Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán

Az Európai Unió nemzetközi Gyorsriasztási Rendszerébe 2025-ben is számos veszélyes, nem élelmiszeripari termékről érkezett jelentés. A legtöbb terméket kémiai veszély miatt jelentik be a rendszerbe, de szép számmal akad potenciálisan fizikai sérülést, áramütést, fulladást, tüzet és égési sérülést okozó árucikk is a listán. A legtöbb termék a kozmetikum, gyermekjáték, és elektromos eszözök és berendezések kategóriából kerül ki: bőven akadnak közöttük jellemzően karácsonyi csomagba kerülő ajándékok, illetve dekorációk is. Ezek a termékek hiába nem jutna be az EU területére, hála a riasztási rendszernek, külföldről rendelt csomagok esetén nem lehetünk 100%-ig biztosak benne, hogy nem egy veszélyes terméket tettünk-e a fa alá. A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, milyen játékok, égősorok, kozmetikumok, készülékek és egyebek kerültek a feketelistára.

A veszélyes, nem élelmiszeripari termékek bejelentésére szolgáló uniós nemzetközi Gyorsriasztási Rendszerbe (Safety Gate) több mint 4700 jelzés érkezett veszélyes termékekről ebben az évben december 22-ig, közel 13%-kal több, mint tavaly egész évben (4175). A jelentések 36%-a kozmetikai termékkel kapcsolatos volt, illetve rengeteg játék (16%), elektromos berendezés (11%) és jármű (10%) kapcsán merültek fel aggályok. Sok olyan termék akad köztük, ami népszerű karácsonyi ajándék: krémek, szappanok, parfümök, air fryer, vízforraló, papucs, rollerek, mindenféle játék, köztük több tucat Labubu is.

Ahogy minden tagállam, az illetékes magyar hatóság is küldhet jelzést az EU-s rendszerbe, idén 321 veszélyes terméket jelentettek. De nem csak azok a termékek jelenthetnek veszélyt, amelyeket Magyarországon csíptek el: a külföldi termékek online rendelésének elterjedése azt a veszélyt hordozza, hogy bárki hozzájuthat az EU-s feketelistán lévő termékekhez. Lehetséges tehát, hogy pl. egy Amazonról, Aliexpressről, eBayről, Temuról rendelt termék a magyar boltok polcaira már fel sem kerülhetne, egy távoli országból viszont még ugyanúgy megrendelhető, de ugyanúgy veszélyt jelent!

Az Európai Bizottság éppen azért hozta létre a Gyorsriasztási Rendszert, hogy a gyanús termékeket azonnal rögzíteni lehessen. Ezeket a jelentéseket központilag vizsgálják ki, ha pedig valóban veszélyes a termék, akkor arról minden ország hatósága értesítést kap. Így meg tudják akadályozni, hogy a veszélyes termékek a fogyasztókhoz eljussanak, minden tagországban levenni azokat a boltok polcairól, mielőtt bajt okoznának. Csakhogy a külföldi online rendelésekkel így sem tudnak mit kezdeni. Ezért érdemes a fogyasztónak is utánanéznie, hogy az Aliexpressről rendelt Labubu, vagy a temus égősor nem veszélyes-e véletlenül.

Idén is számos új termék került feketelistára

Azok a termékek, amelyekről bejelentés érkezett, jól jelzik az adott év divatját is: számos Labubu, most népszerű kapibara-plüss és Stitch-figura került fel a hatósági listára, amely kémiai veszélyt hordoz, vagy fulladásveszélyes játék. A karácsonyi dekorációkból, elektromos készülékekből is bőven akad olyan, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Nem is beszélve a jó eséllyel különféle fizikai sérüléseket okozó eszközökről, játékokról; valamint a kémiailag kifogásolt kozmetikumokról.

Égősorok, világító berendezések kategóriában csak idén 165 történt, ebből 73-at Magyarországról jelentettek. Elviekben ezekkel a termékekkel a boltok polcain már nem találkozhatunk, de piaci árusoknál, vagy netről rendelve belefuthatunk veszélyes termékekbe. És kinek hiányzik egy tűzeset éppen karácsonykor, de elég akár egy rövidzárlatot okozó fénysor is, az is elég kellemetlen.

A fenti képen nem szerepel az összes termék, illetve a 73 magyar bejelentés közt sok az ismétlődő árucikk is. Mindenesetre, ha valaki gyanakszik, hogy az égősora nem megbízható forrásból származik, érdemes megnéznie az EU tiltólistáját. Mint látható, a bejelentett égősorok, világító eszközök legfőbb veszélye az áramütés, ami súlyos sérüléseket okozhat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden évben figyelmeztet, hogy az őrizetlenül hagyott égő gyertyá, vagy zárlatos fényfüzér könnyen okozhat tüzet is az otthonokban karácsonykor. Ezt elkerülendő a fényfüzérek, égősorok, díszkivilágítás kihelyezésekor figyelni kell a megvásárolt eszközök minőségére, vagyis kerülni a silány, hibás, ellenőrizetlen forrásból, online vagy a piacon vásárolt fényfüzéreket. Kültéri díszítésre kifejezetten olyan árammal működő díszítést használjunk, ami erre a célre lett legyártva, ne mást. Amennyiben a fényfüzér vezetéke, vagy más vezeték, hosszabbító megtört, eldeformálódott, vagy talán megolvadt, akkor ne használjuk! Ilyen eszközöknél csak idő kérdése, mikor gyullad ki. Ne felejtsük el azt sem, hogy

éjszakára mindig húzzuk ki a fényfüzér vezetékét a konnektorból!

Ahogy írtuk, az EU-s fekete listán számos más termék is van, amit könnyedén meg lehet rendelni online, viszont mindenféle veszélyt tartogathat. Ha tehát olyasmit rendeltünk külföldről idén karácsonyra - akár ajándékként, akár dekoráció gyanánt -, ami nem biztos, hogy megfelelően ellenőrzött, akkor csekkoljuk le a Safety Gate listán. A keresőben próbálhatunk gyártóra keresni, vagy a termék típusa alapján böngészhetjük a kategóriát. Érdemes nem csak a 2025-ös bejelentések között keresgélni, hiszen bőven akadhat olyan árucikk, amit évekkel ezelőtt bejelentettek veszélyes terméknek, de online még mindig kapható.

Lehetetlenség lenne a több mint 4 ezer terméket mind felsorolni, erre nem is vállalkozunk: az a fontos, ha gyanús a termék, amit rendeltünk (vagy esetleg gyanús az ajándék, amit kaptunk valakitől), nézzünk utána, nincs-e feketelistán. Ha pedig a jövőben rendelnénk, vásárolnánk, mindig tartsuk szem előtt: van előnye az offline vásárlásnak, hiszen egy bolt polcára már nem juthat el olyan termék, amit ne ellenőriztek volna, mielőtt bejött az országba. Míg az online piactereken, vagy pl. utcai árusoktól vásárolt termékek esetében nem mindig lehetünk biztosak abban, hogy nem kapunk-e már bizonyítottan veszélyes árucikket.