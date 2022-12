Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok padlásain: sokan nem is tudják, mit őrizgetnek

A karácsonyi időszakban a játékboltokban is a sokszorosára nő a forgalom: ilyentájt ráadásul az emberek könnyebben, és mélyebbre nyúlnak a zsebükbe, hiszen egy jó ajándékra – főleg, ha az unokáknak, gyerekünknek választunk – szívesebben költ el az ember akár több pénzt is, de érdemes akár a régiségek között is nézelődni. Egy szerencsés választás ugyanis akár az eredeti ár sokszorosát is érheti idővel. A játékok ugyanis befektetésnek sem utolsóak, főként akkor, ha egy ritka, jóállapotú ritkaságra bukkanunk vagy sikerül egy új, limitált szériás játékot találnunk jóáron.

A játékok év közben is kiemelt helyet foglalnak el az ajándékok listáján, azonban ilyenkor, az ünnepi időszakban megtelnek az üzletek. Az emberek pedig sokkal mélyebben nyúlnak a zsebükbe, ha karácsonyi ajándékról van szó, mint egy átlagos hétfő délután, de akár a használt játékok közt, sőt akár a padláson is érdemes körülnéznünk. Egy jól kiválasztott játék ugyanis nem csak boldog perceket okozhat szenteste, hanem akár milliós befektetéssé is válhat az évek alatt.

Éppen ezért érdemes lehet körülnéznünk a régi játékaink között, vagy okosan kiválasztani idén a karácsonyi ajándékokat, hiszen könnyen lehet, hogy amit most megveszünk pár ezer forintért, az 5-10 év múlva százezreket, vagy akár milliókat fog érni.

A Vatera Játék kategórián belül a legmagasabb áron elkelt tételek listájának csúcsán egy Matchbox játékautó-gyűjtemény áll, amely 4 millió forintért talált gazdára idén nyáron (de a rivális BBurago, HotWheels és más gyártóktól is találni több százezret érő gyűjteményt). A top 10-ben van még egy Ikarus 280-as autóbusz makettje, amelyért egy érdeklődő 900 ezer forintot fizetett. 250 ezer forintért valaki négy évvel ezelőtt egy újságárusoknál kapható, kifejezetten a keleti blokkban gyártott autók játékváltozatait tartalmazó sorozatának teljes készletét vásárolta meg

– árulta el a Vatera a Pénzcentrum megkeresésére. Azonban a cég szerint nem csak ilyen kategóriákban érdemes nézelődni: nem rég például egy 1997-es Medieval Pinball flippergép másfél millió forintért kelt el, de a jól működő gépeknek a Vatera szakértője szerint folyamatosan nő az ára. Ennek oka, hogy a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes években gyártott modellekből már biztosan nem lesz nagyobb a kínálat és a jó állapotú flipperek licitje 100-200 ezer forintról indul.

De nem csak a flippergépek és a játékautók azok, amikért százezreket, sőt milliókat is hajlandóak fizetni egyes gyűjtők: a Vatera szakértője szerint több LEGO-készlet is van a legmagasabb áron elkelt tételek között. Ezek közül is a Star Wars tematikájúak aránya a legmagasabb, de a vintage, nyolcvanas években gyártottak között is akadnak nagyértékűek.

A LEGO töretlen népszerűségét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy külföldön külön aukciók vannak, ahol csak és kizárólag LEGO-t és hozzá való kiegészítőket lehet vásárolni. A Pénzcentrum gyűjtése szerint a licit a legtöbbször 1 euróról indul, de egészen a 700 eurót is elérheti. Egy ritka, Simpson családos készlet, aminél a Kwik-E-Mart-ot rakhatjuk ki 650 euróért (több mint 270 ezer forint) ment el végül.

De a Playmobilnak és a Schenk játékszetteknek is van egy külön rajongótábora:

A LEGO mellett a Playmobil és Schenk játékszettek is jó áron találnak gazdára a Vaterán - 250 ezer forint körül több ilyen készlet is elkelt az elmúlt évek során. Emellett akár jó állapotú Barbie babák is sokat érhetnek, tíz éve egy ilyen kollekció 600 ezer forintért talált új gazdára

– mondta el a Vatera szakértője.

Ezen a ponton pedig sokaknak felcsillanhat a szeme, hogy könnyen lehet, hogy vagyonokat érő játékok porosodnak a padláson, azonban sajnos nem minden arany, ami fénylik. Az, hogy egy-egy játék jó befektetés lehessen sok olyan tényezővel kell számolnunk, amit még a szakmabeliek sem tudnak megjósolni. Rengeteg minden múlik a szerencsén.

