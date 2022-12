Érik a fordulat a magyar bankokban? Már látszik a kamathorror vége, sokan fellélegezhetnek

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hónapokban szünet nélkül hullámvasutazott a törlesztőrészletek nagyságát is befolyásoló BIRS-érték, de most végre komolyabb csökkenésnek indult, és ettől csökkenésnek indulhatnak a lakshitelek törlesztői is: vagyis végső soron olcsóbbak lehetnek a hitelek. Megkérdeztünk szakértőket, hogy ettől fellélegezhet-e a lakáshitelpiac, és végre elmozdul-e a hitelezés a fél éves holtpontról?

Úgy tűnik, végre fellélegezhetnek a hitelfelvételt tervező magyarok. A törlesztőrészletek nagyságát is alapjaiban meghatározó BIRS-mutatók ugyanis csökkentek: az 5, 10 és 20 éves futamidejű BIRS 1,9 és 2,3 százalékkal csökkent ahhoz képest, amennyi október végén volt. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, vajon elmozdulhat-e végre a több hónapos holtpontról a lakáshitelek jegyzése, illetve arra, miért lesz könnyebb a magyaroknak azzal, hogy lejjebb ment ez az érték. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Van honnan visszajönni Az egyszer biztos, hogy lenne honnan visszakapaszkodniuk a lakáshiteleknek. Októberben ismét brutálisat zuhant a magyarok hitelfelvételi kedve: a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összege immár 60 milliárd forint alá csökkent, ami természetesen újabb negatív rekord A tavalyi év azonos hónapjával összehasonlítva pedig 45%-al kevesebb ez a jegyzési érték, ami igen jól mutatja, hogy a magyarok megijedtek a magas kamatoktól. A BIRS csökkenése viszont azt is jelenthetné, hogy a törlesztőrészletek nagyságának csökkenése miatt ismét elindul majd felfelé a piac. "Mint az alábbi táblázaton is ábrázoljuk: december eleji számításunk szerint, egy átlagosnak tekinthető 10 millió forintos lakáshitelt, 20 éves futamidő mellett, fix kamatozással már nem is lehet 86 ezer forintos havi törlesztő alatt megúszni: Mi lesz most? Hogy tisztábban lássunk, megkérdeztünk szakértőket arról, hogy pontosan mit is jelent a BIRS csökkenése. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője azt mondta: való igaz, hogy ez kihúzhatná a bajból a hitelpiacot, csakhogy a BIRS mostanában elég komoly hullámvasutazást mutat be. A 10 évre fixált BIRS valóban csökkent az elmúlt hetekben, de fontos megjegyezni, hogy a mostani érték még mindig nem a legkedvezőbb. Az utóbbi hetekben-hónapokban amúgy is jellemző erre az értékre, hogy oda-vissza megy, vagyis emelkedés után kis konszolidációt tapasztalunk, de összességében persze a folyamatos emelkedés volt jellemző. Jelen pillanatban ötven százalékos esély van arra, hogy vissza fog szökni a magasba, de ehhez sok tényezőnek kell megtörténnie - fogalmazott lapunknak Sándorfi Balázs. Visszatérünk a válság előtti hitelezéshez? Lapunk persze arra is kíváncsi volt, hogy vajon a BIRS csökkenése - ha átmenetinek is bizonyul - vajon milyen változást generál majd a súlyos válságban lévő lakáshitelpiacon? Sándorfi Balázs erre a kérdésre azt válaszolta: nem annyira a BIRS csökkenése lesz befolyással a magyarokra, mikor lakáscélú hitel felvételén gondolkodnak, sokkal inkább egy másik tényezőt figyelnek majd. Egyelőre semmit nem tudunk arról, hogyan lehet majd 2023-ban felhasználni a babaváró hitelt, és én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos indikátora lesz a 2023-as lakáshitel-felvételi kedvnek. Ha például nem lehet majd a 75%-át lakáscélra felhasználni a hitelösszegnek, akkor a családok sokkal kevesebb lakáshitelt fognak felvenni, tehát azon múlik a legtöbb, hogy milyen feltételei lesznek a babavárónak, ki éri, érheti el és mire használhatja pontosan - mondta a Pénzcentrumnak Sándorfi Balázs. Palkó István, a Portfolio vezető elemzője úgy látja, hogy csökkenés ide vagy oda, szerinte ettől még nem lesz roham a bankfiókokba a hitelekért. Az elmúlt hónapok hozamcsökkenésétől nem lesz több hitelfelvevő, hiszen a lakáshitelek még akár tovább is drágulhatnak a jelenlegi szintről, ugyanis még ezt az alacsonyabb hozamszintet sem teljesen érték utol a hitelkamatok - fogalmazott Palkó István lapunk kérdésére.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK