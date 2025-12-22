Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ban történt a sportvilágban? Teszteld le nálunk!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben bár sem olimpiát, sem nagy focitornát nem rendeztek, az év így is bővelkedett nagy sporteseményekben és elképesztő végkimenetelekben. A Pénzcentrum nagy 2025-ös sportkvízével most letesztelheted, mennyire részletesen emlékszel ezekre. Vigyázat, csak profiknak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ben a sportban történt? Teszteld le nálunk! 1/10 kérdés 2025-ben negyvenedik alkalommal rendezték meg a Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Ki nyerte a versenyt? Charles Leclerc Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris Következő kérdés 2/10 kérdés A vb-selejtezőben a magyar válogatott oda-vissza verte Örményországot. Ki szerezte a második gólt az örmények elleni hazai meccsen? Varga Barnabás Gruber Zsombor Szoboszlai Dominik Orban Willi Következő kérdés 3/10 kérdés Ki végzett a magyar érdekeltségű, F-jelű selejtezőcsoport első két helyén? Írország, Örményország Magyarország, Portugália Portugália, Írország Portugália, Örményország Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik játékos döntött úgy idén, hogy tíz év után búcsúzik a magyar válogatottól? Loic Nego Szoboszlai Dominik Gulácsi Péter Dibusz Dénes Következő kérdés 5/10 kérdés Ki nyerte meg tavasszal az angol topbajnokság, a Premier League bajnoki címét? Manchester City West Ham United Liverpool FC Arsenal Következő kérdés 6/10 kérdés Hány magyar játékost igazolt nyáron a Premier League-ben címvédő Liverpool? 0 2 3 4 Következő kérdés 7/10 kérdés Ki nyerte január elején a 2025-ös dartsvilágbajnokságot, és lett ezzel a legfiatalabb versenyző, aki ezt valaha megtette? Luke Littler Luke Humphries Simon Whitlock Nathan Aspinall Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik csapat nyerte a legismertebb amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntőjét, a Super Bowl-t februárban? Kansas City Chiefs Jacksonville Jaguars Atlanta Falcons Philadelphia Eagles Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik csapat nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligájának négyes döntőjét, melyet Budapesten rendeztek meg? Győri Audi ETO Rapid Bukarest Buducsnoszt Podgorica Aarhus Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik csapat nyerte az amerikai kosárbajnokság, az NBA bajnoki címét júniusban? Los Angeles Lakers Miami Heat Boston Celtics Oklahoma City Thunder Eredmények

Címlapkép: Getty Images