Hogyan kezdjünk bele a játékgyűjtésbe

Az, hogy hogyan válasszunk játékot, ami esetleg később befektetés is lehet egy összetett kérdés. Először is érdemes arról beszélni, hogy melyik játék ér sokat, és leginkább miért. Akkor értékes ma egy játék, ha ritka, és jó állapotban van – például bontatlan formában kevés maradt fenn belőle. Egyszóval kicsi a rendelkezésre állása, azonban a kereslet nagy rá, miután sok gyűjtő szeretné, illetve van valamennyi kínálat is. Ha ebből a három pillérből bármelyik is hiányzik, azaz például kevesen gyűjtik, így nincs rá kereslet, akkor nem fog idővel annyira megemelkedni az ára

– kezdett bele Tóth Balázs, a Játékok a polcról blog szakértője, hozzátéve, hogy éppen emiatt a hármasszabály miatt lehet az, hogy a befektetési céllal vásárolt játékok ritkán értek el nagy áremelkedést, hiszen sokan megvásárolták, így nincs rá akkora kereslet, nem számít ritkaságnak.

Egyszóval azok jártak a legjobban, akik valamiért a 20-30-40 évvel ezelőtt vásárolt játékot valamiért eltették kibontatlanul és sokan gyűjtik azt jelenleg – tette hozzá Tóth Balázs. Azonban ma már kicsit másként gyűjtenek az emberek és egyre többen vásárolnak befektetési céllal és pont ezért sokszor nem lesz jó üzlet az, ha felülünk egy ilyen divathullámra. Hiszen a termék értékét csökkenti, ha sokan vásárolják meg azt, csökkentve a keresletet. Éppen ezért könnyen lehet, hogy megveszünk egy LEGO-készletet most és, amikor 10 év múlva el szeretnénk adni azt tapasztaljuk, hogy bár emelkedett az ára, de koránt sem annyival, amennyire számítottunk.

Az, hogy megéri-e megvenni befektetési céllal egy játékot kiszámíthatatlan körülményektől függ. Ennek oka, hogy nem tudjuk, hogy amikor el akarjuk adni a terméket lesz-e rá kereslet egyáltalán, illetve azt se lehet megjósolni, hogy az elkövetkezendő években nem adnak-e ki egy ugyanolyan, vagy esetleg egy jobb verziót

– érvelt a szakértő, aki szerint éppen ezért, ha befektetési céllal szeretnénk játékot venni, akkor jobban megéri olyat választani, ami már most ritkaságnak minősül. Annak ellenére is, hogy ez is kockázatos lehet: ha megöregszik az a generáció, akinek ez jelentett valamit könnyen csökkenhet a kereslet az adott termékre. Ráadásul könnyen lehet, hogy miután ezeknek sokszor már alapvetően magas az ára nem fog akkora árnövekedést produkálni, mint szeretnénk.

Persze az sem mindegy, hogy mit is vesz az ember. Ha valaki az akciók idején bemegy a Tescoba és lesöpri a polcokat, mondván, hogy elteszi befektetésnek hosszútávon nem fog sikereket elérni. Éppen ezért az újabb, manapság pörgő dolgokból azt érdemes megvenni, ami eleve drága és gyűjtői darab, mert annál még talán lehet lényeges áremelkedést elérni, ha lecsökken a rendelkezésre állás

– tanácsolta Tóth Balázs, azzal támasztva alá a fentieket, hogy miután a gyerekek ezekkel játszani fognak kevesebb marad fenn szép állapotban, bontatlanul. Kereslet viszont van rá, így magasabb lesz az ára.

Ha pedig mindenképpen szeretnénk belevágni, vagy feltúrni a gyerek régi játékait, akkor szerencsére vannak olyan termékek, amik az elmúlt 10-20 évben biztos befektetésnek minősültek. Legalábbis azok, amik a fenti pontoknak megfelelnek.

A LEGO-k közül ami mindig nagyon népszerű volt az a Star Wars, illetve a felnőtteknek szóló óriási Creator készletek. De óriási áremelkedést produkált a G.I.Joe is, amiknek az eseténben az 5-10 évvel ezelőttiekhez képest is három-négyszeresükbe kerülnek, miután annyira megemelkedett irányukba a kereslet. Egyre kevesebb figura került elő a padlásokról, és egyre több landol gyűjtőknél. De a lányos játékoknak is megvan a közönsége. a My little Pony, Polly Pocket, Sütibaba, Sindy, Barbie – ezekre hatalmas a kereslet a 30-40-es nők körében

– mesélte a szakértő, aki kihangsúlyozta, hogy semmiképpen se essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy ha egy játék régebbi, akkor automatikusan többet is ér. Ebből is látszik, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy mibe éri meg fektetni, ha játékokról beszélünk. Bár, ha követjük a hármas szabályt nagy bakot nem lőhetünk, de azt szinte lehetetlen megmondani, hogy 10 év múlva mi fog sokat érni.