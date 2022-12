Nyugdíjemelés 2023: hivatalos, ekkora összegre számíthatnak jövőre a magyar idősek

Bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök, mekkora mértékű lesz a 2023-i évi nyugdíjemelés: 15 százalék. Jövőre a jogosultak ugyanúgy számíthatnak a 13. havi nyugdíj utalására februárban, a nyugdíjprémium jövője még kérdéses. 2023-ban a nyugdíjkorhatár nem változik, marad 65 év. Az újonnan megállapított nyugdíjak valorizációs szorzói pedig 2023 márciusában derülhetnek ki.

Nyilvánosságra hozta a kormány, milyen mértékű lesz jövőre a magyar öregségi nyugdíjak - és számos más járandóság - emelkedése, 15 százalék. Ez alapján az átlagos nyugdíj összege 215 ezer forintra emelkedhet jövőre Magyarországon.

2023-ban a nyugdíjkorhatár nem változik, 65 év marad. Ez azt jelenti, hogy jövőre az 1958. január 1. és december 31. között születettek érik a nyugdíjkorhatárt. A nők40 kedvezményes nyugdíjlehetősége sem változik 2023-ban. A nők kedvezményes nyugdíjazásának feltételei sem változnak 2023-ban sem.

Az újonnan, 2023. január 1. és december 31. között megállapított nyugdíjak összegével kapcsolatban biztosat csak jövő márciusban lehet leghamarabb tudni. Várhatóan ekkor derül majd ki az adott évi valorizációs szorzó, mely meghatározza a nyugdíjak mértékét. Ehhez ki kell várni a vonatkozó kormányrendelet megjelenését. A szorzók vélhetően jóval magasabbak lehetnek a 2022. évinél, mivel idén rekormagasra nőtt az infláció.

Nyugdíjemelés 2023

2023. január 1-jétől a nyugdíjakat 15 százalékkal emelik. A törvény szerint a nyugdíjakat januárban a költségvetési törvényben előrejelzett inflációs mértékkel kell megemelni, ez az érték még nem nyilvános, december 22-e környékén közölheti az MNB. Szakértők szerint azonban akár 14-17 százalék is lehet a jövő évi infláció. Ha az infláció továbbra is hektikusan emelkedik, akkor évközi emelés is lehetséges, akárcsak a korábbi években.

13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium utalása

2023-ban a 13. havi nyugdíjakat a február havi nyugdíjjal együtt utalják, illetve kézbesítik - már az emelt havi nyugdíjjal megegyező összeget. A 2023. év novemberi nyugdíjprémium a jövő évi GDP-növekedésen áll vagy bukik, a kilátások viszont nem túl rózsásak. A III. negyedévi növekedés 4,1 százalékos volt, lassulás mutatkozik, a jövő évi várakozások már nem feltétlenül haladják meg a 3,5 százalékot. Ha így lesz, nyugdíjprémiumra nem lehet számítani.