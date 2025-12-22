A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után.
Tovább hullámzik a brutális bundabotrány: valakinek megvan a megoldás, de vajon élnek vele?
A török labdarúgást megrázó fogadási botrányra ugyanolyan erélyes választ kell adni, mint amilyet az olasz Calciopoli-ügy idején láthattunk, véli a Galatasaray másodedzője a BBC cikkében.
A kiterjedt nyomozás jelenleg is zajlik: több száz játékos, klubtulajdonos és játékvezető ügyét vizsgálják. Házkutatásokat tartottak, letartóztatásokra is sor került, és már több mint ezer labdarúgót függesztettek fel.
"Az első és legfontosabb kérdés, hogy mindez hogyan érinti az országot – ez rendkívül rossz fényt vet Törökországra" – nyilatkozta Garcia Gomez a BBC Sportnak. A spanyol szakember párhuzamot vont a 2004 és 2006 között kirobbant Serie A-botránnyal, amikor a játékvezetői kijelölések manipulálásával hoztak előnyös helyzetbe bizonyos klubokat. Akkor több vezetőt és bírót is megbüntettek, a Juventust pedig megfosztották két bajnoki címétől, és visszasorolták a másodosztályba.
Bár a török ügy egyelőre magánszemélyeket érint, nem pedig klubokat, Garcia Gomez szerint a Süper Ligben is hasonlóan mély kulturális fordulatra van szükség. "Nagy probléma esetén nagy döntésekre van szükség. A Juventus elleni fellépés kemény volt, de tanultak belőle, mind a klub, mind egész Olaszország. Remélem, Törökországban is ez lesz az első lépés a javulás felé."
A Török Labdarúgó-szövetség novemberben 1024 játékost függesztett fel, majd további 102 első- és másodosztályú labdarúgót tiltott el fogadással kapcsolatos tevékenység miatt. Az őrizetbe vettek között volt a Galatasaray 23 éves játékosa, Metehan Baltaci is, aki elismerte, hogy utánpótlásjátékosként fogadott – állítása szerint nem tudta, hogy ez tiltott –, ugyanakkor tagadja, hogy a felnőttcsapathoz kerülése óta a saját klubja mérkőzéseire tett volna fogadásokat.
A botrány október 27-én robbant ki, és kezdetben a játékvezetőkre összpontosított. A szövetség ötéves vizsgálata feltárta, hogy a 571 török játékvezető közül 371-nek volt fogadási számlája, közülük 152-en pedig aktívan, rendszeresen fogadtak.
A már négy éve Törökországban dolgozó Garcia Gomez elmondta, hogy a botrány miatt egész Európából keresték őt ismerősei. Szerinte gyors és határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon az ország futballjának nemzetközi megítélése. "Bízom benne, hogy Törökország tanulni fog ebből" – zárta gondolatait.
