európai unió #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #németország #oroszország #brüsszel #orbán viktor #ursula von der leyen #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:01
08:45
08:35
08:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 18. 16:50
Minden a készpénz ellen szól, de Magyarországon más szelek fújnak  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
ChikansPlanet  |  2025. december 19. 07:45
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kuta...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 19. 07:45
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig...
MEDIA1  |  2025. december 18. 19:09
Gyászol a magyar tévés szakma - meghalt Fenyves Tamás
Az élete volt a lineáris televízió és az Eurosport, és több más csatornát is képviselt korábban.
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 18. 13:01
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 18.
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025. december 18.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
2025. december 18.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
1 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
4 napja
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
5
1 hete
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 08:30
Kiderült, ennyi az átlagkereset Magyarországon: ez most akkor sok vagy kevés?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 05:20
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
Agrárszektor  |  2025. december 19. 08:16
Kiadták a figyelmeztetést: veszélyes időjárás jön Magyarországon