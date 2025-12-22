2025. december 22. hétfő Zénó
Nemzetközi futballista sípcsontvédőt és sípcsontvédő cipőt visel, és egy focilabda mögött helyezkedik el egy füves pályán egy nagy sportstadionban, és felkészül a profi bajnoki mérkőzés megkezdésére.
Kvíz

Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ban történt a sportvilágban? Teszteld le nálunk!

Pénzcentrum
2025. december 22. 18:00

2025-ben bár sem olimpiát, sem nagy focitornát nem rendeztek, az év így is bővelkedett nagy sporteseményekben és elképesztő végkimenetelekben. A Pénzcentrum nagy 2025-ös sportkvízével most letesztelheted, mennyire részletesen emlékszel ezekre. Vigyázat, csak profiknak!

Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ben a sportban történt? Teszteld le nálunk!

1/10 kérdés
2025-ben negyvenedik alkalommal rendezték meg a Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Ki nyerte a versenyt?
Charles Leclerc
Max Verstappen
Oscar Piastri
Lando Norris
2/10 kérdés
A vb-selejtezőben a magyar válogatott oda-vissza verte Örményországot. Ki szerezte a második gólt az örmények elleni hazai meccsen?
Varga Barnabás
Gruber Zsombor
Szoboszlai Dominik
Orban Willi
3/10 kérdés
Ki végzett a magyar érdekeltségű, F-jelű selejtezőcsoport első két helyén?
Írország, Örményország
Magyarország, Portugália
Portugália, Írország
Portugália, Örményország
4/10 kérdés
Melyik játékos döntött úgy idén, hogy tíz év után búcsúzik a magyar válogatottól?
Loic Nego
Szoboszlai Dominik
Gulácsi Péter
Dibusz Dénes
5/10 kérdés
Ki nyerte meg tavasszal az angol topbajnokság, a Premier League bajnoki címét?
Manchester City
West Ham United
Liverpool FC
Arsenal
6/10 kérdés
Hány magyar játékost igazolt nyáron a Premier League-ben címvédő Liverpool?
0
2
3
4
7/10 kérdés
Ki nyerte január elején a 2025-ös dartsvilágbajnokságot, és lett ezzel a legfiatalabb versenyző, aki ezt valaha megtette?
Luke Littler
Luke Humphries
Simon Whitlock
Nathan Aspinall
8/10 kérdés
Melyik csapat nyerte a legismertebb amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntőjét, a Super Bowl-t februárban?
Kansas City Chiefs
Jacksonville Jaguars
Atlanta Falcons
Philadelphia Eagles
9/10 kérdés
Melyik csapat nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligájának négyes döntőjét, melyet Budapesten rendeztek meg?
Győri Audi ETO
Rapid Bukarest
Buducsnoszt Podgorica
Aarhus
10/10 kérdés
Melyik csapat nyerte az amerikai kosárbajnokság, az NBA bajnoki címét júniusban?
Los Angeles Lakers
Miami Heat
Boston Celtics
Oklahoma City Thunder
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
4 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
